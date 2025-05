Traoré y el Sáhara Occidental

17 de mayo de 2025

El reciente artículo publicado en piensaChile, “Burkina Faso: del legado de Sankara a la aparición de Traoré”, ofrece una visión valiosa y necesaria sobre el complejo momento que atraviesa Burkina Faso, y sobre cómo los nuevos gobiernos intentan enarbolar, o al menos invocar, el legado del gran revolucionario africano Thomas Sankara. Agradezco profundamente esa reflexión, que invita a seguir pensando críticamente el lugar de África en el mundo actual.

Sin embargo, hay una dimensión que exige ser abordada con franqueza, especialmente desde una perspectiva verdaderamente antiimperialista y panafricanista: el cambio de Ibrahim Traoré al legado de Sankara en lo que respecta al Sáhara Occidental.

Thomas Sankara no solo fue un líder que habló contra el colonialismo; fue un hombre que actuó en coherencia. En 1984, realizó una visita oficial de solidaridad a los territorios liberados del Sáhara Occidental, donde se reunió con combatientes del Frente Polisario, expresando abiertamente su apoyo a la lucha del pueblo saharaui por la independencia frente a la ocupación marroquí. Su mensaje fue claro: “La lucha del pueblo saharaui es la nuestra, es la de todos los pueblos que rechazan el colonialismo y la dominación”.

Hoy, ese compromiso parece olvidado en virtud de cálculos geopolíticos y pactos económicos. En mayo de 2025, el gobierno de Ibrahim Traoré, junto con los de Malí y Níger, cerró filas con la monarquía marroquí para apoyar la llamada “Iniciativa Atlántica”, que permitirá a estos países acceder al océano Atlántico a través del puerto de Dajla. Lo que no dicen es que Dajla no está en Marruecos, sino en el Sáhara Occidental ocupado, un territorio reconocido por las Naciones Unidas como no autónomo, y que Marruecos ocupa y controla en violación del derecho internacional.

¿Puede acaso un líder que se autodenomina heredero de Sankara colaborar con una potencia ocupante, aliada de Francia e Israel, en el saqueo de un pueblo hermano? ¿Es coherente denunciar el imperialismo europeo mientras se financia y legitima el colonialismo africano?

Marruecos no es un socio neutral: es el brazo regional de los intereses neocoloniales en África. La ocupación del Sáhara Occidental se sostiene a través de crímenes de guerra, represión sistemática, un muro militar de 2.720 km que divide a familias, comunidades y tierras saharauis, y que convierte al Sáhara Occidental en uno de los territorios más minados del mundo. El pueblo saharaui ha sido sometido a desplazamiento forzado y exilio, vive reprimido bajo ocupación, sufre una alteración demográfica planificada por el régimen marroquí, y ha soportado durante décadas torturas, violaciones, desapariciones y persecución política. Sus recursos naturales han sido saqueados sin descanso, mientras el mundo mira hacia otro lado.

¿Cómo puede Ibrahim Traoré explicar a su pueblo que, mientras proclama soberanía y descolonización, firma acuerdos con una potencia ocupante para beneficiarse de infraestructuras construidas sobre tierra robada? ¿Qué dirá a las madres saharauis que esperan a sus hijos desaparecidos? ¿Qué respuesta tiene para los jóvenes saharauis nacidos en campos de refugiados que soñaban con volver a su tierra libre? ¿Cómo puede justificar ante África esta profunda postura colonialista, tan alejada del espíritu de justicia que Sankara encarnó?

El legado de Sankara es una guía ética y política, un compromiso con la justicia, la soberanía real y la solidaridad entre los pueblos. La decisión de Traoré respecto a la colaboración con se aleja de ese camino: y lo coloca del lado opresor, del lado del trono marroquí y del capital colonial que explota los recursos del pueblo saharaui.

Traoré tiene aún tiempo de rectificar y demostrar al mundo su verdadero espiritu anticolonial.

Más sobre el tema: