La guerra de balanza de pagos de Trump contra México, y el mundo entero

El camino hacia el caos

La década de 1940 fue testigo de una serie de películas con Bing Crosby y Bob Hope, empezando por Camino a Singapur en 1940. El argumento era siempre similar. Bing y Bob, dos estafadores o compañeros de baile, se encontraban en un aprieto en algún país y Bing salía de él vendiendo a Bob como esclavo (Marruecos en 1942, donde Bing promete recuperarlo) o sacrificándolo en alguna ceremonia pagana, etc. Bob siempre aceptaba el plan y siempre había un final feliz. Bob siempre está de acuerdo con el plan, y siempre hay un final feliz de Hollywood en el que escapan juntos, y Bing siempre se queda con la chica.

En los últimos años hemos asistido a una serie de escenificaciones diplomáticas similares con Estados Unidos y Alemania (en representación de toda Europa). Podríamos llamarlo el Camino al Caos. Estados Unidos ha vendido a Alemania destruyendo Nord Stream, con el canciller alemán Olaf Scholz (el desventurado personaje de Bob Hope) siguiéndole la corriente, y con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Lehen interpretando el papel de Dorothy Lamour (la chica, siendo el premio de Bing en las películas de Hollywood Road) exigiendo que toda Europa aumente su gasto militar en la OTAN más allá de la demanda de Biden del 2% a la escalada de Trump al 5%. Para colmo, Europa va a imponer sanciones al comercio con Rusia y China, obligándoles a deslocalizar sus principales industrias en Estados Unidos.

Así que, a diferencia de las películas, esto no terminará con Estados Unidos corriendo a salvar a la crédula Alemania. Por el contrario, Alemania y Europa en su conjunto se convertirán en ofrendas de sacrificio en nuestro desesperado pero inútil esfuerzo por salvar el Imperio estadounidense. Aunque Alemania no acabe inmediatamente con una población emigrante y menguante como Ucrania, su destrucción industrial ya está en marcha.

Trump dijo en el Foro Económico de Davos el 23 de enero:

«Mi mensaje a todas las empresas del mundo es muy sencillo: Vengan a fabricar su producto en Estados Unidos y les daremos uno de los impuestos más bajos de cualquier nación del mundo». De lo contrario, si siguen intentando producir en casa o en otros países, sus productos se verán gravados con aranceles del 20% con el que Trump amenaza.

Para Alemania esto significa (parafraseo mío): «Lo siento, sus precios de la energía se han cuadruplicado. Vengan a Estados Unidos y consíganlos a un precio casi tan bajo como el que pagaban a Rusia antes de que sus líderes electos nos dejaran cortar Nord Stream.»

La gran pregunta es cuántos otros países se quedarán tan quietos como Alemania mientras Trump cambia las reglas del juego: el orden basado en reglas de Estados Unidos. En qué momento se alcanzará una masa crítica que cambie el orden mundial en su conjunto?

Puede haber un final hollywoodiense para el caos que se avecina? La respuesta es No, y que la clave se encuentra en el efecto sobre la balanza de pagos de los aranceles y sanciones comerciales amenazados por Trump. Ni Trump ni sus asesores económicos entienden el daño que su política amenaza con causar al desequilibrar radicalmente la balanza de pagos y los tipos de cambio en todo el mundo, haciendo inevitable una ruptura financiera.

La balanza de pagos y la restricción cambiaria en la agresión arancelaria de Trump

Los dos primeros países a los que Trump amenazó fueron los socios estadounidenses del TLCAN, México y Canadá. Contra ambos países Trump ha amenazado con elevar los aranceles estadounidenses sobre las importaciones procedentes de ellos en un 20% si no obedecen sus exigencias políticas.

