Médico alemán pide un debate abierto sobre las vacunas contra el corona y sus consecuencias

En la foto superior: Dr. Erich Freisleben

14 de septiembre de 2023

«Testimonio de un sufrimiento oculto»

El médico de familia Erich Freisleben pide un debate abierto sobre las vacunas Corona. La industria farmacéutica, la política y los medios de comunicación deben rendir cuentas. Un comentario invitado.

09.09.2023 | 6:54 pm

El médico de familia berlinés Erich Freisleben intervino el sábado en Berlín en la manifestación de la alianza «Juntos pacíficamente». A continuación entregamos el texto de su discurso:

Después de 37 años, mi trabajo como médico de familia llega poco a poco a su fin. Pero los últimos años me habían dado una misión, por así decirlo. Se trataba de dar testimonio de un sufrimiento oculto que no quería o no debía mirarse abiertamente. «Lo pasado, pasado está», piensan hoy muchos. «Corona es una historia vieja, hoy hay asuntos más importantes». Ya veremos.

He vacunado a muchos miles de personas en todos los años que llevo trabajando. Sin embargo, las vacunas Corona, que por primera vez interfieren en la función genética de las células humanas, me preocuparon enormemente. Después de meses de encierro y autoaislamiento temeroso, los ancianos en particular anhelaban la vacunación que se les había señalado como aparentemente el único camino hacia la libertad.

Vacuné trescientas veces a pacientes de más de sesenta años y a algunos más jóvenes en situación de riesgo que lo solicitaron, pero no sin informarles de las incertidumbres existentes. Al cabo de sólo seis semanas, se sentó frente a mí una viuda cuyo marido había sido vacunado en otro lugar con el preparado de AstraZeneca y había muerto de trombosis venosa sinusal. Su mujer se culpó por haberle empujado a vacunarse. Yo también tuve la incómoda sensación de haber confiado demasiado en las nuevas vacunas.

Una vez despierto, a partir de entonces presté una atención meticulosa a la conexión entre la vacunación y nuevos tipos de dolencias. A finales del verano de 2021, había informado al Instituto Paul Ehrlich y a la Comisión de Medicamentos de la Asociación Médica Alemana sobre veinte efectos secundarios graves, ahora la mayoría tras la administración de las vacunas de BioNTech y Moderna. También había descrito por separado el carácter sintomático complejo de un síndrome de efectos secundarios completamente nuevo con todas las características y peculiaridades de laboratorio que había observado.

Lo que vi contradecía mi visión de la ética hipocrática. Al darme cuenta de que yo también había perjudicado a personas, dejé de vacunarme contra Corona. Cuando en noviembre informé en una entrevista en la plataforma de artistas «Todo sobre la mesa» sobre treinta efectos secundarios graves, algunos ahora vacunados en otros lugares, el vídeo fue visto casi 700.000 veces. En contraste con el silencio de los principales medios de comunicación, era evidente que había una enorme demanda de información. En los comentarios de personas desesperadas, encontré las mismas imágenes de síntomas que yo mismo había visto. A partir de entonces, todas las mañanas se formaban largas colas delante de mi consulta, en su mayoría de pacientes jóvenes de toda Alemania. Buscaban la comprensión y la ayuda que no encontraban a nivel local. La afluencia aumentó aún más después de que en marzo de 2022 me entrevistaran dos redactoras, que por primera vez abordaron con valentía el sufrimiento de los afectados en un reportaje en la MDR y en el Berliner Zeitung.

