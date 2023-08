14 países africanos siguen pagando «impuestos coloniales» a Francia, a pesar de su independencia 

05 de agosto de 2023

14 países africanos obligados por Francia a pagar impuestos coloniales por los beneficios de la esclavitud y la colonización

Publicado originalmente el Martes, 28 de enero de 2014 a las 15:41.

¿Sabía que muchos países africanos siguen pagando impuestos coloniales a Francia desde su independencia hasta hoy?

Cuando Sékou Touré, de Guinea, decidió en 1958 salir del imperio colonial francés y optó por la independencia del país, la élite colonial francesa de París montó en cólera y, en un acto histórico de furia, la administración francesa de Guinea destruyó todo lo que en el país representaba lo que ellos llamaban los beneficios de la colonización francesa.

Tres mil franceses abandonaron el país, llevándose todos sus bienes y destruyendo todo lo que no se podía mover: escuelas, guarderías, edificios de la administración pública fueron derrumbados; coches, libros, medicinas, instrumentos de institutos de investigación, tractores fueron aplastados y saboteados; caballos, vacas de las granjas fueron asesinados, y los alimentos de los almacenes fueron quemados o envenenados.

Guinea obtuvo su independencia un mes después de la celebración del referéndum y dos años

antes que el resto de países que conformaban la Françafrique. Los colonialistas franceses,

enfurecidos, procedieron a sabotear los organismos gubernamentales guineanos: destruyeron

documentos, registros y todo aquello que no se podían llevar de vuelta a Francia, hasta el

punto de arrancar los teléfonos de las paredes. Los franceses dejaron el tesoro público

guineano vacío, retiraron los cableados eléctricos, las líneas telefónicas y los alcantarillados

de la ciudad de Conakry. Guinea fue inmediatamente expulsada de la Comunidad Francesa

Africana (CFA)

Fuente: Universitat de Girona página 74 (cita insertada por piensaChile)

El propósito de este acto indignante era enviar un mensaje claro a todas las demás colonias de que las consecuencias por rechazar a Francia serían muy altas.

Poco a poco, el miedo se extendió por la élite africana y, tras los sucesos de Guinea, nadie tuvo el valor de seguir el ejemplo de Sékou Touré, cuyo lema era

«Preferimos la libertad en la pobreza a la opulencia en la esclavitud».

Sylvanus Olympio, el primer presidente de la República de Togo, un minúsculo país de África occidental, encontró una solución intermedia con los franceses.

No quería que su país siguiera siendo un dominio francés, por lo que se negó a firmar el pacto de continuación de la colonización propuesto por De Gaule, pero aceptó pagar una deuda anual a Francia por los supuestos beneficios que Togo obtuvo de la colonización francesa.

Era la única condición para que los franceses no destruyeran el país antes de marcharse. Sin embargo, la cantidad estimada por Francia era tan grande que el reembolso de la llamada «deuda colonial» se acercaba al 40% del presupuesto del país en 1963.

La situación financiera del nuevo Togo independiente era muy inestable, por lo que, para salir de la situación, Olimpio decidió retirar la moneda colonial francesa FCFA (el franco para las colonias africanas francesas) y emitir su propia moneda.

El 13 de enero de 1963, tres días después de que empezara a imprimir la moneda de su país, un escuadrón de soldados analfabetos respaldados por Francia asesinó al primer presidente electo del África recién independizada. Olympio fue asesinado por un ex sargento de la Legión Extranjera francesa llamado Etienne Gnassingbe, que supuestamente recibió una recompensa de 612 dólares de la embajada francesa local por el asesinato.

El sueño de Olimpio era construir un país independiente y autosuficiente. Pero a los franceses no les gustaba la idea.

El 30 de junio de 1962, Modiba Keita , el primer presidente de la República de Mali, decidió retirarse de la moneda colonial francesa FCFA que se impuso a 12 países africanos recién independizados. Para el presidente maliense, que se inclinaba más por una economía socialista, estaba claro que el pacto de continuación de la colonización con Francia era una trampa, un lastre para el desarrollo del país.

El 19 de noviembre de 1968, al igual que Olimpio, Keita será víctima de un golpe de Estado llevado a cabo por otro ex legionario francés de Asuntos Exteriores, el teniente Moussa Traoré.

De hecho, durante ese turbulento periodo de lucha africana por liberarse de la colonización europea, Francia utilizaría en repetidas ocasiones a muchos ex legionarios extranjeros para dar golpes de Estado contra presidentes electos:

– El 1 de enero de 1966, Jean-Bédel Bokassa, ex legionario extranjero francés, dio un golpe de Estado contra David Dacko, primer Presidente de la República Centroafricana.

