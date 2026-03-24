¿Por qué Chile no gana nada con su renio siendo primer productor del mundo?

Chile es el principal productor mundial de renio, concentrando cerca del 50% de las reservas mundiales. Aunque es un metal sumamente valioso (superior a US$ 2.500 a 3.000 por kg), el país no registra ingresos significativos por su exportación directa, ya que sale mayoritariamente en concentrados de cobre sin refinar ni declarar como subproducto.

Como Cámara Minera de Chile tenemos la obligación de llamar la atención de las autoridades del inmenso daño que se le está haciendo a las arcas fiscales al declararse como no pagable. El renio se encuentra en concentrados de molibdeno y cobre. Expertos señalan que, al exportar concentrados, este valioso mineral no se declara como «pagable» en los contratos.

¿Pero por qué las puertas del país son tan anchas como expeditas para las exportaciones de concentrados sin fiscalizar los subproductos o trazas que allí están contenidas? las condiciones de lo que se revisa las ponen ‘los exportadores’. Así ocurrió con el renio (Re), cuya presencia dejó de ser fiscalizada por Aduanas en los concentrados mineros que se exportan, con excepción del molibdeno, a solicitud de una minuta del Consejo Minero.

En un reportaje anterior, El Ciudadano dio cuenta de que la eliminación de minerales a declarar en la exportación de concentrados mineros, fue permitido por las Resoluciones Exentas (RE) de Aduana Nº 3624, de 2018; y Nº 4449, de 2019. La primera rebajó varios elementos a ser fiscalizados en dicho tipo de exportación, destacando el molibdeno. En tanto, la resolución en vigor (RE 4449), fue publicada por Aduana el 12 de septiembre de 2019, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, reduciéndose varios elementos a ser fiscalizados.

De acuerdo a la investigación de la Cámara Minera de Chile, la resolución de 2018 establecía el control de 14 elementos en los concentrados de cobre sacados del país, con la resolución de 2019, estos fueron reducidos a apenas cuatro: cobre, oro, plata y molibdeno. Aquí se comenzó a regalar el renio.

“Cuando se flotan los minerales, la molibdenita es la primera que sale, lo que permite que sea separada y, posteriormente, la tostación oxidante de la molibdenita sirve para producir trioxido de molibdeno. El renio, en tanto, se recupera en el material particulado que se desprende en los gases de la tostación, que permiten obtener también anhídrido sulfuroso que posteriormente se transforma en ácido sulfúrico”. Al someter a tostación oxidante al mineral de molibdenita (MoS2), se produce óxido de molibdeno (MoO3) y como subproductos, en los gases y material particulado, se obtienen el ácido sulfúrico y en los polvos volátiles el óxido de renio (Re2O7), los que permiten a su vez obtener posteriormente el ácido HReO4 y sales de este ácido, como los llamados perrenatos de amonio y de potasio, muy apetecidos en la industria aéreo espacial y armamentista”.

Chile exporta anualmente entre 13 y 15 millones de toneladas de concentrados de cobre que son refinados en plantas FURE de Japón, Alemania y China principalmente. Todas ellas equipadas con procesos encapsulados y capaces de recuperar el 99% de los elementos químicos que componen el concentrado.

¿Pero si el renio es un mineral crítico y aún más estratégico siendo el tercero más escaso en el mundo, que está haciendo Chile al respecto?

El cuadro siguiente muestra la importancia de la producción de renio de Chile en el mundo, lejos las mayores reservas y producción.

La empresa chilena Molymet controla cerca del 60 a 70% del mercado mundial de renio.

Existiría un vacío regulatorio Institucional respecto al manejo del renio, pues ningún organismo especializado controla la comercialización del renio. La ciudadanía necesita informarse de la importancia y, sobre todo de un recurso estratégico muy escaso en la corteza de la tierra que nuestros negociadores por la venta y comercialización de nuestros concentrados, aun no ponen al renio como una moneda de cambio.