Ha amenazado a México de dos maneras. En primer lugar, su programa de inmigración, que consiste en exportar inmigrantes ilegales y permitir permisos de trabajo de corta duración a la mano de obra mexicana estacional para trabajar en la agricultura y los servicios domésticos. Ha sugerido deportar a México la oleada de inmigración latinoamericana, alegando que la mayoría ha llegado a América a través de la frontera mexicana a lo largo del Río Grande. Esto amenaza con imponer una enorme sobrecarga de bienestar social a México, que no tiene muro en su propia frontera sur.

También existe un fuerte coste de balanza de pagos para México y, de hecho, para otros países cuyos ciudadanos han buscado trabajo en Estados Unidos. Una importante fuente de dólares para estos países ha sido el dinero remitido por los trabajadores que envían a sus familias lo que pueden pagar. Esta es una importante fuente de dólares para las familias de América Latina, Asia y otros países. Deportar a los inmigrantes eliminará una importante fuente de ingresos que ha venido sosteniendo los tipos de cambio de sus monedas frente al dólar.

Imponer un arancel del 20% u otras barreras comerciales a México y otros países sería un golpe fatal para sus tipos de cambio al reducir el comercio de exportación que la política estadounidense promovió a partir del Presidente Carter para promover una externalización del empleo estadounidense utilizando mano de obra mexicana para mantener bajos los salarios estadounidenses. La creación del TLCAN bajo Bill Clinton dio lugar a una larga serie de plantas de ensamblaje de maquiladoras justo al sur de la frontera entre EE.UU. y México, que emplean mano de obra mexicana mal pagada en cadenas de montaje creadas por empresas estadounidenses para ahorrar costes laborales. Los aranceles privarían bruscamente a México de los dólares recibidos para pagar en pesos a esta mano de obra, y también elevarían los costes para sus matrices estadounidenses.

El resultado de estas dos políticas de Trump sería un desplome de la fuente de dólares de México. Esto obligará a México a tomar una decisión: si acepta pasivamente estas condiciones, el tipo de cambio del peso se depreciará. Esto hará que las importaciones (valoradas en dólares a nivel mundial) sean más caras en términos de pesos, lo que provocará un aumento sustancial de la inflación nacional. Alternativamente, México puede poner su economía en primer lugar y decir que la interrupción del comercio y los pagos causada por la acción arancelaria de Trump le impide pagar sus deudas en dólares a los tenedores de bonos.

En 1982, el impago de México de sus bonos tesobono denominados en dólares desencadenó la bomba de impagos de la deuda latinoamericana. Los actos de Trump parecen forzar una repetición. En ese caso, la respuesta compensatoria de México sería suspender el pago de sus bonos en dólares.

Esto podría tener efectos de gran alcance, ya que muchos otros países de América Latina y del Sur Global están experimentando un estrangulamiento similar en su balanza comercial y de pagos internacional. El tipo de cambio del dólar ya se ha disparado frente a sus monedas como consecuencia de la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, atrayendo fondos de inversión de Europa y otros países. Un dólar al alza significa un aumento de los precios de importación del petróleo y las materias primas denominadas en dólares.

Canadá se enfrenta a un problema similar de balanza de pagos. Su contrapartida a las plantas maquiladoras mexicanas son las fábricas de piezas de automóviles de Windsor, al otro lado del río, frente a Detroit. En la década de 1970, los dos países acordaron el Pacto del Automóvil, por el que se asignaba a las plantas de ensamblaje en qué trabajarían en su producción conjunta de automóviles y camiones estadounidenses.

Bueno, puede que «acordado» no sea el verbo apropiado. Yo estaba en Ottawa en aquel momento, y los funcionarios del gobierno estaban muy resentidos por haber recibido la parte más corta del acuerdo automovilístico. Pero sigue en pie, cincuenta años después, y sigue siendo uno de los principales contribuyentes a la balanza comercial de Canadá y, por tanto, al tipo de cambio de su dólar, que ya ha ido cayendo frente al de Estados Unidos.

Por supuesto, Canadá no es México. La idea de que suspenda el pago de sus bonos en dólares es impensable en un país dirigido en gran medida por sus bancos e intereses financieros. Pero las consecuencias políticas se dejarán sentir en toda la política canadiense. Habrá un sentimiento antiamericano (siempre burbujeando bajo la superficie en Canadá) que debería acabar con la fantasía de Trump de convertir a Canadá en el 51º Estado.

