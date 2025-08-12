Articulos recientes

12 Ago 2025

Bolivia: parlamentarios denuncian que ocurrirá un fraude este domingo, mientras el gobierno prepara movilización de militares

por

2 horas atrás 1 min lectura

Bolivia: parlamentarios denuncian que ocurrirá un fraude este domingo, mientras el gobierno prepara movilización de militares
12 de agosto de 2025

Bolivia se acerca a las elecciones generales del 17 de agosto de 2025 bajo un clima cargado de desconfianza, desinformación y reglas poco claras. Desde la convocatoria, el proceso ha estado marcado por una incertidumbre jurídica, administrativa y política que no cede. Pero el dato más inquietante no está en los candidatos, sino en el árbitro: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha logrado convencer a nadie de que puede garantizar un proceso creíble y legítimo.

El primer foco de crisis fue la selección de candidaturas. Lo que debería haber sido una etapa ordenada se convirtió en un enredo de impugnaciones, inhabilitaciones y acusaciones mutuas. El TSE no ofreció criterios claros, y la falta de reglas consistentes abrió espacio a la interpretación política. El punto de inflexión fue la inhabilitación de Evo Morales. Para la derecha, una decisión jurídica inevitable; para el pueblo boliviano, una jugada política encubierta. Ahora la suma de votos Nulos y Blancos amenazan superar al total del mejor candidato.

El gobierno parece estar preparando un fraude y movilización de militares.

Bolivia: parlamentarios denuncian que ocurrirá un fraude este domingo, mientras el gobierno prepara movilización de militares

Bolivia con elecciones este domingo y el presidente Arce desesperado por aprobar contratos de Litio. El pueblo trata de impedirlo

