26 Oct 2025

Narcos gringos: todo lo que no se cuenta sobre carteles de EEUU

por La Base América Latina

2 horas atrás 1 min lectura

26 de octubre de 2025

Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan de los carteles de droga de EEUU y de la estructura financiera de lavado de dinero que sostiene el narcotráfico en ese país. Con la participación del historiador, Ismael Carvallo y el autor del libro ‘Carteles gringos, Jesús Esquivel.

Etiquetas #cárteles #drogas #ee.uu. #hipocresia gringa #kingpin #la base latam #racismo
Carlos Gajardo dice que veredicto del caso SQM contiene argumentos “delirantes” y duda de la capacidad de las juezas

17 organizaciones pacifistas noruegas suspenden acto por Premio Nobel de la Paz a la Machado