Pude tratar a trescientos nuevos pacientes con graves daños causados por la vacunación, además de la clientela de mi consulta anterior. 200 de ellos están documentados en mi página web, al igual que mis informes a las autoridades y al Tribunal Constitucional. Más de tres mil peticiones de ayuda, a menudo suplicantes o incluso llorando, tuvieron que ser rechazadas por mis ayudantes. Las descripciones desesperadas de los afectados a menudo provocaban lágrimas. También recibimos vídeos cortos de temblores neurológicos y similares. Pero con la mejor voluntad del mundo, hacía tiempo que nuestra capacidad se había visto desbordada. Como consuelo e intento de ayuda, envié a las madres rechazadas una hoja informativa para sus médicos de cabecera, que resumía mis conocimientos previos sobre diagnóstico y terapia. El destino de las madres que de repente ya no podían cuidar de sus hijos, las vidas rotas de tantos jóvenes y, por último, pero no por ello menos importante, la rápida pérdida de autosuficiencia de algunas personas muy mayores que antes apenas habían recurrido a la ayuda externa, todo esto me atormentaba a menudo hasta que me dormía. A algunos pudimos ayudarles bien, a muchos un poco, a otros nada.

¿Por qué en la Alemania científica y técnicamente moderna existía una ignorancia y una falta de cuidados que, por lo demás, sólo describen los cooperantes médicos de los países en vías de desarrollo? ¿Por qué tantas personas sufrieron ante mis ojos la enfermedad secundaria de una nueva vacuna y por qué ésta ni siquiera debía existir oficialmente? ¿Por qué se vieron afectados tantos jóvenes y por qué tantas mujeres? ¿Por qué no se había realizado una investigación adecuada para acompañar un audaz experimento masivo con una vacuna completamente nueva, genoterapéutica?

¿Por qué se atacó públicamente a científicos que descubrieron cosas alarmantes? Como el patólogo Profesor Peter Schirmacher, por ejemplo, que ya había investigado muertes inesperadas poco después de la vacunación en agosto de 2021 y había advertido de los daños de la vacuna. O los dos patólogos eméritos Prof. Arne Burkhardt y Prof. Walter Lang, que habían documentado detalles tan importantes sobre los daños orgánicos y vasculares desencadenados inmunológicamente. O como el profesor Harald Matthes, que en su centro de vacunación sólo había hecho lo que los responsables deberían haber hecho, es decir, volver a examinar sistemáticamente a las personas vacunadas. ¿Por qué se destituyó inmediatamente al veterano jefe de la Caja del Seguro de Enfermedad, Andreas Schöfbeck, cuando señaló cosas alarmantes en sus datos de asistencia sanitaria? ¿Todas estas venerables personalidades deberían haber caído presas de fantasías conspirativas?

Mientras tanto, esta toxina se sigue encontrando en tejidos, muestras de sangre y células inmunitarias dos años después de la vacunación. Nadie sabe por qué, dónde y en qué cantidad se sigue produciendo y cómo se pueden detener sus daños permanentes. Se han detectado incluso en la leche materna y el esperma.

¿Por qué el complejo médico público se hizo el despistado, cuando los profesionales médicos globalmente alertas ya tenían sólidos conocimientos de los múltiples síntomas de este nuevo síndrome de efectos secundarios? A saber, el síndrome de activación de los mastocitos, la multitud de autoanticuerpos extremadamente raros, las inflamaciones cerebrales, los daños en los nervios periféricos, las inflamaciones en los capilares finos, las alteraciones de los centros de energía celular, las mitocondrias, el debilitamiento persistente del sistema inmunitario y varias otras alteraciones. Todo, si se buscaba, era verificable en laboratorio y respaldado por cientos de estudios fidedignos. Si los conocimientos se hubieran difundido ampliamente, habría sido posible ayudar no sólo a las numerosas víctimas de la vacuna, sino también a los pacientes postcovoides, porque los síndromes son muy similares. Cuantas más puertas abren los científicos despiertos para arrojar luz sobre el funcionamiento de la tecnología del ARNm, más certezas aparentes se rompen.

