Entrevista al Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel
por Pablo Iglesias (España)
7 mins atrás 1 min lectura
Imagen superior: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, es entrevistado por Pablo Iglesias.
25 de marzo de 2026
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, es entrevistado por Pablo Iglesias en La Habana en exclusiva para Canal Red.
En la conversación, el mandatario cubano habla sobre la grave crisis a la que se está viendo abocada la isla y la población del país a causa de la ofensiva de Trump y Estados Unidos contra Cuba, recrudeciendo el bloqueo que lleva aplicando desde hace más de seis décadas.
La entrevista ofrece una perspectiva directa sobre los desafíos internos y externos del país caribeño, así como la postura de su gobierno frente a las recientes noticias de la flotilla humanitaria y la solidaridad internacional.
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