La gran fractura de la IA: lógica de mercado en USA, integración sistémica en China

USA y China están forjando caminos divergentes en inteligencia artificial—caminos que moldearán economías, sociedades y la naturaleza misma del poder durante generaciones. Uno está modelado por las fuerzas del mercado; el otro, por una lógica de coordinación.

En Silicon Valley y Washington, la IA se imagina como una fuerza disruptiva que redefine industrias, transforma el trabajo y amplía la capacidad humana. En Beijing, se la entiende de otra manera: como una herramienta para organizar la sociedad, fortalecer la gobernanza y mantener la estabilidad sistémica.

No se trata simplemente de estrategias distintas para construir mejores algoritmos. Reflejan visiones contrapuestas sobre cómo debería usarse la inteligencia y en qué lugar debería residir.

Entendimientos divergentes

En el corazón de esta fractura hay dos concepciones distintas de inteligencia.

En el modelo usamericano, la inteligencia se trata como una capacidad autónoma. El objetivo es construir sistemas que puedan razonar, generar y actuar de manera independiente. La pregunta central es tecnológica: ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia de las máquinas?

En China, la inteligencia se trata como una función. El foco no está en la autonomía sino en la aplicación—cómo la inteligencia puede mejorar la coordinación de sistemas complejos. La pregunta no es cuán inteligentes pueden volverse las máquinas, sino cómo se puede usar la inteligencia.

La diferencia es sutil pero con consecuencias profundas. Un modelo construye sistemas cada vez más capaces. El otro construye sistemas que coordinan.

El enfoque usamericano refleja su lógica económica más amplia: descentralizada, competitiva y de movimientos rápidos. La IA es desarrollada principalmente por empresas privadas, apoyada por capital de riesgo e impulsada por incentivos de mercado.

El Estado cumple un rol limitado. Financia investigación, aplica reglas y establece barreras de contención, pero no dirige centralmente el desarrollo. Los sistemas predictivos están muy difundidos—desde recomendaciones de comercio electrónico hasta transacciones financieras—pero permanecen fragmentados entre empresas.

Desde el avance de la IA generativa en 2023, este modelo se ha intensificado. Los sistemas de frontera han atraído inversiones masivas, acelerando el progreso en capacidad y escala de los modelos. Sin embargo, la fragmentación persiste, los datos siguen aislados, la interoperabilidad es limitada y la coordinación es mayoritariamente voluntaria.

El resultado es un sistema definido por velocidad e innovación—pero no por integración.

Una arquitectura más amplia

China se mueve en una dirección diferente. Allí, la IA no se trata principalmente como un producto, sino como parte de un sistema más grande.

Mientras que la ola generativa en Occidente se ha centrado en modelos fundacionales y aplicaciones orientadas al consumidor, la respuesta de China se ha canalizado a través de otro marco: la iniciativa “IA+”, formalizada en los dictámenes del Consejo de Estado de 2025, que exige integración en manufactura, finanzas, salud y gobernanza urbana.

La política gubernamental define la IA como una herramienta para la transformación económica, la eficiencia de la gobernanza y la coordinación social. El objetivo no es simplemente innovar sino integrar.

Esta lógica se hace visible en la práctica. En Hangzhou, la plataforma City Brain de Alibaba usa datos en tiempo real para optimizar el tránsito, reduciendo congestiones y mejorando las respuestas de emergencia. En finanzas, los sistemas de pago digital y el yuan digital ofrecen visibilidad sobre las transacciones, permitiendo una detección más temprana de riesgos.

No son aplicaciones aisladas. Son componentes de una arquitectura mayor.

La ventaja de China reside en la integración. Los datos de transporte, finanzas, salud y administración están cada vez más conectados, haciendo a la sociedad más “legible computacionalmente”. El Estado puede observar patrones, anticipar disrupciones e intervenir más temprano. En este modelo, la inteligencia se convierte en infraestructura.

IA como datos

Para entender este cambio, conviene repensar qué es realmente la IA. En el discurso occidental, los datos suelen describirse como el nuevo petróleo—un recurso a extraer, poseer y monetizar. La metáfora implica escasez y competencia.

China trata los datos menos como petróleo y más como agua. Su valor no reside en la acumulación, sino en el flujo. Cuando los datos circulan entre sistemas, emergen patrones. Las redes de pagos, los sistemas logísticos y las infraestructuras públicas se interconectan. El objetivo no es la transparencia per se, sino reducir la fragmentación. Los datos se vuelven útiles cuando circulan.

Este enfoque está cada vez más integrado en los sistemas cotidianos. En las fábricas, los datos de sensores predicen fallas de equipos antes de que la producción se detenga. En hospitales, sistemas de diagnóstico usan datos regionales para señalar anomalías más temprano.

En finanzas, las solicitudes de préstamo son evaluadas por los bancos no como expedientes aislados, sino como nodos dentro de redes de transacciones y comportamiento. El Banco Popular de China reportó una disminución del 19 % en préstamos no performantes en carteras de PyMEs que utilizan modelos de crédito integrados.

En agricultura, los productores reciben orientación basada en imágenes satelitales y sensores de suelo. Un libro blanco provincial de 2025 señaló una reducción del 12 % en el uso de agua junto con un aumento del 9 % en cosechas de alta calidad.

En cada caso, la inteligencia no se aplica desde afuera. Está incorporada al sistema.

Lo que hace distintivos a estos sistemas no es solo la sofisticación técnica, sino cómo reconfiguran la relación entre individuos y Estado. Esta integración produce un contrato social de otro tipo.

En USA, los sistemas centralizados de datos suelen despertar preocupaciones sobre privacidad y vigilancia. En China, la participación está más asociada a conveniencia y acceso. Los pagos digitales reducen fricciones. Los sistemas integrados simplifican transacciones. El crédito basado en datos amplía oportunidades.

El intercambio es claro: mayor legibilidad a cambio de mayor eficiencia. El sistema es asimétrico. El Estado ve más que el individuo. Pero su persistencia no se basa solo en coerción. Se refuerza por la utilidad. Optar por no participar es posible, pero tiene un costo.

Difusión global

Esta divergencia en IA comienza a extenderse más allá de las fronteras nacionales.

Las plataformas de ciudades inteligentes, la infraestructura digital y los sistemas basados en datos de China se están desplegando en partes de Asia, África y América Latina. Estos sistemas suelen llegar como paquetes integrados—hardware, software y marcos de gobernanza combinados.

En Pakistán, redes de vigilancia urbana construidas por China se han integrado con plataformas de servicios municipales; en Camboya, el sistema centralizado de identidad digital se apoya en infraestructura desarrollada por el gigante tecnológico chino Huawei.

Ofrecen algo que muchos gobiernos buscan: no tanto modelos de vanguiera sino sistemas que funcionen. Pero estas exportaciones no solo procesan datos. Moldean cómo se toman las decisiones, fomentando formas de gobernanza más integradas y anticipatorias.

Pocos países adoptarán el modelo chino en su totalidad, y ya han surgido configuraciones híbridas. Vietnam, por ejemplo, emplea sensores urbanos de origen chino junto con grandes modelos de lenguaje usamericanos para servicios públicos.

De este modo, China está redefiniendo el debate sobre el futuro de la IA. La fractura de la IA no es, en última instancia, solo sobre modelos o mercados. Es una divergencia emergente en cómo las sociedades eligen organizar la inteligencia—y con qué fin.

*Fuente: Tlaxcala