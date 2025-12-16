Presidente Petro responde a Trump: «Venga a Colombia y vea la realidad»

Imagen superior: Instalación en la selva (laboratorio) para la producción de cocaína.

16 de diciembre de 2025

En un fuerte pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro respondió a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre el narcotráfico y la situación en Colombia. En su mensaje, Petro cuestionó la “desinformación” que estaría recibiendo el expresidente estadounidense y expuso cifras de incautación de cocaína, destrucción de laboratorios y operativos.

El mandatario también advirtió sobre los riesgos de acciones militares en el Caribe, defendió la soberanía colombiana y explicó por qué considera que las propuestas de Trump podrían poner en riesgo a la población de San Andrés y la región. Además, habló sobre el papel de las mafias internacionales, las amenazas contra su familia, la cooperación policial, la crisis política en Venezuela y la necesidad de una estrategia global contra los capitales del narcotráfico.

El presidente Petro y sus asesores informan: que durante este gobierno:

-hemos librado 1.400 combates en terreno con los narcos

-hemos incautado 2.700 toneladas de coca

-esas toneladas equivalen a 32.000 millones de dosis en el mercado. Piense que el mundo tiene 8.000 millones de habitantes.

– en estas incautaciones hemos destruido 18.000 laboratorios.