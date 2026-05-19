18 de mayo de 1984, María Loreto Castillo fue dinamitada en una torre de alta tensión
por Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Chile)
3 mins atrás 1 min lectura
19 de mayo de 2026
El 18 de mayo de 1984, María Loreto Castillo perdió la vida en una torre de alta tensión, al ser dinamitada tras ser detenida por agentes de seguridad. Este hecho se intentó camuflar como un acto terrorista para encubrir su detención, tortura y ejecución.
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— Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (@MuseoMemoriaCL) May 18, 2026
18 de mayo de 1984, María Loreto Castillo fue dinamitada en una torre de alta tensión
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