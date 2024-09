Marruecos, España, el Sahel y el negocio de las drogas, en la corrupción y el terrorismo

16 de septiembre de 2024

Desde Latinoamérica seguimos de cerca la dura lucha que dan los países africanos tratando de zafar de las garras del colonialismo que sigue oprimiendo a sus pueblos. La Europa colonialista sigue expoliando sus riquezas básicas, sigue chupando, literalmente, la sangre de esos pueblos que fueron diezmados por ellos, utilizando nuevos métodos.

Cuando no pudieron seguir manteniendo el negocio de la esclavitud, encontraron nuevas formas de explotación para seguir financiando la vida fácil de los reyezuelos y sus cortes. Y hoy es el uranio, el coltan, el cobalto, las tierras raras, las que les lleva a tratar de mantener su influencia en la zona, al precio que sea necesario. Por ello, vemos como Francia actúa olvidando que le gusta vender la imagen de que es parte important de la cuna de la «cultura occidental y cristiana».

Ayer, mientras editábamos los materiales que publicamos bajo el título: «Para no creer: Tras sucesivas derrotas, Francia unifica y moviliza a los terroristas africanos en el Sahel«, nos encontramos, entre otras, con una hebra que decidimos profundizar un poco más, tratándola por separado: El gran negocio de las drogas, en el cual aparecen varios nombres conocidos.

Como latinos, leer las términos terroristas, violencia contra pueblos rebeldes, drogas, etc. nos hace pensar de inmediato en lo vivido en nuestra continente en los años 80: La CIA apoyó a la «contra» con venta de crack o este otro escándalo para reunir dinero y apoyar a la Contra que lucha por derribar a la revolución Sandinista: Irangate: cuando el mundo supo de la venta ilegal de armas de Estados Unidos e Israel o lo que ocurre desde hace años en México: El negocio de la droga en la política norteamericana y mexicana y no pudimos dejar de comenzar a rastrear sobre el tema. Aquí va algunos apuntes, que nos llaman a estar muy alertas

El gran negocio de las drogas y la participación marroquí

El hecho de que las mayores incautaciones de cocaína (en África) se realizaran en Senegal y Mauritania indica que la ruta tradicional utilizada por los narcos desde Sudamérica hasta Guinea Bissau, Mauritania y Senegal sigue siendo muy activa. Desde allí, la cocaína se transporta por tierra a través de Malí y Níger hasta países del norte de África como Argelia, Libia y Marruecos. Finalmente, la cocaína se transporta a través del Mediterráneo hasta Europa, el principal mercado de la droga junto con Norteamérica. (Fuente: Fides)

«Marruecos en uno de los principales productores mundiales de marihuana; junto con El Líbano, constituyen los principales proveedores del mercado europeo.

Se calcula que unas 2.000 toneladas de marihuana marroquí entran a Europa cada año, vía Gibraltar y España, en forma de resina de cannabis o hachís (nota de piensaChile: Al frente de Gibraltar, al borde sur de Europa, se ubica, en el continente africano, el Reino de Marruecos)

En muchas partes del norte de Marruecos, el cultivo de marihuana representa el núcleo de la economía. Los esfuerzos del gobierno en la lucha contra el cultivo y tráfico de cannabis se ha visto obstaculizado por la falta de recursos.

Marruecos es, además, una ruta de tránsito hacia Europa de cuantiosos envíos de drogas fuertes, como heroína y cocaína.» Fuente: BBC.CO.UK

Según datos del informe de la Oficina de NNUU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés, United Nations Office on Drugs and Crime) del año 2019, (Documento UNDOC), Marruecos produjo 35 mil toneladas de cánnabis. Dicha producción tiene un valor aproximado de 240 mil millones de dólares. Es evidente que la inmensa mayoría de esa producción sale de sus porosas fronteras. Y ojo con esto de porosas fronteras. Porque Marruecos es el único país del mundo cuyas fronteras están valladas por los cuatro costados. Al oeste el atlántico; al norte tiene las vallas y concertinas de Ceuta y Melilla; al este las vallas y las zanjas en la frontera con Argelia; y al sur, un muro militar infestado de minas, vallas y zanjas, con dos ejércitos, uno a cada lado y, de por medio, una adormilada misión de la ONU. Y aún así, el hachís consigue salir del país. Son las palancas del hachís, las palancas de Marruecos. (Fuente: piensaChile)

Para avanzar en la comprensión de lo que hacen y dicen los distintos miembros de los equipos de gobierno a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, a nosotros, a los que miramos desde el Sur del Mundo, desde el subdesarrollo, resulta interesante leer que el poder de la droga crece a pasos agigantados en la sociedad española, un país europeo. En entrevista a Nieves Marina, Presidenta de la Sección 7a de la Audiencia de Cádiz, publicada por el periódico EuropaSur, el título elegido dice mucho:

(…)

–¿Observa un mayor grado de violencia por parte los clanes de la droga?

-Las organizaciones criminales están muy organizadas y ante ellas no hay más opción que reforzar los medios para hacerles frente. Cada vez ejercen más violencia, quieren más logros y el grado de exigencia entre sus miembros es brutal.

«Marruecos es el productor único del hachís y, siendo así, deja que desear a la hora de perseguir a estas personas»

–¿La cooperación con Marruecos existe?

-Cero. La cooperación con Marruecos no existe y parte del problema está ahí. Es el productor único del hachís y, siendo así, deja que desear a la hora de perseguir a estas personas.

–No hay órdenes de extradición o no son efectivas.

