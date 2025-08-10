Articulos recientes

10 Ago 2025

Noticias

Derechos Humanos, Palestina, Pueblos en lucha, Resistencia, Solidaridad

Chile: Marcha en solidaridad con el Pueblo Palestino

por Piensa Prensa

15 horas atrás 1 min lectura


10 de agosto de 2025

La solidaridad chilena con Palestina es fuerte y se manifiesta de diversas maneras, incluyendo acciones diplomáticas, manifestaciones en las calles, y expresiones culturales. Chile, hogar de la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, ha mantenido relaciones amistosas con Palestina y ha abogado por su derecho a un estado independiente.

