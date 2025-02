Piñera y la propuesta de levantarle una estatua

11 de febrero de 2025

La reciente propuesta que han hecho políticos de la oposición de erigir una estatua al ex – presidente Sebastián Piñera, nos ha sorprendido en grado sumo. Haber sido presidente del país y haber fallecido, no es suficiente razón para merecer semejante honor. Ante su muerte, nos inclinamos respetuosamente, como corresponde hacerlo, pero si atendemos a la abultada serie de oscuras aventuras que inundó su vida, tanto en el ámbito económico como en el político, solo cabe oponerse a la idea.

Además, en cuanto a su muerte, ella fue el resultado de un lamentable accidente; no fue producto de un atentado, ni se produjo en el ejercicio de sus funciones, lo que, por supuesto, lo haría merecedor de un monumento. Objetivamente, aunque quienes proponen su estatua quieren convencernos de la validez de su “legado” como jefe de Estado, la verdad es que no hubo leyes en sus dos administraciones que fueran cruciales en la historia del país. Lo que hubo fueron algunos agregados a leyes que ya existían. Por cierto, es de reconocer la gran luz de su primera administración, la salvada de los 33 mineros atrapados en la profundidades de la mina San José, luego de su derrumbe.

El rechazo a la propuesta que hoy hacen sus otrora adláteres políticos tiene sólidos fundamentos. No sabemos si ella finalmente prosperará, pero si eso sucede, será un suceso político injusto, tanto política como moralmente.

Para empezar, muchas de las chanzas y bufonadas verbales que pronunciaba seguidamente durante sus dos mandatos no reflejan la dignidad a que obliga el cargo de primer mandatario. Por el contrario, la larga corrida de chascarros que protagonizó en sus dos administraciones, solo develan, por una parte, en el caso de los que pudieron haber sido lapsus verbales, un apresuramiento al hablar, incompatible con un persona socialmente importante que, antes de emitir un juicio, debe reflexionar bien antes de abrir la boca; y por otra parte, ignorancia pura.

Por cierto, aunque sus conocidas chanzas no reflejan algún inteligente o simpático sentido del humor, fueron de suyo hilarantes. Se recordará, por ejemplo, su mención al “fallecido poeta Nicolás (Nicanor) Parra” mientras éste aún vivía; Abel fue quien mató a Caín, no al revés; Robinson Crusoe (personaje ficticio de la novela de Daniel Defoe) fue el náufrago de Juan Fernández; Pablo Neruda, nuestro segundo premio Nóbel de Literatura, nació en Curicó; Pedro de Valdivia fue el descubridor de Chile. Después ser elegido presidente (a comienzos de este siglo), declaró que Chile superaría el nivel de vida de Checoslovaquia, país de Europa que había dejado de existir en 1993, dividiéndose en dos naciones distintas, la República Checa y Eslovaquia, etc., etc.

Imposible es olvidar que Marcelo Bielsa, el ex – entrenador de la selección nacional de fútbol lo humilló (y con ello, al país entero) al dejarlo con la mano estirada, cuando Piñera, el presidente de Chile, quiso saludarlo. Días antes, el primer mandatario se había referido a él públicamente como “el loco Bielsa.” Sin embargo la peor de todas estas vergüenzas, fue la gota que rebalsó el vaso. En verdad, no exageramos si decimos, en buen chileno, que dejó al país como “chaleco de mono” ante todo el mundo en su visita como jefe de Estado a Alemania.

Los alemanes guardan celosamente en el corazón de la capital de su país, en la Puerta de Brandeburgo, un libro en el que conservan los saludos y el pensamiento de las personas importantes del mundo que visitan la nación europea. En ese libro, Piñera escribió “Deutschland über alles” (Alemania sobre todas las cosas). Esta frase, pertenecía al antiguo himno nacional alemán, escrito en el siglo 19, por el poeta Heinrich Heine y el compositor Joseph Haydn. Adolf Hitler la transformó en el slogan oficial de la Alemania nazi, aventado muy especialmente cuando los ejércitos hitlerianos, en plena segunda guerra mundial, invadían y ocupaban los países que conquistaban.



Después de la derrota militar nazi, en los dos territorios de Alemania -entonces dividida- la frase fue eliminada del himno nacional, como muestra del inicio del proceso de desnazificación. El embajador de Chile en Alemania, tratando de arreglar esta “metida de pata” vino a empeorar las cosas al declarar oficialmente a la prensa internacional que “el presidente tiene tanto de qué informarse que no puede saberlo todo (!).”

En verdad, estos ridículos podrían olvidarse, si no fuera porque el mayor demérito que justifica el rechazo a erigir una estatua a Piñera es el haber usado la política y el cargo de presidente del país en beneficio de sus negocios.