Los minerales más escasos del planeta son el iridio, el osmio y el renio, entonces por qué no hay una política pública con nuestro renio, es obvio que existe ignorancia al respecto, y mientras no se tenga información y capacitación de nuestras autoridades difícil será de proteger este mineral tan escaso como valioso.

El renio es un metal poderoso que sostiene casi todo el desarrollo tecnológico, tiene un notable lugar en la historia de la ciencia donde fue descubierto en el año 1925, (más de 100 años), sus propiedades son extraordinarias, su punto de fusión es más de 3.000 grados celsius, su concentración en la corteza es muy baja menos 1ppm, no hay minas de renio, se esconde en pequeñas cantidades dentro de otros minerales, el renio siempre es un subproducto, recuperarlo es complejo, el precio a futuro, al 2033 será de 6.111 $/kg (Market Report) se proyecta una demanda sobre 300%.

El 80 % de todo el renio se usa para súper aleaciones en la Industria aeroespacial, sin renio muchos cohetes y aviones no podrían volar de manera segura, también se emplea para producir gasolina de alto octanaje.

Imagínense que estamos soñando con viajar a la luna y al espacio, pero estas tecnologías son tan frágiles pues sin el renio de Chile no podrían volar a altas velocidades en el espacio, esa es la importancia del renio.

Es impresentable que Chile siendo el primer productor de renio del mundo no se sepa la importancia y el desarrollo que conlleva, no existe una política pública para fomentar la investigación científica y tecnológica de mejorar la recuperación del renio.

Se vende generalmente en forma de productos intermedios, como:

Polvo de renio: Utilizado en la fabricación de componentes para turbinas de gas y motores de avión. Barras de renio: Empleadas en la producción de aleaciones y componentes resistentes al calor. Alambre de renio: Utilizado en aplicaciones de alta temperatura, como filamentos de bombillas y componentes electrónicos. Aleaciones de renio: Mezcladas con otros metales para mejorar sus propiedades mecánicas y térmicas.

Según un estudio de Cochilco el principal productor de renio primario del mundo es Chile (50% aprox.), seguido por Estados Unidos y Polonia (16% cada uno aprox.). Indican que hay que señalar que la producción primaria no necesariamente se asocia a minas ubicadas en los países productores, sino que dependerá de la ubicación de la capacidad instalada para el tratamiento de la molibdenita.

El estudio, que data del año 2016, señala que “la producción anual de renio primario es del orden de los 50.000 kg, mientras que el reciclaje alcanza los 10.000 kg. El renio se transa en su mayoría en contratos de largo plazo (de 5 a 10 años) entre el productor y el comprador”.

El objetivo de la cámara Minera de Chile es llamar la atención del precario manejo control y regulación de la exportación de renio en donde deja mucho que desear el control de aduanas y la falta de una política pública que permita no solo cuidar un recurso crítico y muy escaso en la corteza de la tierra no renovable.

“Mi opinión es que Chile debe anteponer al renio como moneda de cambio para la venta de sus concentrados, regalarlo no sirve para nada, incluso no se transa en ninguna Bolsa, es decir negociación directa”.

Hacemos un llamado de urgencia a nuestras autoridades para regular la exportación de renio y otros minerales que se van regalados en nuestros concentrados. Hacer la vista gorda es ser cómplice de la situación.

Sin embargo, también sabemos que más que olvidado en algunos casos sale escondido en el concentrado de cobre, sin que el comprador pague por él. Es decir, Chile regala su renio y otros ricos minerales contenidos en la exportación de sus concentrados de cobre.

Espero que el renio no quede prisionero en el olvido, pensando que todo es difícil, o pensar que Chile no tiene tecnología para ello, eso sería lo cómodo, debemos pensar en grande.

Ya es el momento de hacer, crecer y desarrollar nuestra minería con sentido sustentable y social, pero cuidando todos nuestros recursos y materias primas sacándole el mayor valor agregado a todos.

Chile se merece una minería moderna innovadora, ojalá industrializar sus recursos para sacar el mayor valor agregado, por el bien de nuestros nietos.

“Si cerráis la puerta a todos los errores, también la verdad se quedará fuera”.

*Fuente: Infominería