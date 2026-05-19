18 de mayo de 1984, María Loreto Castillo fue dinamitada en una torre de alta tensión

19 de mayo de 2026

El 18 de mayo de 1984, María Loreto Castillo perdió la vida en una torre de alta tensión, al ser dinamitada tras ser detenida por agentes de seguridad. Este hecho se intentó camuflar como un acto terrorista para encubrir su detención, tortura y ejecución.

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— Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (@MuseoMemoriaCL) May 18, 2026