Las proteínas de la espiga, es decir, lo absolutamente tóxico que convirtió a Corona en un problema, no es descompuesto por el organismo poco después de la vacunación, como se había prometido. Mientras tanto, esta toxina se sigue encontrando en tejidos, muestras de sangre y células inmunitarias dos años después de la vacunación. Nadie sabe por qué, dónde y en qué cantidad se sigue produciendo y cómo se pueden detener sus daños permanentes. Se han detectado incluso en la leche materna y el esperma. Los picos de proteínas en la sangre pueden provocar trombosis, embolias e infartos durante mucho tiempo después de la vacunación. ¿Quién seguiría asociando esto a las vacunas si no se le prestara especial atención? Las vacunaciones múltiples conducen cada vez más a la formación de anticuerpos IgG 4 ineficaces en lugar de la fracción IgG1 eficaz. Como resultado, los agentes patógenos de la corona entran en las células con más facilidad en lugar de con más dificultad. Existen varios casos de debilitamiento considerable y persistente del sistema inmunitario natural del cuerpo humano, lo que empeora la defensa contra las infecciones y la formación de nuevos cánceres. Una última mala noticia por el momento fue revelada recientemente por un estudio danés serio y a gran escala, que confirmó una observación que también se había hecho anteriormente en los EE.UU.: los lotes de vacunación tuvieron tasas completamente diferentes de efectos secundarios. Un pequeño grupo de lotes tuvo una tasa de informes extremadamente alta, un grupo grande tenía pocos informes y otro prácticamente ninguno. ¿Cómo pudo una ruleta rusa así escapar a los controles de seguridad?

Los conocimientos cuestionables que he mencionado no se obtuvieron porque los políticos y las instituciones se hayan puesto a buscarlos. Todos los conocimientos se basan en la investigación de científicos y especialistas en curación que han seguido su brújula interior y han buscado la verdad. No pocos han tenido que pagar por ello con la denigración personal. La cultura familiar de seguridad y discurso científico abierto parecía haberse suspendido en gran medida durante la pandemia. Cualquiera que hiciera sombra a la nueva vacunación era sospechoso de teoría de la conspiración. Un nuevo y misterioso gremio de anónimos verificadores de hechos daba inmediatamente el visto bueno a cualquier anomalía perturbadora. El discurso científico fue sustituido por «entrevistas en la tv» en los que los mismos «expertos» leales a la línea del gobierno explicaban siempre al pueblo sin conocimiento lo que supuestamente decía la «ciencia».

A los denunciantes de la pandemia de Corona se les llamó chiflados, antivacunistas, negacionistas de Corona, covidiotas, teóricos de la conspiración antisocial y, lo que es más efectivo, incluso radicales de derechas. Incluso no se eludió la acusación de presunto antisemitismo, lo que hizo entrar en escena a un grupo de supervivientes del Holocausto, que protestaron con vehemencia, pero sin ser escuchados, contra la instrumentalización de su sufrimiento.

A partir de entonces, los conciudadanos que no querían vacunarse eran considerados antisociales. Por mezquinas preocupaciones personales, no querían participar en la salvación de la comunidad, esa era la acusación contra ellos. Los políticos y muchos medios de comunicación hundieron cada vez más la cuña que dividía a la sociedad.

Algunos aún conocerán el Bänkellied de Franz Joseph Degenhardt de 1965, en el que el estribillo sobre los inconformistas y la ciudadanía supuestamente bien educada es: «No juegues con los niños mugrientos, no cantes sus canciones, ¿por qué no te vas a la ciudad alta, haz como tus hermanos?».

A los denunciantes de la pandemia de Corona se les llamó chiflados, antivacunistas, negacionistas de Corona, covidiotas, teóricos de la conspiración antisocial y, lo que es más efectivo, incluso radicales de derechas. Incluso no se eludió la acusación de presunto antisemitismo, lo que hizo entrar en escena a un grupo de supervivientes del Holocausto, que protestaron con vehemencia, pero sin ser escuchados, contra la instrumentalización de su sufrimiento. Los medios de comunicación serios hicieron especular a un miembro del comité de ética sobre la posibilidad de retirar el derecho a cuidados intensivos a los no vacunados. Incluso el presidente de la Asociación Médica Mundial denunció al estilo kutschiano una «pandemia de no vacunados» cuya «tiranía» debía cesar.

