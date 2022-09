¿Quién saboteó las tuberías del Nord Stream? La lista de sospechosos es relativamente corta 

27 Sep 2022 18:19

Así que ahora los dos gasoductos Nord Stream están dañados. Y es poco probable que se haga público en Occidente quién es el responsable.

¿Por qué? El Mar Báltico es una de las aguas mejor vigiladas del planeta. No sólo en la superficie, donde ningún barco podría moverse sin ser notado en todo momento, desde ambos lados. También bajo el agua, donde se utilizan sonares y micrófonos subacuáticos para controlar los movimientos de los submarinos.

Sin embargo, los buques de superficie no son una opción. Esto también se aplica al buque de desembarco estadounidense Kearsarge, que salió del Mar Báltico la semana pasada. Sin embargo, esto no descarta un submarino acompañante.

El Tagesspiegel se refiere a una «información privilegiada» que habla de fuerzas especiales o submarinos. La variante más obvia es una combinación de ambas: submarinistas de combate lanzados desde un submarino.

Para aclarar los parámetros de una fuga de este tipo, los tramos individuales de la tubería del Nord Stream 2 pesan 50 toneladas; la tubería metálica se cubre con hormigón y luego con betún y se coloca bajo el lecho marino. Vi cómo los transportaban en Mukran, cada pieza en un pesado transportador que sólo estaba permitido dentro de las instalaciones de la planta porque la carga útil superaba los límites normales. Los tubos se encuentran a una profundidad de 40 metros. Hay buzos técnicos que trabajan a esas profundidades, pero su equipo es demasiado llamativo. Así que básicamente sólo quedan los buzos de combate. Por lo que debe quedar claro que el momento de las probables explosiones no tiene por qué ser idéntico al momento en que se preparó el sabotaje.

Un barco de pesca que se atascara con la red preferiría meterse bajo el agua antes que romper esta tubería. Incluso el simple hecho de ser atrapado con el ancla no es suficiente. No sólo influye el peso de las tuberías, sino también la presión del agua. Y el mero hecho de que el Nord Stream 1 también sufriera daños descarta definitivamente cualquier tipo de accidente.

La compañía operadora de Nord Stream 1 ha declarado entretanto que «la destrucción que se ha producido en tres tuberías del sistema de gasoductos Nord Stream en un solo día no tiene precedentes… y ahora es imposible determinar el calendario de los trabajos de reparación de la estructura del gasoducto». La Agencia Danesa de la Energía dijo que «hay mucho gas saliendo, así que no es una pequeña grieta, es un agujero realmente grande».

Los sismólogos de Suecia y Dinamarca midieron una remezón, no tres. Por lo tanto, si se tratara de explosiones en las tuberías, tendrían que haberse producido en las tres tuberías al mismo tiempo. En este caso, la doble explosión del Nord Stream 1 habría cubierto la explosión del Nord Stream 2. Sin embargo, la fuga del Nord Stream 2 se descubrió mucho antes que las del Nord Stream 1.

SWEDISH NATIONAL SEISMOLOGY CENTRE: MEASUREMENT STATIONS IN SWEDEN AND DENMARK REGISTERED POWERFUL SUBSEA BLASTS IN AREAS OF NORD STREAM GAS LEAKS ON MONDAY -SWEDISH BROADCASTER SVT

Aunque la prensa alemana apunte en esta dirección, se puede descartar a Ucrania como posible culpable. Esto se debe a que se debe cumplir al menos uno de los dos criterios: buzos de combate y/o submarinos. Polonia aún posee exactamente un submarino, sobre cuyo estado hay quejas de la tripulación, al menos según la Wikipedia (es un submarino soviético construido en 1986), y ningún buzo de combate.

Así que la lista de posibles sospechosos es comparativamente corta. Por orden alfabético, esta es la lista de los países que tienen buzos de combate: Alemania, Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

Dinamarca no posee ningún submarino, pero tiene la ventaja de que los lugares de los incidentes están cerca de su propio territorio, aunque fuera de sus aguas territoriales. Finlandia tampoco tiene submarinos. Los demás estados de la lista cumplen ambos criterios.

El primer Estado que puede ser eliminado de la lista sin demasiada preocupación es Rusia. ¿Por qué? Incluso el mayor amigo de la OTAN tendría que admitir que el sabotaje de los oleoductos sólo serviría para quitar presión política a los gobiernos de la UE, especialmente al de Alemania; eso no puede interesar a Rusia. Se puede descartar a Sudáfrica sólo por razones geográficas.

Los demás países son todos miembros de la OTAN o aspiran a serlo. Y aquí es donde la cuestión se vuelve interesante.

El primer aspecto a considerar son los posibles intereses económicos. En otras palabras, ¿quién de los mencionados podría considerar a los oleoductos como posible competencia y beneficiarse de su fracaso permanente? Los proveedores de gas natural son dos países de esta lista: Noruega y Dinamarca; esta última, sin embargo, sólo en un futuro próximo.

¿Quién no tendría un interés económico? Francia, que a su vez tiene problemas energéticos; así como todos los demás estados que de una u otra forma están conectados a la red europea de gas natural. Por supuesto, esto no excluye la locura por motivos políticos; todas las acciones de los gobiernos de la UE en los últimos meses plantean la pregunta de en interés de quién se tomaron.

¿Quién tendría interés político? Estados Unidos y posiblemente Gran Bretaña. Recuerde la declaración del presidente estadounidense Joe Biden en la rueda de prensa con Olaf Scholz de que no habría más Nord Stream 2 en caso de invasión rusa: «Le prometo que lo haremos».

Pres. Biden: «If Russia invades…then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.»

Reporter: «But how will you do that, exactly, since…the project is in Germany’s control?»

Biden: «I promise you, we will be able to do that.» https://t.co/uruQ4F4zM9 pic.twitter.com/4ksDaaU0YC

— ABC News (@ABC) February 7, 2022