Sus primeras incursiones en el mundo de las estafas y la especulación son de vieja data. Llegó a la presidencia del país como un millonario, lo que, obviamente, no es criticable. Lo que sí lo es, es el origen de su fortuna, que no tuvo nada de santo. Se remonta al verdadero asalto que hizo al Banco de Talca, a comienzos de los años 80. La orden 531, formulario Nº 22, emanada del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, firmada por el ministro en visita, Luis Correa Bulo, el 27 de agosto de 1982, decretó el encarcelamiento de Piñera, señalando a la letra:

(…) «La aprehensión por parte de la Prefectura de Investigaciones de Santiago, de Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, domiciliado en Otoñal Nº 1015, Las Condes, por el delito de Infracción a los artículos 26 y 26 bis de la Ley General de Bancos, y la defraudación al Banco de Talca, aprehensión que debe realizarse bajo apercibimiento de rebeldía.»

Estuvo preso solo unos días gracias a la intervención de la ministra de Justicia de la dictadura Mónica Madariaga, cediendo al pedido personal que le hiciera José Piñera, hermano de Sebastián y amigo personal de Madariaga, además de colega suyo en el gabinete de Pinochet. Fue ella ella misma quien reveló públicamente estos hechos antes de fallecer.

Piñera, al dejar la cárcel, huyó de Santiago buscando refugio en La Serena, en casa de un tío suyo, entonces obispo de esa ciudad. Allí estuvo oculto hasta que, apoyado desde la cúspide del poder dictatorial, consiguió, entre gallos y medianoche, ser sobreseído en la causa que lo había declarado reo.

El affaire Banco de Talca fue una intrincada maraña de estafas que Piñera propinó al empresario Ricardo Claro Valdés, su socio en el novel negocio de las tarjetas bancarias, conocidas en esos tiempos como “dinero plástico.” El estafado, que no pudo conseguir que Pïñera fuera a parar a la cárcel, se vengaría de él años después, en un programa televisivo de Megavisión, con la grabación de una conversación telefónica – escuchada por todo el país- desde una radio cassetera marca Kioto. En ella, Piñera se retrataba de cuerpo entero como un individuo vulgar, machista, inescrupuloso y ambicioso. Tramaba desplazar a Evelyn Matthei como su contendora en la candidatura presidencial de la derecha en los primeros años de la restituida democracia.

Incontinente por obtener más y más dinero, sin importar cómo, es la mejor definición que puede darse a Piñera.

Recordemos, por lo menos, la sanción que tuvo de la Superintendencia de Valores y Seguros, con las elevadas multas a LAN en Estados Unidos (cuando Piñera era gerente de la aerolínea) por haber obtenido información -legalmente secreta- sobre la baja del precio de las acciones de LAN, para luego comprarlas y especular con ellas; su participación en el escándalo conocido como el “Caso Chispas”; la serie de negociados de su empresa BANCARD con los cuales defraudó al fisco, tal como quedó graficado en el caso PENTA, etc. A todo esto se suma su evidente falta de compromiso en la defensa ante el Tribunal Internacional de La Haya de la extensa porción de mar en el extremo norte del país, litigio que Chile perdió.

La explicación de su desaprensiva conducta en este caso (aunque teatralmente lo negaba), reside en su co-propiedad de la empresa pesquera peruana Exalmar, que justo en esas aguas obtenía la mayor parte de sus ganancias. Eran demasiado sospechosos sus arrestos patrióticos, porque poco antes de la sentencia de La Haya, Piñera ingresó a Exalmar como importante socio, lo que indica que el presidente-empresario había supuesto, como buen hombre de negocios, que Chile perdería el juicio. Tampoco puede olvidarse que introdujo a dos de sus hijos en una comitiva oficial económica a China para que hicieran negocios personales en ese país, viaje, obviamente, financiado por el Estado de Chille.

Hoy, ha vuelto a la agenda política del país, el caso de la minera Dominga.

Veamos el rol de Piñera en el: “Pandora Papers,” es un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, sigla de su nombre en inglés). En él, participan 150 medios masivos de comunicación y más de 600 periodistas de todo el mundo. “Pandora Papers,” develó, tras dos años de investigación sobre 11.9 millones de documentos financieros, el entramado de operaciones en paraísos fiscales, denunciando ante el mundo a más de 300 autoridades políticas, entre ellas, al presidente de Chile Sebastián Piñera.

Con “palos blancos” de por medio, Piñera junto a Carlos Délano, concretaron la compraventa de inversiones del proyecto Dominga, realizada en períodos en que Piñera ejercía como presidente de Chile. ¿Recuerdan cuando Piñera, antes de la denuncia de “Pandora Papers, clamaba que había que identificar y castigar a quienes manejaban platas bajo el alero de paraísos fiscales?

