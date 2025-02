Ecuador, elecciones presidenciales: Noboa 44,18% Luisa González 43,95%. Segunda vuelta en abril. Luisa habla en exclusiva con RT

12 de febrero de 2025

«En el Ecuador estamos viviendo una dictadura»: Luisa González habla en exclusiva con RT

La primera vuelta electoral ha sido «una lucha entre David y Goliat», dice Luisa González, candidata presidencial del Ecuador. Según ella, es clave priorizar las demandas de los ecuatorianos sobre las políticas del presidente Noboa contra la ciudadanía. ¿Cómo combatir el reclutamiento de jóvenes en las redes de delincuencia? ¿Es necesario instalar bases militares de EE.UU. en el país? ¿Por qué el Ecuador «no dijo nada» del trato de EE.UU. a los migrantes?

La candidata presidencial de Ecuador por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, concedió una entrevista a RT en la que repasó diversos temas de la actualidad ecuatoriana, después de que al pasado domingo pasara a la segunda vuelta de las presidenciales ecuatorianas.

Hablando sobre los problemas internos del país, González hizo un llamado al diálogo y a la unidad. En este sentido, la candidata afirmó que para «construir una visión de desarrollo de Ecuador clara» que ayude al país a salir de la crisis de economía, de energía y de seguridad en la que se encuentra, es necesario la unidad de las organizaciones políticas, la sociedad civil organizada e incluso la industria, tanto el sector público como el privado.

«Noboa hace y deshace con las leyes»

González subrayó que el RC no negocia según banderas políticas, siendo su prioriodad las necesidades de la población, razón por la que se alejaron del presidente Daniel Noboa después de que empezara a «tomar decisiones contrarias al pueblo ecuatoriano y a lo que había ofrecido en campaña». En este sentido, recordó que, aunque como bancada apoyaron todos los proyectos de ley que el mandatario propuso para la reactivación económica y garantizar la seguridad del país, Noboa «no fue capaz de gestionarlas».

En este sentido, subrayó que, para hacer campaña como candidato, Noboa debería «por ley y Constitución» encargar la Presidencia a su vicepresidenta. Sin embargo, denuncia que el mandatario «ha encargado a quien le ha dado la gana» y «ha nombrado a su antojo una vicepresidenta, cuando ya hay una elegida democráticamente», haciendo referencia a Verónica Abad.

«En una semana tuvimos tres vicepresidentas en este país y la Corte Constitucional se pronunció indicando que él [Noboa] tiene que encargar la Presidencia de la república a su vicepresidenta y que no puede encargar vía decreto como lo ha estado haciendo. Es decir, es ilegal, estamos viviendo una dictadura, no hay Estado de derecho, y el señor Noboa hace y deshace con las leyes y la Constitución», declaró.

Además, la candidata acusó a Noboa de repartir bienes del Estado «adquiridos con fondos públicos» a candidatos a la Asamblea para «hacer proselitismo político» y «obtener votos». González aseguró que este uso de fondos públicos acarreará «serias repercusiones legales» a Noboa.

«Un Estado presente, no ausente»

En lo referente a la seguridad del país, González señaló la importancia de «la presencia del Estado en todo el país», para lo que se necesita «recuperar la infraestructura y el equipamiento necesario para la fuerza pública». Asimismo, reclama la «depuración» de estas instituciones, pues, según ella, «el crimen organizado se ha tomado altas esferas del Gobierno Nacional, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, y de la fuerza judicial».

A la pregunta de si para lograr esto se necesita la presencia de recursos en medio de las grandes deudas del país, la candidata denunció la existencia de una «subejecuión presupuestaria» en Ecuador. «Es importante recalcar que no es que no hay recursos, es que no los saben usar«, subrayó.

González asegura que en el plan Anual de Inversiones del país «había 1.800 millones de dólares» para invertir, de los que «800 millones no se invirtieron, por incapacidad o desconocimiento». Asimismo, explicó que el Servicio de Rentas Internas tiene «cerca de 2.000 millones de dólares» en deudas activas que aún no han sido cobradas, cuando -asegura- «por lo menos 1.500 son fácilmente cobrables». En este contexto, la candidata acusa al presidente Noboa de deber 94 millones de dólares al Estado ecuatoriano.

Sobre la necesidad de generar más recursos, González responsabilizó a Noboa por «la peor inversión extranjera de la última década». «Tenemos un presidente que se pelea con la comunidad internacional, que habla mal de los demás presidentes latinoamericanos, y eso ha hecho que Ecuador esté aislado y sienta el repudio de los países latinoamericanos», lamentó.

«Habrá que revisar la deuda con el FMI»

En cuanto a la forma de hacer frente a la deuda de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la candidata aboga por revisar primero dichas obligaciones, ya que su bancada no está dispuesta a aceptar medidas como un aumento en los impuestos, quitar subsidios a la población o despedir funcionarios públicos.

«Yo he dicho claramente: bienvenidos si quieren apoyar los señores del FMI. Lo que no vamos a aceptar jamás es la imposición de medidas que hagan que a nuestra población, ya empobrecida, porque tenemos 7 millones de pobres, se les vaya a precarizar más su vida y los servicios públicos», señaló.

«Una propuesta de quien no sabe gobernar»

González también se refirió a la propuesta de Noboa de instalar una base militar estadounidense en Ecuador, en el marco del fortalecimiento de la alianza entre ambos países en medio de un incremento del narcotráfico. «Es una propuesta ante la cual EE.UU. ni siquiera se ha pronunciado«, recordó.

En este sentido, calificó la iniciativa de Noboa de «propuesta de quien no sabe gobernar, de quien no sabe crear un Estado seguro». «Seguramente, como él no puede, quiere que alguien más este haciendo lo que él es incapaz de hacer», añadió.

«Noboa brilla por su ausencia»

La candidata reclamó para Ecuador «un liderazgo claro», lo que debe traducirse en «instrucciones claras» y en la certeza de que «quien cometa una ejecución extrajudicial tendrá que responder ante las autoridades», para, de esa forma, prevenir los abusos de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas o la Policía.

En particular, la política se refirió al caso de los 4 niños desaparecidos, mientras el presidente Noboa «brilla por su ausencia», pues «nunca se pronunció«, lo que hace que este tipo de incidentes queden impunes y den «pauta para cometer más ilícitos de este estilo».

«Rechazamos el trato inhumano»

González denuncia que, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, «está en su facultad» de tomar la «brusca» decisión de deportar ciudadanos latinoamericanos, lo que ya «no es su facultad», es el hecho de «tratar a los ciudadanos como si fueran delincuentes», porque -recalca- «no lo son». «Son quienes migran a causa de la violencia, del hambre, y de la falta de empleo, de gobiernos como el que tenemos en este momento en Ecuador», sostiene.

«Ese trato inhumano es el que nosotros rechazamos. Lo rechazó Brasil, lo rechazó Colombia, lo rechazó México y Ecuador no dijo nada. Nosotros si nos pronunciamos y exigimos respeto a nuestros ciudadanos. Sí, están de una forma irregular y son deportados, pero respetando la dignidad del ser humano», exigió.

*Fuente: Actualidad RT