Su único delito era confiar más en su cuerpo y en la naturaleza que en un producto farmacéutico producido a la rápida, sin pensar en las consecuencias. Una decisión personal como la de consumir carne o preferir una dieta vegana.

Hoy como muy tarde, después de dos años, después de que muchos hechos estén sobre la mesa, lo sabemos: La vacunación con ARNm no daba ninguna protección contra la enfermedad ni contra la transmisión. Por lo tanto, el argumento central de la protección comunitaria, que había dividido a la sociedad y la había puesto en contra, no era válido. La ausencia de protección comunitaria también eliminó el terreno para cualquier normativa 2G o 3G y, lo que es más importante, para la vacunación obligatoria. Nuestro derecho fundamental a la autodeterminación informal y corporal nació en su día como reacción a los peores abusos. ¿Podían los profesionales de la salud y los soldados arrebatárnoslo? No se necesitaban muchos votos en el Bundestag, e incluso se habría quitado este derecho personal esencial a todos los conciudadanos.

Recuerdo bien a la enfermera que lloraba delante de mi mesa, que durante casi cuarenta años siempre había cubierto todas las vacantes de personal por sentido del deber, y que también se arrastró al servicio, todavía enferma. Sentía que la vacunación obligatoria era un insulto cruel para aquellos a los que había intentado ayudar de todo corazón. Prefirió poner fin a su amada profesión dos años antes de jubilarse con deducciones que tolerar el desprecio de sus derechos personales.

La ausencia de efectos secundarios también está fuera de la mesa, después de que las primeras mujeres periodistas valientes rompieran el silencio oficial en marzo de 2022 y otros periodistas de la corriente dominante se atrevieran gradualmente a seguir su ejemplo. La cuestión sobre, si lo que vivimos hoy se trata de los habituales y raros efectos secundarios, o de efectos secundarios inusualmente frecuentes, o incluso de efectos secundarios especialmente graves, aún permanece en la bruma de las declaraciones contradictorias y en la niebla del silencio. No es de extrañar, ya que de ello pende la legitimidad de toda la campaña, que no sólo ha supuesto duras restricciones para la población y la economía, sino que ha costado muchos cientos de miles de millones de euros, que todavía hoy tenemos que pagar.

El número de reacciones adversas de los vacunados simples y múltiples de la clientela de mi consulta habitual rondaba el 3,3 por ciento. Aunque se trata de una observación aislada, no dista mucho de las de otros observadores críticos. Las cifras del IPE también estarían más cerca si se tiene en cuenta que los efectos adversos notificados sólo reflejan el cinco por ciento de los reales y que el instituto sólo presta atención a las señales individuales y no al complejo síndrome de efectos secundarios.

Si el poscovídico se producía en personas vacunadas, no era improbable que la enfermedad fuera más bien una consecuencia de los picos [spikes] de la vacuna. Puesto que sabemos que los picos de la vacuna permanecen en el organismo, la infección por covirus puede haber hecho aflorar un problema subyacente. Los pacientes infectados por la vacuna y después del covirus informan unánimemente de exacerbaciones de sus síntomas debido a la reinfección. Si la vacunación no pudo evitar la transmisión y la enfermedad del coronavirus, al menos debería haber aliviado el principal problema que ataca, es decir, las proteínas de la espiga. Pronto llegará la hora de la verdad. Porque la metodología para distinguir los picos que quedan en la sangre en función del origen de la infección o de la vacunación está en la recta final.

¿Todo esto deberían haberlo sabido los responsables? La mayor parte, sí, pero los que eligieron asesores unilaterales no pueden alegar después ignorancia. Los infectólogos inteligentes sabían que no se puede controlar un virus endémico con cierres y que no se puede vacunar para eliminarlo. El inteligente Anders Tegnell en Suecia también lo sabía y sabiamente condujo a sus compatriotas a través de la crisis sin un bloqueo. Su resultado final: menos muertes, menos daños en las vacunas, oleadas de infección más ligeras y ningún colapso económico.

