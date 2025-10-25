17 organizaciones pacifistas noruegas suspenden acto por Premio Nobel de la Paz a la Machado

25 de octubre de 2025

El Consejo de la Paz Noruego anunció este viernes que no llevará a cabo la tradicional procesión con antorchas en el centro de Oslo, un evento emblemático que cada año acompaña la entrega del Premio Nobel de la Paz. La decisión se debe al desacuerdo de la organización con la galardonada de este año, la opositora venezolana María Corina Machado.

La entidad, que agrupa a 17 organizaciones pacifistas y representa a cerca de 15.000 activistas, explicó en un comunicado que la determinación responde a motivos éticos y de coherencia institucional. Según la declaración oficial, sus miembros “no sienten que la ganadora de este año esté en conformidad con los valores fundamentales del Consejo de la Paz noruego o nuestros miembros”.

Eline H. Lorentzen, presidenta del Consejo, detalló la postura de la agrupación en un comunicado público:

“Es una decisión difícil pero necesaria. Tenemos un gran respeto por el Comité Nobel y por el premio de la paz como institución, pero como organización debemos ser fieles a nuestros principios y al amplio movimiento por la paz que representamos. Esperamos celebrar el premio de nuevo en los próximos años.”

En conversación con el diario VG, Lorentzen profundizó en las razones detrás de la medida: “Algunos de sus métodos no están en consonancia con nuestros principios y valores o los de nuestras organizaciones miembros, como son el impulso del diálogo y de los métodos no violentos.”

El Comité Nobel Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado el pasado 10 de octubre, destacando “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La procesión de antorchas, que cada 10 de diciembre ilumina las calles de Oslo, es uno de los actos más simbólicos en torno a la entrega del galardón, aunque no está organizada directamente por el Instituto Nobel Noruego. Este año, sin embargo, el tradicional evento no quedará suspendido por completo.

La organización no gubernamental Norwegian Venezuelan Justice Alliance, dedicada a la promoción de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela, anunció que asumirá la organización de la procesión de este año, garantizando el desarrollo de la ceremonia.

*Fuente: T13