– El 3 de enero de 1966, Maurice Yaméogo, primer Presidente de la República del Alto Volta, hoy Burkina Faso, fue víctima de un golpe de Estado llevado a cabo por Aboubacar Sangoulé Lamizana, ex legionario francés que luchó con las tropas francesas en Indonesia y Argelia contra la independencia de estos países.

– El 26 de octubre de 1972, Mathieu Kérékou, guardia de seguridad del Presidente Hubert Maga, primer Presidente de la República de Benín, dio un golpe de Estado contra el Presidente, tras haber asistido a las escuelas militares francesas de 1968 a 1970 .

De hecho, en los últimos 50 años se han producido un total de 67 golpes de Estado en 26 países africanos, 16 de los cuales son ex colonias francesas, lo que significa que el 61% de los golpes se produjeron en el África francófona.

Número de golpes de Estado en África por país:

Como demuestran estas cifras, Francia está bastante desesperada pero activa para mantener un fuerte control sobre sus colonias cueste lo que cueste, cueste lo que cueste.

En marzo de 2008, el ex Presidente francés Jacques Chirac declaró:

«Sin África, Francia descenderá al rango de tercera potencia [mundial]»

El predecesor de Chirac, François Mitterand, ya lo profetizó en 1957:

«Sin África, Francia no tendrá historia en el siglo XXI»

En el momento en que estoy escribiendo este artículo, 14 países africanos están obligados por Francia, a través de un pacto colonial, a depositar el 85% de sus reservas de divisas en el banco central francés bajo el control del ministro francés de Finanzas. Hasta ahora, 2014, Togo y otros 13 países africanos todavía tienen que pagar la deuda colonial a Francia. Los líderes africanos que se niegan son asesinados o víctimas de golpes de estado. Los que obedecen son apoyados y recompensados por Francia con un lujoso estilo de vida mientras sus pueblos soportan la pobreza extrema y la desesperación.

Es un sistema tan perverso que incluso ha sido denunciado por la Unión Europea, pero

Francia no está dispuesta a abandonar ese sistema colonial que ingresa en sus arcas unos 500.000 millones de dólares procedentes de África año tras año.

A menudo acusamos a los líderes africanos de corrupción y de servir a los intereses de las naciones occidentales, pero hay una explicación clara para ese comportamiento. Se comportan así porque temen ser asesinados o víctimas de un golpe de Estado. Quieren que una nación poderosa les respalde en caso de agresión o problemas. Pero, contrariamente a la protección de una nación amiga, la protección occidental se ofrece a menudo a cambio de que estos líderes renuncien a servir a los intereses de su propio pueblo o nación.

Los dirigentes africanos trabajarían en interés de sus pueblos si no estuvieran constantemente acosados y amedrentados por los países coloniales.

En 1958, asustado por las consecuencias de elegir la independencia de Francia, Leopold Sédar Senghor declaró: «La elección del pueblo senegalés es la independencia; quiere que se produzca sólo en amistad con Francia, no en disputa».

A partir de entonces, Francia sólo aceptó una «independencia sobre el papel» para sus colonias, pero firmó «Acuerdos de Cooperación» vinculantes, en los que se detallaba la naturaleza de sus relaciones con Francia, en particular los vínculos con la moneda colonial francesa (el franco), el sistema educativo francés y las preferencias militares y comerciales.

A continuación figuran los 11 principales componentes del pacto de continuación de la colonización desde la década de 1950:

#1. Deuda colonial por los beneficios de la colonización francesa

Los nuevos países «independientes» deben pagar las infraestructuras construidas por Francia en el país durante la colonización.

Todavía tengo que averiguar todos los detalles sobre los importes, la evaluación de los beneficios coloniales y las condiciones de pago impuestas a los países africanos, pero estamos trabajando en ello (ayúdennos con información).

#2. Confiscación automática de las reservas nacionales

Los países africanos deberían depositar sus reservas monetarias nacionales en el Banco Central de Francia.

Desde 1961, Francia posee las reservas nacionales de catorce países africanos: Benín, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Malí, Níger, Senegal, Togo, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo-Brazzaville, Guinea Ecuatorial y Gabón.

«La política monetaria por la que se rige una agregación de países tan diversa no es complicada porque, de hecho, está gestionada por el Tesoro francés, sin referencia a las autoridades fiscales centrales de ninguno de los países de la UEMOA ni de la CEMAC. En virtud del acuerdo por el que se crearon estos bancos y la CFA, el Banco Central de cada país africano está obligado a mantener al menos el 65% de sus reservas de divisas en una «cuenta de operaciones» abierta en el Tesoro francés, así como otro 20% para cubrir los pasivos financieros.