También para nosotros hay que poner la verdad sobre la mesa. No por autoritarismo o culpabilización, sino para proteger. Porque si aceptáramos con indiferencia un descuido de la seguridad, ésta caería mañana sobre nuestros pies. La pérdida de tolerancia y los deslices verbales del periodo Corona nos han mostrado hasta qué punto la cultura puede resquebrajarse en un escenario de miedo. Mi mayor decepción: ya no entendía a muchos de mis compañeros liberales de izquierdas. ¿Dónde estaba el respeto por el prójimo y dónde la libertad de autodeterminación? Muchos de los que habían hecho suya la causa de la protección de la naturaleza, la evitación de la ingeniería genética y la justicia aplaudían ahora la aplicación masiva de la manipulación celular sin tener en cuenta la sostenibilidad de las posibles consecuencias. Incluso el derecho fundamental central a la autodeterminación estaba abierto a disposición. ¿Y qué hay de la justicia? Oxfam calculó que 2000 multimillonarios poseen la riqueza del 60% de la población mundial y que ésta había aumentado durante la pandemia. Esta asimetría de poder exige que se mantenga bajo control mediante la vigilancia.

Es más necesario que nunca que nuestra democracia se apoye en su sabiduría de enjambre y en su base cultural. Forma parte de su ADN no discriminar, no etiquetar y no excluir la crítica. Esto también se aplica al sucio rincón de los llamados teóricos de la conspiración. Porque una ciudadanía madura puede evaluar los hechos y las opiniones por sí misma y distinguir el trigo de la paja. El discurso científico no puede ser lo suficientemente amplio. La gestión de Corona es una advertencia en este sentido: los puntos fuertes de la vacunación basada en genes fueron la comidilla de la ciudad. Los puntos débiles, sin embargo, sólo fueron descubiertos por mentes críticas inquebrantables. En vista de los peligros de la energía nuclear, el mal uso de los datos, la inteligencia artificial y la ingeniería genética, nuestro tiempo necesita las fortalezas culturales de la naturaleza humana y las virtudes democráticas tanto como los sedientos en el desierto necesitan agua.

Los daños de las vacunas son una advertencia contra la apertura irrespetuosa de la caja de Pandora. Cualquier ocultación del verdadero alcance de las consecuencias adversas acaba recayendo sobre todos. El público en general tardó más de treinta años en ser consciente de los daños medioambientales. La técnica del ARNm y otras intervenciones biotecnológicas afectan al mundo más íntimo del ser humano. Los daños de las vacunas apuntan al peligro de trastornos complejos inesperados que aún no estamos en condiciones de eliminar. Si, además, los lotes de vacunas provocan distintos grados de efectos secundarios, nadie podrá sentirse realmente seguro en el futuro. Hasta que no se hayan resuelto todas las incertidumbres que rodean a la técnica del ARNm, no debemos seguir avanzando por este camino.

¿Cómo se explica el exceso de mortalidad de más de 100.000 personas en los dos últimos años, cuál es la causa del descenso de los nacimientos, de dónde procede la elevada tasa de mortinatos? Todos estos son hechos. No tienen por qué tener nada que ver con la campaña de vacunación, pero pueden tenerlo. Sólo una investigación sin prejuicios puede aportar claridad.

Para muchos medios de comunicación, la desesperación o la tranquila resignación de los agraviados ya no son hoy un tema sensacional. Los que siguieron el llamamiento a la vacunación, que querían hacerlo todo bien y ahora sufren, no deben convertirse en los niños mugrientos de hoy. No creerles o simplemente encogerse de hombros sería de cínicos. El «juego del ciego» no debe continuar. Los dañados por las vacunas no recibirían ningún reconocimiento o compensación socio-médica. ¿Queremos esperar a que el desesperado repliegue interior y el creciente índice de suicidios alivien las apretadas arcas sociales? ¿Tenemos que seguir el guiño del presidente de la comisión de vacunación por razones tácticas y fingir ser uno de los dos millones de pacientes post-Covid porque la verdad ya no tiene cabida?