Los fundamentos morales implícitos del orden económico internacional

Hay un principio moral ilusorio básico en las amenazas arancelarias y comerciales de Trump, y subyace en la amplia narrativa con la que Estados Unidos ha tratado de racionalizar su dominio unipolar de la economía mundial. Ese principio es la ilusión de reciprocidad que respalda una distribución mutua de beneficios y crecimiento, y en el vocabulario estadounidense está envuelto junto con los valores democráticos y la charla patética sobre los mercados libres que prometen estabilizadores automáticos bajo el sistema internacional patrocinado por Estados Unidos.

Los principios de reciprocidad y estabilidad fueron fundamentales en los argumentos económicos de John Maynard Keynes durante el debate de finales de los años veinte sobre la insistencia de Estados Unidos en que sus aliados europeos en tiempos de guerra pagaran las cuantiosas deudas por las armas compradas a Estados Unidos antes de su entrada formal en la guerra. Los aliados aceptaron pagar imponiendo reparaciones a Alemania para trasladar el coste al perdedor de la guerra. Pero las exigencias de Estados Unidos a sus aliados europeos, y a su vez de éstos a Alemania, superaban con creces la capacidad de respuesta.

El problema fundamental, explicó Keynes, era que Estados Unidos elevaba sus aranceles contra Alemania en respuesta a la depreciación de su moneda, y luego imponía el arancel Smoot-Hawley contra el resto del mundo. Eso impedía a Alemania ganar divisas fuertes para pagar a los aliados, y a éstos para pagar a Estados Unidos.

Para que el sistema financiero internacional del servicio de la deuda funcione, señaló Keynes, una nación acreedora tiene la obligación de proporcionar a los países deudores la oportunidad de reunir el dinero para pagar exportando a la nación acreedora. De lo contrario, se producirá un colapso monetario y una austeridad paralizante para los deudores. Este principio básico debería estar en el centro de cualquier diseño sobre cómo debería organizarse la economía internacional con controles y equilibrios para evitar dicho colapso.

Los oponentes de Keynes – el monetarista francés antialemán Jacques Rueff y el defensor neoclásico del comercio Bertil Ohlin – repitieron el mismo argumento que David Ricardo expuso en su testimonio de 1809-1810 ante el Bullion Committee británico. Afirmó que el pago de las deudas externas crea automáticamente un equilibrio en los pagos internacionales. Esta teoría económica basura proporcionó una lógica que sigue siendo hoy el modelo básico de austeridad del FMI.

Según la fantasía de esta teoría, cuando el pago del servicio de la deuda hace bajar los precios y los salarios en el país que paga la deuda, eso aumentará sus exportaciones al hacerlas menos costosas para los extranjeros. Y supuestamente, la recepción del servicio de la deuda por parte de las naciones acreedoras se monetizará para elevar sus propios precios (la Teoría de la Cantidad de Dinero), reduciendo sus exportaciones. Se supone que este desplazamiento de los precios continuará hasta que el país deudor que sufra una salida monetaria y austeridad sea capaz de exportar lo suficiente como para permitirse pagar a sus acreedores extranjeros.

Pero Estados Unidos no permitió que las importaciones extranjeras compitieran con sus propios productores. Y para los deudores, el precio de la austeridad monetaria no era una producción de exportación más competitiva, sino la perturbación y el caos económicos. El modelo de Ricardo y la teoría neoclásica estadounidense eran simplemente una excusa para una política acreedora de línea dura. Los ajustes estructurales o la austeridad han sido devastadores para las economías y los gobiernos a los que se ha impuesto. La austeridad reduce la productividad y la producción.