Los bancos centrales de la CFA también imponen un límite máximo a los créditos concedidos a cada país miembro equivalente al 20% de los ingresos públicos de dicho país en el año anterior. Aunque el BEAC y el BCEAO tienen una línea de descubierto con el Tesoro francés, las disposiciones de esas líneas de descubierto están sujetas al consentimiento del Tesoro francés. La última palabra la tiene el Tesoro francés, que ha invertido las reservas de divisas de los países africanos en su propio nombre en la Bolsa de París.

En resumen, más del 80% de las reservas de divisas de estos países africanos están depositadas en las «cuentas de operaciones» controladas por el Tesoro francés. Los dos bancos CFA son africanos de nombre, pero no tienen política monetaria propia. Los propios países no saben, ni se les dice, qué parte del conjunto de reservas de divisas en poder del Tesoro francés les pertenece como grupo o individualmente.

Se supone que los beneficios de la inversión de estos fondos en el fondo común del Tesoro francés se añaden al fondo común, pero no se da cuenta ni a los bancos ni a los países de los detalles de tales cambios. El reducido grupo de altos funcionarios del Tesoro francés que tiene conocimiento de las cantidades de las «cuentas de operaciones», dónde se invierten estos fondos; si hay beneficios en estas inversiones; tienen prohibido revelar nada de esta información a los bancos de la CFA o a los bancos centrales de los estados africanos…». Escribió el Dr. Gary K. Busch

Se calcula que Francia tiene en su tesoro cerca de 500.000 millones de dólares de países africanos, y haría cualquier cosa por combatir a cualquiera que quisiera arrojar luz sobre este lado oscuro del antiguo imperio.

Los países africanos no tienen acceso a ese dinero.

Francia sólo les permite acceder al 15% del dinero en un año determinado. Si necesitan más que eso, tienen que pedir prestado el dinero extra de su propio 65% al Tesoro francés a tipos comerciales.

Para hacer las cosas más trágicas, Francia impone un tope a la cantidad de dinero que los países pueden pedir prestado a la reserva. El límite se fija en el 20% de sus ingresos públicos del año anterior. Si los países necesitan pedir prestado más del 20% de su propio dinero, Francia tiene derecho de veto.

El ex presidente francés Jacques Chirac habló recientemente sobre el dinero de las naciones africanas en los bancos franceses. He aquí un vídeo en el que habla del plan de explotación francés. Habla en francés, pero he aquí una breve transcripción:

«Tenemos que ser honestos y reconocer que una gran parte del dinero de nuestros bancos procede precisamente de la explotación del continente africano».

.

#3. Derecho de tanteo sobre cualquier materia prima o recurso natural descubierto en el país.

Francia tiene el primer derecho a comprar cualquier recurso natural que se encuentre en la tierra de sus ex colonias. Sólo después de que Francia dijera «no me interesa», los países africanos pueden buscar otros socios.

#4. Prioridad a los intereses y empresas francesas en la contratación y licitación públicas

En la adjudicación de contratos públicos, las empresas francesas deben ser las primeras en ser tenidas en cuenta, y sólo después estos países podrían mirar a otra parte. No importa si los países africanos pueden obtener una mejor relación calidad-precio en otra parte.

Como consecuencia, en muchas de las ex colonias francesas, todos los principales activos económicos de los países están en manos de expatriados franceses. En Costa de Marfil, por ejemplo, las empresas francesas poseen y controlan todos los principales servicios públicos: agua, electricidad, teléfono, transporte, puertos y grandes bancos. Lo mismo ocurre en el comercio, la construcción y la agricultura.

Al final, como ya escribí en un artículo anterior, ¡los africanos viven ahora en un continente propiedad de los europeos!

#5. Derecho exclusivo a suministrar equipo militar y formar a los oficiales militares del país.

A través de un sofisticado sistema de becas, subvenciones y «Acuerdos de Defensa» vinculados al Pacto Colonial, los africanos deberían enviar a sus oficiales militares de alto rango a formarse en Francia o en centros de formación franceses.

La situación actual en el continente es que Francia ha entrenado a cientos, incluso miles de traidores y los alimenta. Están inactivos cuando no se les necesita, ¡y se activan cuando se les necesita para un golpe de Estado o cualquier otro propósito!

#6. Derecho de Francia a predesplegar tropas e intervenir militarmente en el país para defender sus intereses.

En virtud de unos «Acuerdos de Defensa» anexos al Pacto Colonial, Francia tenía derecho legal a intervenir militarmente en los países africanos, y también a estacionar tropas de forma permanente en bases e instalaciones militares de esos

países, gestionadas íntegramente por los franceses.

