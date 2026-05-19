Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
19 May 2026

Noticias

Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Mujeres, Represión, Resistencia

18 de mayo de 1984, María Loreto Castillo fue dinamitada en una torre de alta tensión

por Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Chile)

3 mins atrás 1 min lectura

18 de mayo de 1984, María Loreto Castillo fue dinamitada en una torre de alta tensión
Compartir:

19 de mayo de 2026

 

Compartir:
Etiquetas #maria loreto castillo
Derechos Humanos, Fascismo, Fuerzas Armadas, Historia - Memoria, Mujeres, Represión, ...

18 de mayo de 1984, María Loreto Castillo fue dinamitada en una torre de alta tensión

Colonialismo, Geopolítica, Imperialismo, Venezuela

Venezuela ha extraditado a EE.UU, a Alex Saab, "cerebro financiero" de Maduro

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.