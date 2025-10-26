Narcos gringos: todo lo que no se cuenta sobre carteles de EEUU
por La Base América Latina
2 horas atrás 1 min lectura
26 de octubre de 2025
Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de los carteles de droga de EEUU y de la estructura financiera de lavado de dinero que sostiene el narcotráfico en ese país. Con la participación del historiador, Ismael Carvallo y el autor del libro ‘Carteles gringos, Jesús Esquivel.
