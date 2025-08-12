Bolivia con elecciones este domingo y el presidente Arce desesperado por aprobar contratos de Litio. El pueblo trata de impedirlo
por Medios Internacionales
2 horas atrás 1 min lectura
12 de agosto de 2025
Diputadas María Alanoca y Alexsandra Zenteno denunciaron actos de intimidación policial durante la vigilia instalada en la sesión de la Comisión de Economía Plural. Advirtieron que legisladores «arcistas» (de gobierno) y opositores intentan forzar la aprobación de contratos de litio con empresas transnacionales, con el único objetivo de beneficiar intereses particulares.
Las legisladoras anunciaron que la vigilia continuará para defender el litio como recurso estratégico del pueblo.
Noticias de las semanas y los últimos meses sobre el tema del litio, que el pueblo no quiere entregar a empresas extranjeras, como simple materia prima, piden procesamiento y desarrollo en el país (que ejemplo más grande de dignidad para la elite política chilena). Son los hijos del presidente Arce los que están gestionando estos negocios, como lo demuestra la grabación que mostró hace unos meses el expresidenre Morales. Por eso la urgencia del gobierno por aprobar el contrato en el congreso, a días de las elecciones presidenciales, pues presienten lo que se les viene después del 17 de agosto.
