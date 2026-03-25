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25 Mar 2026

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Cuba, Entrevistas

Entrevista al Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel

por Pablo Iglesias (España)

7 mins atrás 1 min lectura

Entrevista al Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel
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Imagen superior: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, es entrevistado por Pablo Iglesias.

25 de marzo de 2026

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, es entrevistado por Pablo Iglesias en La Habana en exclusiva para Canal Red.

En la conversación, el mandatario cubano habla sobre la grave crisis a la que se está viendo abocada la isla y la población del país a causa de la ofensiva de Trump y Estados Unidos contra Cuba, recrudeciendo el bloqueo que lleva aplicando desde hace más de seis décadas.

La entrevista ofrece una perspectiva directa sobre los desafíos internos y externos del país caribeño, así como la postura de su gobierno frente a las recientes noticias de la flotilla humanitaria y la solidaridad internacional.

Más sobre el tema:

Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita

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Etiquetas #bloqueo criminal a cuba #cuba #imperialismo #miguel diaz-canel #pablo iglesias #solidaridad
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