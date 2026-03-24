La estrategia de desgaste de Irán, luchando por el Sur Global
por Glenn Diesen y Pepe Escobar
2 horas atrás 1 min lectura
24 de marzo de 2026
El periodista y analista brasileño, Pepe Escobar, profundo conocedor de Medio Oriente y Asia, explica en detalles la estrategia que está siguiendo Irán en su lucha contra la agresión militar iniciada por EE.UU. e Israel, demostrando lo dificil que será para los agresores salir del hoyo en que se metieron y que, inevitablemente, cambiará el mundo del futuro.
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