En 1944, cuando Keynes intentaba resistirse a la demanda estadounidense de comercio exterior y servilismo monetario en la conferencia de Bretton Woods, propuso el bancor, un acuerdo intergubernamental de balanza de pagos que exigía que las naciones acreedoras crónicas (a saber, Estados Unidos) perdieran su acumulación de créditos financieros sobre los países deudores (como pasaría a ser Gran Bretaña). Ese sería el precio a pagar para evitar que el orden financiero internacional polarizara el mundo entre países acreedores y deudores. Los acreedores tenían que permitir que los deudores pagaran, o perder sus reclamaciones financieras de pago.

Keynes, como ya se ha señalado, también hizo hincapié en que si los acreedores quieren cobrar, tienen que importar de los países deudores para proporcionarles la capacidad de pago.

Se trataba de una política profundamente moral, y tenía la ventaja adicional de tener sentido desde el punto de vista económico. Permitiría prosperar a ambas partes en lugar de que una nación acreedora prosperara mientras los países deudores sucumbían a la austeridad que les impedía invertir en modernizar y desarrollar sus economías aumentando el gasto social y el nivel de vida.

Con Donald Trump, Estados Unidos está violando ese principio. No existe un acuerdo keynesiano tipo bancor, pero sí las duras realidades America-first de su diplomacia unipolar. Si México quiere salvar su economía de verse sumida en la austeridad, la inflación de precios, el desempleo y el caos social, tendrá que suspender sus pagos de la deuda externa denominada en dólares.

El mismo principio se aplica a otros países del Sur Global. Y si actúan juntos, tienen una posición moral para crear una narrativa realista e incluso inevitable de las condiciones previas para que funcione cualquier orden económico internacional estable.

Así pues, las circunstancias están obligando al mundo a romper con el orden financiero centrado en Estados Unidos. El tipo de cambio del dólar estadounidense se va a disparar a corto plazo como consecuencia de que Trump bloquee las importaciones con aranceles y sanciones comerciales. Este cambio en el tipo de cambio presionará a los países extranjeros que deben deudas en dólares de la misma manera que México y Canadá van a ser presionados. Para protegerse, deben suspender el servicio de la deuda en dólares.

Esta respuesta a la actual sobrecarga de la deuda no se basa en el concepto de Deudas Odiosas. Va más allá de la crítica de que muchas de estas deudas y sus condiciones de pago no redundaban en interés de los países a los que se impusieron estas deudas en primer lugar. Va más allá de la crítica de que los prestamistas deben tener cierta responsabilidad a la hora de juzgar la capacidad de pago de sus deudores, o sufrir pérdidas financieras si no lo han hecho.

El problema político del exceso mundial de deudas en dólares es que Estados Unidos actúa de tal forma que impide a los países deudores ganar el dinero necesario para pagar las deudas externas denominadas en dólares. La política estadounidense supone así una amenaza para todos los acreedores que denominan sus deudas en dólares, al hacer que estas deudas sean prácticamente impagables sin destruir sus propias economías.

La suposición de la política estadounidense de que otros países no responderán a la agresión económica de EE.UU.

¿Sabe Trump realmente lo que está haciendo? ¿O es que su desbocada política simplemente está causando daños colaterales a otros países? Creo que lo que está en juego es una contradicción interna profunda y básica de la política estadounidense, similar a la de la diplomacia estadounidense en la década de 1920. Cuando Trump prometió a sus votantes que Estados Unidos debe ser el «ganador» en cualquier acuerdo comercial o financiero internacional, está declarando la guerra económica al resto del mundo.

Trump le está diciendo al resto del mundo que deben ser perdedores – y aceptar el hecho amablemente en pago por la protección militar que proporciona al mundo en caso de que Rusia pueda invadir Europa o China envíe su ejército a Taiwán, Japón u otros países. La fantasía es que Rusia tendría algo que ganar teniendo que apoyar una economía europea en colapso, o que China decida competir militarmente en lugar de económicamente.

