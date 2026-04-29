Agenda popular de actividades de Santiago, última semana de abril – primera semana de mayo

28 de abril de 2026

Actividades de Memoria y Resistencia, de Movilización y Desarrollo de Conciencia, de Unidad y Lucha

Martes 28 de abril, a las 19 horas: documental «Che Guevara del siglo XXI», por paneles solares Prensa Latina. Centro Grandes Alamedas, Fanaloza 7191, comuna de Cerro Navia.

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Miércoles 29 de abril, a las 18:30 horas: Velatón por los 50 años del secuestro y desaparición de la familia Recabarren González, Avda. Sebastopol con Avda Santa Rosa, comuna de San Joaquín.

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de abril, a las 18:30 horas: Velatón por los 50 años del secuestro y desaparición de la familia Recabarren González, Avda. Sebastopol con Avda Santa Rosa, comuna de San Joaquín. Jueves 30 de abril, a las 18:30 horas: Acto por los 16 años de la Casa de Memoria José Domingo Cañas, ubicada en J. D. Cañas 1367, comuna de Ñuñoa.

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de abril, a las 18:30 horas: Acto por los 16 años de la Casa de Memoria José Domingo Cañas, ubicada en J. D. Cañas 1367, comuna de Ñuñoa. Viernes 1° de mayo, a las 10 horas: Acto y marcha por el día Internacional de los Trabajadores, convoca Central Clasista. Marcha desde Alameda con Brasil hasta el acto en Alameda con Matucana, comuna de Santiago.

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de mayo, a las 10 horas: Acto y marcha por el día Internacional de los Trabajadores, convoca Central Clasista. Marcha desde Alameda con Brasil hasta el acto en Alameda con Matucana, comuna de Santiago. Viernes 1° de mayo, desde las 13 a las 16 horas: Lentejada muralista, convoca MRP. Manuel Rivas Vicuña 740, comuna de Estación Central.

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de mayo, desde las 13 a las 16 horas: Lentejada muralista, convoca MRP. Manuel Rivas Vicuña 740, comuna de Estación Central. Viernes 1° de mayo, a las 17 horas: Acto Cantata por un 1° de mayo clasista (día Internacional de los Trabajadores), convoca Sesentonas sin PGU, Plaza y comuna de Puente Alto.

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de mayo, a las 17 horas: Acto Cantata por un 1° de mayo clasista (día Internacional de los Trabajadores), convoca Sesentonas sin PGU, Plaza y comuna de Puente Alto. Sábado 2 de mayo, a las 16 horas: Peña en solidaridad con Cuba, convoca Comité Memorial Puente Bulnes, a realizarse en Las Urracas de Emaus, José Besa 1481, comuna de Quinta Normal.

«La emancipación de los trabajadores será obra de los mismos trabajadores»

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