«Amor, te sigo buscando». Memoria viva de detenidos desaparecidos a cincuenta años del Golpe de Estado

15 de noviembre de 2023

Nos ha llegado el enlace a este programa, de la Radio de la UNAP (Iquique), con una entrevista a una joven, que proviene de una familia que vivió la represión de la dictadura civico-militar de Pinochet y que sigue sufriendo el dolor de tener seres queridos desaparecidos. Se habla del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia iniciado por el gobierno buscando esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.

En esta entrevista escuchamos también acerca de un maravilloso libro: «Amor, te sigo buscando«, del jóven autor Richard Sandoval.

Se trata de historias de amores de quienes no callaron, que nunca olvidaron y que hasta hoy exigen justicia y verdad. Son historias que no aparecen en los relatos oficiales, que luchan contra el olvido y que no fueron vencidas -ni siquiera medio siglo después- por la impunidad.