La arrogancia está presente en esta fantasía distópica. Como hegemón mundial, la diplomacia estadounidense rara vez tiene en cuenta cómo responderán los países extranjeros. La esencia de su arrogancia es suponer de forma simplista que los países se someterán pasivamente a las acciones de Estados Unidos sin contrapartidas. Esa ha sido una suposición realista para países como Alemania, o aquellos con políticos clientes de Estados Unidos similares en el poder.

Pero lo que está ocurriendo hoy es de carácter sistémico. En 1931 se declaró por fin una moratoria sobre las deudas interaliadas y las reparaciones alemanas. Pero eso fue dos años después del crack bursátil de 1929 y de las hiperinflaciones anteriores en Alemania y Francia. En la misma línea, en los años ochenta se condonaron las deudas latinoamericanas mediante los bonos Brady. En ambos casos, las finanzas internacionales fueron la clave del colapso político y militar del sistema, porque la economía mundial se había financiarizado de forma autodestructiva. Algo similar parece inevitable hoy en día. Cualquier alternativa viable implica la creación de un nuevo sistema económico mundial.

La política interna de Estados Unidos es igualmente inestable. El teatro político America First de Trump que le hizo ser elegido puede conseguir que su banda sea desbancada a medida que se reconozcan y sustituyan las contradicciones y consecuencias de su filosofía operativa. Su política arancelaria acelerará la inflación de precios en Estados Unidos y, lo que es aún más fatal, provocará el caos en los mercados financieros estadounidenses y extranjeros. Las cadenas de suministro se verán alteradas, interrumpiendo las exportaciones estadounidenses de todo tipo de productos, desde aviones hasta tecnología de la información. Y otros países se verán obligados a hacer que sus economías dejen de depender de las exportaciones estadounidenses o del crédito en dólares.

Y quizá a largo plazo esto no sea malo. El problema es a corto plazo, cuando las cadenas de suministro, los patrones comerciales y la dependencia se sustituyen como parte del nuevo orden económico geopolítico que la política estadounidense está obligando a desarrollar a otros países.

Trump basa su intento de romper los vínculos existentes y la reciprocidad del comercio y las finanzas internacionales en el supuesto de que, en un caótico embrollo, Estados Unidos saldrá ganando. Esa confianza subyace a su voluntad de arrancar las interconexiones geopolíticas actuales. Piensa que la economía estadounidense es como un agujero negro cósmico, es decir, un centro de gravedad capaz de atraer hacia sí todo el dinero y el excedente económico del mundo. Ese es el objetivo explícito de America First. Eso es lo que convierte el programa de Trump en una declaración de guerra económica al resto del mundo. Ya no existe la promesa de que el orden económico auspiciado por la diplomacia estadounidense hará prósperos a otros países. Las ganancias del comercio y la inversión extranjera se enviarán a América y se concentrarán en ella .

El problema va más allá de Trump. Simplemente está siguiendo lo que ya ha estado implícito en la política estadounidense desde 1945. La autoimagen de Estados Unidos es que es la única economía del mundo que puede ser completamente autosuficiente desde el punto de vista económico. Produce su propia energía, y también sus propios alimentos, y suministra estas necesidades básicas a otros países o tiene la capacidad de cerrar la espita.

Y lo que es más importante, Estados Unidos es la única economía sin las restricciones financieras que limitan a otros países. La deuda de Estados Unidos está en su propia moneda, y no ha habido límites a su capacidad de gastar por encima de sus posibilidades inundando el mundo con un exceso de dólares, que otros países aceptan como sus reservas monetarias como si el dólar siguiera siendo tan bueno como el oro. Y por debajo de todo ello está la suposición de que casi con un toque de interruptor, Estados Unidos puede llegar a ser tan industrialmente autosuficiente como lo era en 1945. Estados Unidos es la Blanche duBois del mundo en la obra de Tennessee Williams Un tranvía llamado deseo, que vive en el pasado y no envejece bien.

