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24 Mar 2026

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Análisis, Colonialismo, Geopolítica, Imperialismo, Sionismo

La estrategia de desgaste de Irán, luchando por el Sur Global

por Glenn Diesen y Pepe Escobar

2 horas atrás 1 min lectura

La estrategia de desgaste de Irán, luchando por el Sur Global
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24 de marzo de 2026

El periodista y analista brasileño, Pepe Escobar, profundo conocedor de Medio Oriente y Asia, explica en detalles la estrategia que está siguiendo Irán en su lucha contra la agresión militar iniciada por EE.UU. e Israel, demostrando lo dificil que será para los agresores salir del hoyo en que se metieron y que, inevitablemente, cambiará el mundo del futuro.

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Etiquetas #brics #china #ee.uu. #glenn diesen #guerra de desgaste #iran #pepe escobar #rusia
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