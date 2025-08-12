Jeannette Jara: “Voy a postular a la Presidencia para ganar y hacer un buen gobierno”
por Academia de Humanismo Cristiano
6 horas atrás 1 min lectura
12 de agosto de 2025
“Voy a postular a la Presidencia para ganar y hacer un buen gobierno”. En el espacio de conversación “Chile, Verdad y Leyenda” producido por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y conducido por Jaime Coloma, conocimos las expectativas de triunfo de la candidata Jeannette Jara, sus proyectos para el país y cómo logró equilibrar el interés por los problemas sociales con un desarrollo académico que la llevó a titularse de administradora pública y abogada.
Su historia de vida se ha convertido en su mayor fortaleza frente a las candidaturas progresistas y conservadoras percibidas como herederas de una élite política desgastada. Jeannette Jara, exministra del Trabajo, ha logrado reposicionar su trayectoria y conectar con una ciudadanía hastiada de ofertas añejas. En este escenario, la candidata a la presidencia de la República plantea que la contienda puede ser definida por nuevos votantes a quienes los dogmas de Washington y Moscú ya no agitan como a sus padres y abuelos.
