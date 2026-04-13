13 Abr 2026

Entrevista de NBC al Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

Entrevista concedida por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, a Kristen Welker, periodista del Programa Meet the Press de NBC News, en el Memorial José Martí , el 9 de abril de 2026.

NBC: ¿Pudiera ser usted arrestado o asesinado por el gobierno de los Estados Unidos? ¿Que piensa usted?

Díaz-Canel: Es una pregunta muy interesante. A mí nunca me gusta que se hagan paralelismo entre Cuba y otras naciones, porque nosotros tenemos una historia propia, nos movemos en una circunstancia propia y es también desconocer un poco nuestra historia, la fortaleza de nuestra unidad y la fortaleza de nuestra instituciones. Los que asumimos responsabilidades dentro de la revolución tenemos un compromiso con la revolución y sobre todo con nuestro heroico pueblo. Y en ese sentido de responsabilidad está incluida la convicción de que estamos dispuestos a dar la vida por la revolución, por la causa que defendemos. Por lo tanto, para mí eso no es una preocupación.

Si llegara el momento, no creo que haya justificación para que los Estados Unidos provoquen una agresión a Cuba o para que los Estados Unidos traten de dar un golpe quirúrgico o el secuestro de un presidente en Cuba, si se produjera, hay combate, hay pelea, nos defenderemos y si nos toca morir, moriremos porque como dice nuestro himno nacional, morir por la patria es vivir.

Derechos de la mujer, Mujeres, Solidaridad

Periodista y académica iraní pide solidaridad

Ciencia - Técnica, Educación

Carta Abierta a la Ministra de Ciencia y Tecnología

Artículos Relacionados