-El problema más grave que tiene la droga para poder luchar contra ella es que genera muchas ganancias, no solo para la gente que directamente se aprovecha de ella, es que, a su vez, eso luego revierte en muchos sectores. Los narcotraficantes se gastan el dinero de múltiples formas y maneras. (Fuente: EuropaSur)

¿Cómo es posible que Marruecos no colabore en la lucha contra el tráfico de drogas? ¿Qué dice el gobierno español al respecto? ¿Por qué la Unión Europea calla? ¿La DEA gringa, mira para otro lado? Cuando vemos las sumas que se informan por diferentes medios, podemos casi decir que, en el caso de Marruecos, estamos frente a un narco estado, pero claro, esa calificación sólo se reserva para los países latinoamericanos, no para un aliado y benefactor de no pocos funcionarios de la Unión Europea y de gobiernos del continente. Uno no puede dejar de preguntarse ¿Por qué España le da un trato con enormes privilegios a Marruecos, renunciando incluso al rol de Administrador del Sahara impuesto por la ONU, aparentemente, sin recibir nada?

Metidos ya en el tema, no podemo evitar rastrear más y nos encontramos con este video, donde se constatan con nombre y apellido, pero también con videos, antecedentes duros que permiten comprender mejor lo que ocurre en el norte de Africa y el sur de Europa, lo cual, sin duda, tiene enorme influencia en la lucha que libran cada día más pueblos del norte de Africa y del continente entero.

Según diversas publicaciones, los números varíasn, pero se estima aproximadamente en un millón de personas en Marruecos que vive en torno a lo necesario para el cultivo, la fabricación y la venta del hachis. Si a Marruecos se le ponen trabas para la salida de su producción de hachis, eso no le va a gustar y reaccionará presionando con todo a quienes pongan trabas.

El escándalo de las escuchas de los móviles de Sanchez, de Marlaska y el de Robles, utilizando el software israelí Pegasus, según se estima, habría comenzado ya en el 2027. Y resulta curioso, como que después de estallar ese escándalo, y salir a los medios, han tenido lugar una serie de hechos, que afectan la economía y la seguridad de España, pero, lo que resulta muy extraño, los resultados de esos hechos han favorecido los intereses de negocios turbios, con beneficios para intereses de grupos que operan desde Marruecos:

La inmigración se ha disparado Ha tenido lugar una entrada descontrolada de productos agrícolas, afectando a los agricultores españoles Se tomó la decisión del gobierno de entregar el Sáhara a Marruecos Se desmanteló la unidad del OCON-Sur Antidrogas

Desde su fundación en 2018, esta unidad, la del OCOn-Sur Antidrogas, de élite, tal y como se ha explicado desde la Jucil, había detenido a más de 12.000 delincuentes y habían incautado 35 toneladas de cocaína, casi dos millones (de kgs.?) de hachís, narcolanchas, vehículos, combustible, etc.

Se trata de una unidad puntera y, como destacaba Agustín Leal en Onda Cero, «nos consta que el narco estaba retrocediendo gracias a todas estas actuaciones». Sin embargo, desde desde que se dio de baja esta unidad el narco está desatado y en el campo de Gibraltar el principio de autoridad ha desaparecido». (Fuente: Ondacero Recomendamos leer este artículo)

Más sobre el tema:

Recomendamos ver este artículo, que además contiene un video con un oficial de esa unidad:

Este otro video muestra como opera una lancha de la Aduana española. Resulta interesante leer los comentarios de los lectores, pues reflejan lo complejo del problema que vive España y, por supuesto la Unión Europea:



Por último les entregamos un documento resultado de un estudio que nos pareció muy interesante,pues entrega datos duros sobre la ligazón que hay entre narcos, terroristas creados por el imperialismo y sus vasallo. Todo esto relacionado con la dura lucha que dan los pueblos del Norte de Africa. «Ojo al charqui», como decimos en Chile: Marruecos juega un rol de vital importancia en lo que está en desarrollo:

Se identifica a Marruecos como centro neurálgico de cocaína distribuido tanto dentro como fuera del continente, constituyendo un país referente en el entramado de la producción de cannabis y tráfico de cocaína que difícilmente presenta competencia en el resto de su vecindario regional (Página 71)

(…)

Existen casos de individuos capturados por delitos relacionados con el terrorismo que han mostrado evidentes vínculos con el negocio de la droga, dedicando los esfuerzos a ambas actividades criminales. Es el caso de los varios arrestados en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla en el año 2015, individuos con un extenso historial de delitos relacionados con la venta y el tráfico de drogas y armas a los que también se les incautó diverso material de las actividades de Daesh (EUROPOL, 2019:34). El crimen organizado transnacional tiene una gran influencia en conflictos fuera de su campo de operaciones. El lucrativo negocio del tráfico de armas del norte de África está involucrado con la venta de armamento y explosivos empleados en los conflictos de Siria y Libia, y existen fuertes conexiones entre sólidas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de droga en Sudamérica con traficantes de armas en Europa del este (EUROPOL, 2019:41).

Según EUROPOL, en la actualidad el tráfico de drogas supone una importante fuente de financiación para el terrorismo y las milicias insurgentes. De hecho, en grupos como Al Shabaab, Boko Haram o JNIM los ingresos generados gracias al negocio de la droga suponen más de una cuarta parte del total de su financiación (EUROPOL, 2019:33). (página 72)

Este breve resumen está tomado de un documento de 147 páginas elaborado por el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET)

A continuación va, en formato PDF, el documento completo: