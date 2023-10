El Covid y sus secuelas: El gran ajuste de cuentas de un cardiólogo de talla mundial con el ARNm

02 de octubre de 2023

En una audiencia de la UE (Unión Europea), el renombrado cardiólogo Dr. Peter McCullough ajustó cuentas con la campaña de vacunación Corona de una manera técnica y retóricamente virtuosa. Die Achse ha traducido su discurso al alemán. La revisión de lo ocurrido avanza, el aire se enrarece cada vez más para los cuenta-cuentos farmacéuticos en la responsabilidad gubernamental y mediática.

Porque en Die Achse no abandonamos a las víctimas del régimen de Corona, como afirmó programáticamente Dirk Maxeiner, documentamos en esta contribución un discurso del mundialmente conocido cardiólogo Dr. Peter McCullough, virtuoso en la forma y en el contenido, del discurso que pronunció el 13 de septiembre en un edificio del Parlamento de la Unión Europea (UE) en Estrasburgo. El discurso tuvo lugar en el contexto de una audiencia organizada por la eurodiputada Christine Anderson (AfD), a la que también fue invitado como experto el estimado Prof. Dr. Andreas Sönnichsen (su contribución Achgut puede encontrarse aquí).

McCullough, que a menudo habló como experto ante el Senado de Texas, evalúa en su discurso los efectos de las campañas de vacunación basándose en sus propias observaciones y en estudios y datos bien fundados, sin tener en cuenta los tabúes de pensamiento ni el supuesto «consenso científico» impuesto represivamente. Comienza con los encubrimientos de Wuhan, nombra a los responsables del «complejo biofarmacéutico» y luego pasa a los efectos de la campaña de vacunación. Los atribuye a la toxicidad de la proteína de la espiga inducida por la vacuna y los clasifica cuantitativamente según la literatura médica. Por último, exige que la vacuna Corona sea retirada del mercado sin excepción y que se ponga fin a la cooperación con la OMS.

Puede ver la conferencia en Rumble, y también en YouTube, donde parece estar vetada en la sombra (al menos no se puede encontrar a través de la función de búsqueda). El vídeo muestra a un médico humano, seguro de sí mismo y perspicaz, que parece auténtico y sincero. Se podría decir que encarna lo contrario de tecnócratas de la salud como Karl Lauterbach o de un virólogo de laboratorio como Christian Drosten, que ahora se encuentra con la fría furia de las presuntas víctimas de la vacunación en actos públicos. Apollo-News informó sobre un acto en el Museo de Historia Natural de Berlín hace casi quince días:

«Es un hombre de unos cincuenta años el que se levanta para hacerle una pregunta al señor Drosten. ‘Me he vacunado tres veces’, dice el señor, ‘y ahora estoy lleno de cáncer’. [véase también este importante artículo en un periódico regional de Magdeburgo, nota del editor]. Ya después de la primera vacuna Corona había sufrido un infarto. Cuando el moderador le presiona para que formule su pregunta, el hombre pierde la compostura: ‘¡El Gobierno, todo lo que hay aquí, es mentira!'».

No se le puede ignorar

La «mentira» de la que habla este hombre desesperado no son los desvaríos de un confundido, sino la verdad sobre la campaña de vacunación. Este duro juicio se ve constantemente reforzado por los avances de la ciencia seria. Recientemente, un estudio publicado en la revista Radiology descubrió un mayor riesgo de miocarditis en los vacunados en comparación con los no vacunados. En el fondo no es nada nuevo: en julio de 2022, la radiotelevisión suiza tituló: «El refuerzo de la Corona afecta al corazón más a menudo de lo esperado«. Achgut.com ya informó sobre el drama de la miocarditis a finales de 2021, es decir, cuando surgió el tema por primera vez, pero los medios de comunicación le restaron importancia en aras de la campaña de vacunación en curso.

«El Dr. McCullough está considerado internacionalmente como una figura destacada en el estudio de la enfermedad renal crónica como condición de riesgo cardiovascular y cuenta con más de 1.000 publicaciones y más de 500 citas en la Biblioteca Nacional de Medicina», escribe la red de ciencias radiológicas radcliffecardiology.com. Incluso Wikipedia, el principal medio para desacreditar e intimidar a los disidentes de renombre instrumentalizados por los activistas, no puede evitar retratar al cardiólogo de una forma que demuestra: no se puede despreciar e ignorar a alguien como él.

McCullough es presidente de la Cardio Renal Society of America y coeditor de Cardiorenal Medicine, una revista médica centrada en las enfermedades cardiacas y renales. Ha realizado varios estudios sobre la relación entre el footing («correr») y las cardiopatías y es cofundador del término «miocardiopatía feidípida«, una cardiopatía que se da en algunos atletas de alto rendimiento. Las vacunas Corona han dañado el corazón de innumerables personas, por lo que los valientes cardiólogos del ramo merecen un gran escenario. A continuación reproducimos el texto del discurso de McCullough, ligeramente editado y con subtítulos añadidos.

Felix Perrefort es editor y autor de Axis of Good.

________________________________________________

Conferencia del Dr. Peter McCullough

Soy el Dr. Peter McCullough, internista, cardiólogo y epidemiólogo en ejercicio, y me he comprometido plenamente a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a todos los pacientes desde que comenzaron las medidas contra la pandemia. Estas son mis observaciones y análisis.

El mundo fue golpeado por dos olas perjudiciales para la salud. La primera fue la infección por el SRAS-2, que afectó a personas frágiles y ancianas. La segunda ola consiste en las consecuencias de la vacuna Covid-19. El papel de la OMS en ambos casos parece haber sido médicamente perjudicial, al operar aparentemente dentro de un complejo biofarmacéutico, un intrincado sindicato formado durante un largo periodo de tiempo. Esto incluye a la OMS, la ONU, el FEM, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, el Wellcome Trust, GAVI, CEPI (Coalición para la Innovación en la Preparación ante Epidemias), el Departamento de Estado en los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud, los CDC y la FDA estadounidenses, la MHRA en el Reino Unido, la TGA en Australia, la SAHPRA en Sudáfrica, la EMA aquí en Europa. Este complejo de ONGs y organismos sanitarios gubernamentales funciona como uno solo, están cuidadosamente coordinados.

El impacto fue negativo. Al principio de la pandemia, la OMS investigó los orígenes del SRAS-CoV-2. Ese fue el comienzo del encubrimiento. Habíamos encargado a tres científicos independientes que fueran a Wuhan y averiguaran qué estaba pasando. Sabíamos en ese momento, y todo esto ha salido en las audiencias del Congreso, que ellos – Anthony Fauci, Francis Collins, Jeremy Farrar, que estaba en el Wellcome Trust y ahora es jefe científico de la OMS, Kristian Anderson en Scripps, Edwards Holmes en Sydney, Peter Daszak en la Alianza EcoHealth – todos conspiraron en enero de 2020 para encubrir lo que sabían: que el virus fue producido en una colaboración conjunta entre EE.UU. y China en el laboratorio de Wuhan. Y engañaron al mundo con doce publicaciones fraudulentas posteriores en la literatura revisada por pares (peer-review).

Estas publicaciones contaron con el apoyo de Jeremy Farrar, científico jefe de la OMS. Todo esto está documentado en los informes del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de EEUU dirigido por el congresista Brad Wenstrup. La OMS desempeñó un papel negativo al engañar al mundo sobre la aparición del SRAS-CoV-2 desde el principio, dejando atrás a los médicos en ejercicio porque nuestros gobiernos y organismos como la OMS no fueron honestos con nosotros. En lugar de ayudarnos, o al menos apartarse de nuestro camino para tratar a los pacientes y salvar vidas, nos pusieron trabas.

Conclusiones sobre las «vacunas»: aterradoras

El resultado final fue que crearon un ambiente de nihilismo terapéutico. En el caso del Covid-19, sólo dos cosas evitaron la hospitalización y la muerte. Una fue el tratamiento precoz y la segunda fue la adquisición de inmunidad natural en el primer inicio de la infección. Todo lo demás no funcionó. Sólo hay dos consecuencias preocupantes de la enfermedad: la hospitalización y la muerte. A día de hoy, la OMS no proporciona protocolos de tratamiento para la terapia precoz de pacientes con covid-19 agudo, lo que dice mucho y debería ser una llamada de atención. Llevamos así tres años. Tres años.

Y la OMS sigue sin ofrecer nada para aliviar el sufrimiento humano. Más bien busca exacerbar el sufrimiento humano. He testificado varias veces ante el Senado de EE.UU.: la mayoría de las hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo podrían prevenirse con una intervención temprana, inicialmente con aerosoles nasales virucidas y gárgaras, luego con medicamentos intravenosos y orales administrados en el hogar para que la gente supere la enfermedad. –

Pasemos ahora a las vacunas administradas desde 2021.

Han devastado la población mundial. En todo el mundo, dos tercios de las personas han recibido la vacuna. Los estudios muestran que el 75% de los estadounidenses han recibido la vacuna. Afortunadamente, el 25% decidió no hacerlo.

Fui la única figura pública y de la salud pública en Estados Unidos que cuestionó públicamente las vacunas antes de que salieran al mercado, y lo hice tan alto como pude. (…) El código genético de la proteína potencialmente letal de la espiga forma parte del virus. Fue la peor idea imaginable instalar un código genético por inyección, permitiendo la producción desenfrenada de una proteína potencialmente letal en el cuerpo humano durante un periodo de tiempo incontrolado. Todo lo que hemos aprendido sobre la vacuna desde su introducción es aterrador.

Parada cardiaca en atletas jóvenes

No hay ni un solo estudio que demuestre que el ARNm se degrada. Se produce sintéticamente y no puede degradarse. No hay ningún estudio que demuestre que sale del cuerpo. Ahora disponemos de literatura que demuestra que el ARNm permanece en el cuerpo durante un mes, que es el tiempo que los investigadores lo habían observado. Encontramos que la proteína spike, la proteína potencialmente letal de las vacunas, sigue circulando después de al menos seis meses, si no más. Y cuando la gente se vacuna de nuevo después de seis meses, hay una instalación adicional de más proteína circulante potencialmente letal.

En 3.400 artículos científicos revisados por expertos, se ha demostrado que la proteína de la espiga causa cuatro áreas principales de enfermedad. Una de ellas es la enfermedad cardiovascular, inflamación del corazón o miocarditis. Todas las agencias reguladoras están de acuerdo en que las vacunas causan miocarditis. Soy cardiólogo. Antes de Covid, existían directrices en cardiología desde hace bastante tiempo: Si tienes miocarditis – sintomática o no – la gente no debe esforzarse en el deporte. De lo contrario, podría producirse una parada cardiaca. Sin embargo, las federaciones deportivas de Europa y Estados Unidos inyectaban a los jóvenes estas vacunas sin ninguna necesidad médica. En cuanto a los montajes de vídeo de numerosos paros cardiacos en jóvenes deportistas que circulan por internet, como cardiólogo experimentado les digo: estos paros cardiacos se deben a la vacuna Covid 19 hasta que se demuestre lo contrario.

Otras enfermedades cardiovasculares que se ha demostrado que son causadas por las vacunas: (…) [En este punto murmura algo de forma ininteligible, nota del editor], síndrome de taquicardia postural (POTS): la gente se desploma debido a una presión arterial baja. Disección aórtica, fibrilación auricular, otras arritmias. Incluso se han notificado paradas cardiacas sin miocarditis con las vacunas Covid 19.

Las cuatro áreas de lesión

El daño cardiovascular relacionado con las vacunas en el cuerpo humano es sustancial. Supera cualquier cosa que hayamos visto en la diabetes con colesterol alto e hipertensión. El segundo ámbito principal se refiere a las enfermedades neurológicas: Accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, síndrome de Guillain-Barré, parálisis ascendente que puede llevar y llevó a la muerte (lo que no es discutido por los reguladores), neuropatía de fibras pequeñas, entumecimiento y hormigueo, zumbidos en los oídos, dolores de cabeza. Estos síntomas son más frecuentes.

Tercera área: Coágulos de sangre. Coágulos sanguíneos de un tipo desconocido hasta ahora. Esta proteína de la espiga es la más trombogénica que hemos visto en medicina humana. Se encontró en los propios coágulos de sangre. La proteína de la espiga causa coágulos de sangre que son más grandes y más resistentes a los anticoagulantes que nunca hemos visto. Tengo pacientes con coágulos de sangre que han estado allí durante dos años y no se disuelven con anticoagulantes convencionales. No podemos eliminar el ARNm, la proteína de la espiga, del cuerpo porque se produce constantemente.

Cuarto y último ámbito: anomalías inmunológicas. La trombocitopenia inducida por vacunas y las enfermedades inflamatorias multisistémicas son síndromes agudos precoces. Se describen médicamente con detalle, se publican y tienen sus propias siglas, todo ello en consonancia con las autoridades reguladoras.

Ahora se estará preguntando: ¿Me afectará a mí o a algún familiar? ¿Afectará a un ser querido? Hemos visto que dos años después de estas vacunaciones, todavía se producían paros cardíacos. Dos años…

Soy autor principal del mayor estudio de autopsias jamás realizado sobre muertes tras la vacunación con Covid 19. En todo el mundo. Hemos buscado en la literatura -600 artículos-, hemos revisado todos los hallazgos clínicos según los conocimientos patológicos y médicos actuales. Nuestra conclusión: el 73,9% de las muertes tras la vacunación se debieron a la vacuna. En un segundo artículo, del que soy autor principal, analizamos los casos sospechosos de miocarditis y llegamos a una tasa del 100%. La conclusión es que la causa es la vacuna, no la enfermedad respiratoria covídica.

Los tres grandes relatos

Ahora estamos viendo una tercera falsa narrativa. La primera era que el virus era inexpugnable, que debíamos permanecer encerrados y tener miedo. La segunda narrativa era: hay que vacunarse, es seguro y eficaz. La tercera narrativa ahora: no es la vacuna la que está causando estos problemas, es Covid. Covid visto en 2020 está causando todos estos problemas en 2023. Por favor, no caigan en este cuento de hadas. La literatura médica en este momento es abrumadora, se cumplen los criterios Bradford-Hill de causalidad. Las vacunas están causando esta enorme ola de enfermedad.

¿Podría afectarle a usted o a un miembro de su familia? Por último, algunos artículos importantes. Uno de ellos es de Max Schmelling y sus colegas de Dinamarca y muestra que alrededor del 30% de las personas que han recibido una vacuna no tienen efectos secundarios. Nada, ni siquiera un brazo dolorido, ni siquiera la sensación de que haya ocurrido algo como consecuencia de la inyección. Estas personas parecen estar simplemente bien; es como si no se hubieran vacunado en absoluto. Los datos del sistema VAERS estadounidense también se corresponden con esto.

El segundo grupo está formado por aproximadamente el 70% de los individuos, y tienen algunos efectos secundarios y problemas moderados, pero en realidad no parecen tener acontecimientos graves, y luego hay un pequeño tercer grupo: el 4,2% según los datos de Schmelling. Aquí estamos tratando con: Miocarditis, parada cardiaca, coágulos de sangre, ictus hemorrágico, invalidez, muerte súbita en casa en la cama. Los datos corresponden a los de Estados Unidos.

El 4,2% de las personas en Europa tienen problemas actualmente. Porque tuvieron la mala suerte de entrar en un lote de alto riesgo.

Según datos estadounidenses (basados en autoinformes), hay 10 millones de estadounidenses afectados, con una tasa del 7,7%: enfermaron tanto por la inyección que tuvieron que acudir al hospital para recibir tratamiento. Una amplia muestra representativa de hace un año reveló que el 15% de los vacunados tenían algún problema médico con el que estaban luchando en ese momento. Así que, de nuevo, 4,2 por ciento – 7,7 por ciento – 15 por ciento, ese es el marco matemático de referencia.

Retirar gradualmente del mercado

¿Cuál es el camino a seguir? Ya nadie se vacuna con las vacunas Corona. Nadie. El 11 de junio de 2022, el Consejo Mundial de la Salud, una organización multinacional de médicos y profesionales sanitarios basada en la evidencia, publicó un informe de farmacovigilancia en el que se examinaban 39 bases de datos de seguridad, incluidas las estadounidenses, como las de la OMS, y las de la EMA. La conclusión fue la siguiente: todas las vacunas Covid 19 deben retirarse del mercado porque aumentan el riesgo de muerte.

El 7 de diciembre de 2022, copresidí una sesión en el Senado estadounidense. Y nuestro panel de expertos en el Senado de EE.UU. también concluyó que las vacunas Covid 19 deben ser retiradas del mercado. Todas ellas. Sin nuevos refuerzos. Y luego, el 23 de marzo de 2023, la Asociación de Médicos y Cirujanos Estadounidenses -una organización basada en hechos, pruebas y consenso, igual que las otras dos- también decidió que las vacunas debían prohibirse.

Así que les doy a entender que las vacunas Covid 19 y todas sus sucesoras y futuras vacunas de refuerzo no son seguras para el uso humano. Les imploro, como representantes de los gobiernos, a la Agencia Europea del Medicamento, que ejerzan toda la presión y trabajen para que las vacunas Covid 19 sean retiradas del mercado. En Estados Unidos, esto va de jurisdicción en jurisdicción. Es de suponer que los estados individuales las retirarán del mercado si nuestro gobierno federal no lo hace. Ocurrirá en todo el mundo.

La OMS está detrás de estas vacunas, es mucho más parte del problema para la UE que parte de la solución. Personalmente estoy convencido de que la Unión Europea, los Estados Unidos y todos los principales interesados deberían, con toda seriedad, retirarse completamente de la OMS y dejarla a su suerte para que ninguna jurisdicción pueda influir en lo que hacemos en la atención sanitaria. La OMS nunca influirá en la forma en que yo, como médico, atiendo a mis pacientes en mi consulta. Soy el Dr. Peter McCullough, muchas gracias por invitarme.

-Traducido del alemán al castellano para piensaChile: Martin Fischer

*Fuente: Achgut.com