Pero las víctimas de las vacunas son la prueba de fuego que demuestra si el bienestar del pueblo está realmente en juego. ¿Están haciendo los políticos todo lo posible para ayudar a las personas que confiaron en ellos y a las que la campaña de vacunación ha causado terribles daños en sus cuerpos y almas intactos? ¿Está poniendo a disposición de la investigación todos los medios necesarios para encontrar una cura? ¿Está dispuesta a aclarar el alcance real de los daños? ¿Es responsable de las promesas incumplidas y de la seguridad futura? Los efectos adversos de las nuevas tecnologías en las vacunas son un problema para todos. Porque no necesitamos daños irreparables en el mundo interior humano además de los daños medioambientales. Aquí es donde los medios de comunicación, como guardianes de la democracia, están llamados a intervenir. Si se han hecho elogios prematuros, se pueden perdonar, pero no la insistencia farisaica en los errores. Sólo un importante periódico danés ha pedido disculpas a sus lectores por sus errores en la información sobre la pandemia.

Hay algo que me gustaría compartir con vosotros, los enfermos. Cada uno de vosotros me ha dicho independientemente la misma frase: «Ya no soy yo mismo». De hecho, después de la vacunación, nada funciona como antes, ni la inmunidad, ni el sistema nervioso, ni la circulación, ni el pulso, ni el calor corporal, ni la fuerza muscular, ni la visión. El trauma que esta vacunación ha infligido a su cuerpo le ha quitado el hogar que llevaba dentro. Incluso si, tras dos años de sufrimiento, has perdido tu trabajo, tu vivienda y tus ahorros, e incluso si la incomprensión de los demás te ha agotado, ¡no pierdas la esperanza! Donde hay sombra, también hay luz. Hay científicos y profesionales en todo el mundo que se han lanzado a investigar a pesar de la resistencia. Junto a la indiferencia vive la compasión, junto a la temerosa vista gorda vive la valiente honestidad. Se encontrarán formas de dominar las sustancias nocivas y crear espacio para la curación. Además de la ayuda médica, me gustaría sobre todo reforzar tu confianza en tu poder curativo natural. Es y sigue siendo la medicina más eficaz para el ser humano. Pero ahora necesita especialmente la fuerza del alma. Busque lugares y congéneres que le ayuden a elevarlo y fortalecerlo.

Ustedes que han tenido suerte y han superado bien la crisis, miren a los demás, estén despiertos y atentos. ¿Podemos aún dirigir la tecnología con la cultura del humanismo? ¿O la espiral sin fin de la optimización tecnológica sin rumbo está erosionando estos cimientos? La salvación mediante la biotecnología era el mensaje central de la gestión de la pandemia. El principio del ARNm y otras tecnologías genéticas esperan entre bastidores como nuevas armas milagrosas. ¿Cumplen realmente lo que prometen? ¿Se han considerado todas las posibles consecuencias? ¿Está garantizada nuestra seguridad? ¿Puede la calidad general de la asistencia soportar la presión de sus costes?

La humanidad de la vida de mañana depende de las sabias decisiones que se tomen hoy.



Erich Freisleben, es doctor en Medicina, estudió Medicina en Berlín y Kiel y completó su formación especializada como internista. Lleva 35 años ejerciendo como médico de familia. Se doctoró en medicina histórica sobre el tema de la higiene racial y la ideología racial, fue delegado en la Asociación de Médicos del Seguro Obligatorio de Enfermedad y publica artículos sobre temas de política sanitaria.

*Fuente: BerlinerZeitung