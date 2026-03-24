La Habana, 22 de marzo de 2016: Un gesto de dignidad que no se olvida
por Oleg Yasynsky
2 horas atrás 3 min lectura
Hace 10 años concluía la visita de Estado de Barack Obama a Cuba. Se trataba de la primera visita a la isla de un jefe de Gobierno de Estados Unidos en los últimos 88 años. Tras las fotos surrealistas en la Plaza de la Revolución de La Habana, donde el presidente del imperio repartía sonrisas al mundo con los retratos de Che y Camilo de fondo, prometiendo lo imposible —el fin del criminal bloqueo económico de la isla—, le esperaba su último acto: una rueda de prensa con los dirigentes cubanos.
En esa rueda de prensa, el entonces jefe del Estado cubano, Raúl Castro, en respuesta al intento familiar del presidente estadounidense de darle un abrazo paternal, le agarró la mano a Obama y la levantó en alto, dejándola suspendida en el aire. Obama siguió sonriendo sin mucho tacto a las cámaras, ya que no le quedaban otras opciones.
Además de dar una lección sobre cómo hay que vigilar las manos de los tahúres y de los políticos, Raúl recordó a los colonialistas del mundo, lo que es el sentido de la dignidad, regalándonos a los televidentes unos minutos de inmensa alegría.
También recuerdo la infinita ingenuidad de muchos que entonces soñaban con la “normalización” de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el fin del bloqueo.
Es interesante que Fidel Castro y la familia de Ernesto Che Guevara rechazaran el honor de reunirse con Obama, lo que les valió no pocas acusaciones de “aferrarse al pasado” y de “no comprender el nuevo momento democrático”.
El bloqueo de Cuba por parte de Estados Unidos no solo no se detuvo. El gobierno del pelirrojo pedófilo y su subordinado Narco Rubio, al prohibir al mundo suministrar combustible a la isla, provocó la actual catástrofe humanitaria en Cuba: por la falta de electricidad, los médicos no pueden operar a pacientes que necesitan atención urgente, incluidos niños y ancianos; las instituciones educativas están cerradas y el transporte se ha paralizado.
Ante los ojos del mundo se desarrolla un genocidio contra la población civil cubana, que se niega a “negociar”, como algunos.
Hace unos días, Cuba rechazó la desmesurada e insolente solicitud del gobierno de Donald Trump de autorizar el suministro de diésel “para las necesidades de la embajada de Estados Unidos”.
*Fuente: PrensaOPAL
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