Bases militares francesas en África

Cuando el presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, intentó poner fin a la explotación francesa del país, Francia organizó un golpe de Estado. Durante el largo proceso para derrocar a Gbagbo, tanques, helicópteros artillados y fuerzas especiales francesas intervinieron directamente en el conflicto, dispararon contra civiles y mataron a muchos.

Para colmo de males, Francia calculó que la comunidad empresarial francesa había perdido varios millones de dólares cuando, en la carrera por abandonar Abiyán en 2006, el ejército francés masacró a 65 civiles desarmados e hirió a otros 1.200.

Después de que Francia triunfara en el golpe y transfiriera el poder a Alassane Outtara, Francia pidió al gobierno de Ouattara que indemnizara a la comunidad empresarial francesa por las pérdidas sufridas durante la guerra civil.

De hecho, el gobierno de Ouattara les pagó el doble de lo que decían haber perdido al marcharse.

#7. Obligación de hacer del francés la lengua oficial del país y la lengua de enseñanza

Oui, Monsieur. ¡Vous devez parlez français, la langue de Molière!

Se ha creado un organismo de difusión de la lengua y la cultura francesas llamado «Francofonía», con varias organizaciones satélites y afiliadas supervisadas por el Ministro francés de Asuntos Exteriores.

Como se demuestra en este artículo, si el francés es la única lengua que hablas, tendrías acceso a menos del 4% de los conocimientos e ideas de la humanidad. Eso es muy limitante.

#8. Obligación de utilizar la moneda colonial francesa FCFA

Esa es la verdadera vaca lechera para Francia, pero es un sistema tan perverso que incluso ha sido denunciado por la Unión Europea, pero Francia no está dispuesta a salir de ese sistema colonial que ingresa en su tesorería unos 500.000 millones de dólares procedentes de África.

Durante la introducción del euro en Europa, otros países europeos descubrieron el sistema de explotación francés. Muchos, especialmente los países nórdicos, se horrorizaron y sugirieron a Francia que se deshiciera del sistema, pero sin éxito.

#9. Obligación de enviar a Francia el balance anual y el informe de reservas.

Sin el informe, no hay dinero.

De todos modos, la secretaría de los bancos centrales de las ex-colonias, y la secretaría de la reunión bianual de los Ministros de Finanzas de las ex-colonias es desempeñada por Francia Banco Central / Tesoro.

#10. Renuncia a entrar en alianza militar con cualquier otro país a menos que lo autorice Francia.

Los países africanos en general son los que tienen menos alianzas militares regionales. ¡La mayoría de los países sólo tienen alianzas militares con sus ex colonizadores! (curioso, ¡pero no se puede hacer mejor!).

En el caso de las ex colonias francesas, Francia les prohibió buscar otra alianza militar que no fuera la que les ofrecía.

#11. Obligación de aliarse con Francia en situación de guerra o crisis mundial

Más de un millón de soldados africanos lucharon por la derrota del nazismo y el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial.

A menudo se ignora o minimiza su contribución, pero cuando se piensa que Alemania sólo tardó 6 semanas en derrotar a Francia en 1940, Francia sabe que los africanos podrían ser útiles para luchar por la «Grandeur de la France» en el futuro.

Hay algo casi psicopático en la relación de Francia con África.

En primer lugar, Francia es gravemente adicta al saqueo y la explotación de África desde la época de la esclavitud. Además, la élite francesa carece por completo de creatividad e imaginación para pensar más allá del pasado y la tradición.

Por último, Francia tiene 2 instituciones que están completamente congeladas en el pasado, habitadas por «haut fonctionnaires» paranoicos y psicópatas que propagan el miedo al apocalipsis si Francia cambiara, y cuya referencia ideológica aún procede del romanticismo del siglo XIX: son el Ministro de Finanzas y Presupuesto de Francia y el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia.

Estas 2 instituciones no sólo son una amenaza para África, sino también para los propios franceses.

A nosotros, como africanos, nos corresponde liberarnos, sin pedir permiso, porque sigo sin entender, por ejemplo, cómo 450 soldados franceses en Costa de Marfil pueden controlar a una población de 20 millones de personas?

La primera reacción de la gente cuando se entera del impuesto colonial francés suele ser una pregunta: «¿Hasta cuándo?»

A modo de comparación histórica, Francia hizo pagar a Haití el equivalente moderno de 21.000 millones de dólares desde 1804 hasta 1947 (casi siglo y medio) por las pérdidas causadas a los negreros franceses por la abolición de la esclavitud y la liberación de los esclavos haitianos.

Los países africanos sólo pagan el impuesto colonial desde hace 50 años, ¡así que creo que puede quedar un siglo de pago!

*Fuente: SiliconAfrica (Si este enlace no funciona, pruebe con este: WebArchive