Sigamos:

Un proyecto minero, llamado Imán, fue comprado y vendido secretamente por un fondo de inversión, entre cuyos accionistas estaban el presidente de Chile y su amigo Délano. Consistía en 14 pertenencias mineras, de11.200 hectáreas cuadradas, situadas a 10 kilómetros al suroeste de Vallenar, sobre las cuales se reclamaban derechos por yacimientos de cobre, escandio y hierro. Anteriormente , para gestionar el negocio Minera Dominga, Piñera creó la sociedad “Minería Activa Uno Spa” para evitar que se le viera directamente involucrado en un mega-negocio siendo presidente del país. A la sazón, el socio mayoritario, tanto de Dominga como de Imán, era Piñera, lo que disfrazó con un nombre inventado, “Fondo Mediterráneo,” con la tercera parte de las acciones.

El resultado final del negocio fue que Piñera se embolsicó la friolera de 30 millones de dólares, sin moverse de su escritorio en La Moneda. Cada vez que Piñera, presidente de país, era sorprendido haciendo negocios, aducía que los tenía bajo el régimen “fideicomisos ciegos” (“palos blancos” y/o encargados suyos para recabar negocios); vale decir, no era él quien directamente los hacía ni sabía qué beneficios o perjuicios le traerían (!). Esa fue siempre su defensa.

Entonces, como vendedor de la gigantesca operación, apareció un tal Arnaldo del Campo Arias, personaje designado por Piñera como representante del Presidente de la República en el directorio de ENAMI, empresa estatal de fomento a la pequeña y mediana minería. Todo esto a solo unos días de iniciada la transacción. Del Campo Arias, delegado del presidente de Chile en ENAMI, ahora era el vendedor de Imán, con platas, por supuesto, de Piñera. ¿Podría creerse que Del Campo no le contara a su jefe el negocio que había hecho?

En resumen, y dicho con la mayor claridad, el presidente de Chile había hecho negocios legalmente sancionados como especulativos. Imán se vendió en 152 millones de dólares, mucho más de su valor Inicial, especulación que también fue denunciada por “Pandora Papers.” De los 152 millones de dólares de la venta, 15 millones se devolvieron a los 31 aportantes que desembolsaron dinero para las primeras prospecciones; 30 millones fueron para los gestores del proyecto, Larrain-Vial. El saldo,107 millones, se repartió como dividendo entre todos los accionistas, y Piñera, el mayor de

ellos, sacó su tercera parte, más de 30 millones de dólares.

La última cuota, según las revelaciones de “Pandora Papers,” fue por otros 10 millones de dólares que se repartieron en las mismas proporciones. Cuando Piñera compró las 11.200 hectáreas, actualmente en etapa de exploración, declaró una estimación de 200 toneladas de minerales como hierro, cobre y escandio.

Sin embargo, ahora dicha estimación se disparó a 2.000 toneladas, al punto que se ha desatado una inusitada fiebre compradora de pertenencias mineras en la zona. ¿Casualidad? Claro que no.

Piñera, como los viejos zorros de la minería, sabe cómo navegar en el mar del mercado de la minería y extraer suculentas tajadas. Todo se veía estupendo y en el mejor de los mundos, hasta que las cosas las pusieron en su lugar las revelaciones de los archivos de “Pandora Papers”, con pruebas irrefutables y definitivas que las especulativas transacciones de Piñera se hacían en paraísos fiscales, cuyo fin, por supuesto, era la evasión de impuestos al Estado de Chile.

Finalmente, nótese que Piñera nunca creó una empresa, aunque le agradaba que lo llamaran “mega empresario”. En estricto apego a la realidad, solo fue un hábil especulador, en el terreno que fuese. Tampoco fue un político derechista clásico, de aquellos que pertenecen al antiguo conservadurismo. La política fue para él, en primer término, un oficio que vio como plataforma de negocios, más que como acción social. De ahí que su fortuna se dobló mientras fue presidente.

Como lo han revelado documentos desclasificados de la CIA publicados por el diario Washington Post’, el embajador de EE UU en Chile en los tiempos de Piñera, en un mensaje al Departamento de Estado de su país observó: «Piñera transita siempre por el borde fronterizo de la ilegalidad.»

¿Y qué me dicen de su “legado” en el tema migratorio? Su extrema falta de criterio tuvo su máxima expresión en Cúcuta, cuando, servil a Estados Unidos, el primer bastión del sistema capitalista mundial, abrió las puertas de Chile a todos los venezolanos que quisieran ingresar a nuestro territorio, si solo declaraban ser opositores al gobierno de su país. Ante la falta de escrutinio sobre quiénes quisieran entrar a Chile, el lumpen organizado venezolano llegó en estampida a instalarse en nuestro país.

Si bien siempre hemos tenido delincuencia, desde entonces ésta inició un incesante aumento. Desde el episodio de Cúcuta, nos afligen tipos de delitos que no teníamos en el pasado, como el sicariato, los secuestros, la extorsión, la instalación de filiales del crimen organizado internacional a la largo de nuestro territorio, la introducción de todo tipo de estupefacientes, y el tráfico de personas, como migrantes y blancas.

¿Merece una estatua en pleno corazón de Chile un personaje así?

