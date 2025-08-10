Articulos recientes

Mujeres sobrevivientes de prisión política y tortura rechazan proyecto de ley que beneficia a condenados por crímenes de lesa humanidad

por Ex-Presas Políticas (Chile)

Rechazo absoluto al proyecto de ley que busca beneficiar a violadores de derechos humanos consignado en el Boletín 17.370-17

Nosotras, mujeres sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura civil-militar en Chile, rechazamos con firmeza el proyecto de ley que permitiría la suspensión de penas para adultos mayores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Ex Presas Políticas

 

Texto del Proyecto de Ley presentado por Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), y Luciano Cruz-Coke (Evopoli), Alejandro Kusanovic (RN) e Ignacio Kuschel (RN) publicado en el Boletín 17.370-17 del Congreso Nacional. Que sus nombres no caigan en el olvido.

Boletín_17370-17_20250304