La interesada narrativa neoliberal del Imperio estadounidense

Conseguir la aquiescencia extranjera para aceptar un imperio y vivir pacíficamente en él requiere una narrativa tranquilizadora que describa el imperio como un factor de progreso para todos. El objetivo es distraer a otros países para que no se resistan a un sistema que en realidad es explotador. Primero Gran Bretaña y luego Estados Unidos promovieron la ideología del imperialismo del libre comercio después de que sus políticas mercantilistas y proteccionistas les dieran una ventaja de costes sobre otros países, convirtiendo a estos en satélites comerciales y financieros.

Trump ha descorrido esta cortina ideológica. En parte, esto se debe simplemente al reconocimiento de que ya no se puede mantener frente a la política exterior de Estados Unidos y la OTAN y su guerra militar y económica contra Rusia y las sanciones contra el comercio con China, Rusia, Irán y otros miembros de los BRICS. Sería una locura que otros países no rechazaran este sistema, ahora que su narrativa empoderadora es falsa a la vista de todos.

La pregunta es: ¿cómo podrán ponerse en situación de crear un orden mundial alternativo? ¿Cuál es la trayectoria probable?

A países como México no les queda más remedio que ir por libre. Canadá puede sucumbir, dejando que su tipo de cambio baje y sus precios internos suban, ya que sus importaciones están denominadas en dólares «moneda fuerte». Pero muchos países del Sur Global se encuentran en el mismo aprieto de balanza de pagos que México. Y a menos que cuenten con élites clientelares como Argentina -siendo su élite la principal tenedora de bonos argentinos en dólares-, sus dirigentes políticos tendrán que suspender los pagos de la deuda o sufrir austeridad interna (deflación de la economía local) unida a la inflación de los precios de importación a medida que los tipos de cambio de sus monedas se doblen bajo las tensiones impuestas por un dólar estadounidense en alza. Tendrán que suspender el servicio de la deuda o serán expulsados de sus cargos.

No muchos líderes políticos tienen el margen de maniobra que tiene la alemana Annalena Baerbock de decir que su Partido Verde no tiene que escuchar lo que los votantes alemanes dicen que quieren. Puede que las oligarquías del Sur Global cuenten con el apoyo de Estados Unidos, pero Alemania es sin duda un caso atípico cuando se trata de estar dispuesta a suicidarse económicamente por lealtad a la política exterior estadounidense sin límites.

Suspender el servicio de la deuda es menos destructivo que seguir sucumbiendo al orden America First basado en Trump. Lo que bloquea esa política es político, junto con un miedo centrista a embarcarse en el gran cambio político necesario para evitar la polarización económica y la austeridad.

Europa parece tener miedo de utilizar la opción de simplemente llamar al farol de Trump, a pesar de que es una amenaza vacía que sería bloqueada por los propios intereses creados de Estados Unidos entre la Clase Doner. Trump ha declarado que si no acepta gastar el 5% de su PIB en armamento militar (en gran parte procedente de Estados Unidos) y comprar más energía de gas natural licuado (GNL) estadounidense, impondrá aranceles del 20% a los países que se resistan. Pero si los líderes europeos no se resisten, el euro caerá quizá un 10% o un 20%. Los precios nacionales subirán y los presupuestos nacionales tendrán que recortar programas de gasto social como las ayudas a las familias para que compren gas o electricidad más caros para calentar y alimentar sus hogares.

Los dirigentes neoliberales estadounidenses acogen con satisfacción esta fase de guerra de clases de las exigencias de Estados Unidos a los gobiernos extranjeros. La diplomacia estadounidense se ha dedicado a paralizar el liderazgo político de los antiguos partidos laboristas y socialdemócratas en Europa y otros países tan a fondo que ya no parece importar lo que quieran los votantes. Para eso está la National Endowment Democracy estadounidense, junto con la propiedad y la narrativa de los medios de comunicación dominantes. Pero lo que está siendo sacudido no es simplemente el dominio unipolar de Estados Unidos en Occidente y su esfera de influencia, sino la estructura mundial del comercio internacional y las relaciones financieras -e inevitablemente, las relaciones militares y las alianzas también.

