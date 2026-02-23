Colombia impulsa el primer Foro de Alto Nivel CELAC–África y refuerza su liderazgo birregional

23 de febrero de 2026

El Gobierno de Colombia presentó los objetivos del Foro de Alto Nivel CELAC–África, que se realizará del 18 al 20 de marzo de 2026 en Bogotá, con el propósito de consolidar la cooperación Sur-Sur y avanzar en la institucionalización del diálogo entre ambas regiones.

Bogotá D.C. 23 de febrero de 2025.En la Sala de Conferencias de la Casa de Nariño, el Gobierno Nacional dio a conocer los principales alcances del Foro de Alto Nivel CELAC–África, un espacio estratégico que busca fortalecer la articulación política, económica y cultural entre América Latina, el Caribe y el continente africano.

El encuentro, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá en dos momentos complementarios entre el 18 y el 20 de marzo de 2026, apunta a consolidar consensos y complementar el diálogo formal entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Africana. Ambas regiones, en conjunto, representan a más de dos mil millones de personas.

Durante la presentación, la vicepresidenta Francia Márquez destacó el carácter histórico de la iniciativa y subrayó que el foro “representa un punto de consolidación y un paso concreto hacia la institucionalización del diálogo birregional”, así como la creación de mecanismos sostenibles de cooperación política, económica, académica y cultural.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, reafirmó el compromiso de Colombia con el fortalecimiento de los vínculos birregionales y calificó el encuentro como “un hito” para proyectar el relacionamiento entre América Latina, el Caribe y África en el marco de la presidencia pro tempore de la CELAC.

La canciller explicó que el foro tendrá un alcance político relevante en áreas como comercio, integración productiva, transición energética, justicia climática e intercambios Sur-Sur. También destacó su enfoque en soberanía alimentaria, salud, ciencia y tecnología, así como en agendas de reparación histórica, dignidad, igualdad de género, juventud y desarrollo humano.

Villavicencio señaló además que la Cancillería ha adelantado ajustes institucionales en línea con las directrices del presidente Gustavo Petro, entre ellos la creación del Viceministerio de Migraciones y de Protección Internacional, que incluirá una dirección especializada para África, con el fin de profundizar la relación con ese continente.

La realización del Foro de Alto Nivel CELAC–África reafirma el papel de Colombia como actor activo en la promoción del multilateralismo y la cooperación internacional, y consolida su apuesta por tender puentes entre regiones que comparten desafíos y aspiraciones comunes.

