Presidente Petro responde a Trump: «Venga a Colombia y vea la realidad»
por Presidente Gustavo Petro (Colombia)
53 mins atrás 1 min lectura
Imagen superior: Instalación en la selva (laboratorio) para la producción de cocaína.
16 de diciembre de 2025
En un fuerte pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro respondió a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre el narcotráfico y la situación en Colombia. En su mensaje, Petro cuestionó la “desinformación” que estaría recibiendo el expresidente estadounidense y expuso cifras de incautación de cocaína, destrucción de laboratorios y operativos.
El mandatario también advirtió sobre los riesgos de acciones militares en el Caribe, defendió la soberanía colombiana y explicó por qué considera que las propuestas de Trump podrían poner en riesgo a la población de San Andrés y la región. Además, habló sobre el papel de las mafias internacionales, las amenazas contra su familia, la cooperación policial, la crisis política en Venezuela y la necesidad de una estrategia global contra los capitales del narcotráfico.
El presidente Petro y sus asesores informan: que durante este gobierno:
-hemos librado 1.400 combates en terreno con los narcos
-hemos incautado 2.700 toneladas de coca
-esas toneladas equivalen a 32.000 millones de dosis en el mercado. Piense que el mundo tiene 8.000 millones de habitantes.
– en estas incautaciones hemos destruido 18.000 laboratorios.
Chile confirma que la izquierda debe responder los golpes de la ultraderecha
por Juan Carlos Monedero (España)
13 horas atrás
16 de diciembre de 2025
En entrevista, el analista Juan Carlos Monedero analiza a fondo el avance de la ultraderecha, cómo logra conquistar el voto popular, qué errores está cometiendo la izquierda y cuáles son los riesgos reales que se ciernen sobre Brasil, México y Colombia.
La ultraderecha llega a La Moneda
por La Base (España)
1 día atrás
15 de diciembre de 2025
Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Eduardo García y Manu Levin analizan la vuelta de la ultraderecha a la presidencia de Chile tras la victoria de José Antonio Kast. Con la colaboración de Javier Pineda (Abogado y Director de El Ciudadano) y Hassan Akram (La voz de los que sobran).
De feministas, socialistas, populares, terroristas y cínicos, con el Sáhara Occidental okupado de fondo
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
1 semana atrás
09 de diciembre de 2025 Artículo publicado originalmente el 13 de noviembre de 2025 en el periódico El Independiente. Lo republicamos con la autorización del autor. La Redacción de…
La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor
por Fausto Giudice
3 semanas atrás
27 de noviembre de 2025
pese a los bloqueos, asesinatos sistemáticos y bombardeos continuos que soporta Gaza desde hace varias décadas, el nivel educativo de su población es sorprendente, con un bajo índice de analfabetismo (del 0 o el 2% según las fuentes). Gaza tiene uno de los niveles más altos de matrícula escolar en el mundo, que alcanza la cifra de un 95% de niños cursando la educación básica.
