La estrategia de desgaste de Irán, luchando por el Sur Global

24 de marzo de 2026

El periodista y analista brasileño, Pepe Escobar, profundo conocedor de Medio Oriente y Asia, explica en detalles la estrategia que está siguiendo Irán en su lucha contra la agresión militar iniciada por EE.UU. e Israel, demostrando lo dificil que será para los agresores salir del hoyo en que se metieron y que, inevitablemente, cambiará el mundo del futuro.