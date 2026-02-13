¿Caracas bajo tutela? CIA, embajada y energía: el guión de EEUU.

13 de febrero de 2026

Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan el “desembarco” de la administración Donald Trump en Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores (3 de enero): primero la visita del director de la CIA John Ratcliffe, luego la reactivación diplomática con Laura Dogu y finalmente la llegada del secretario de Energía Chris Wright para cerrar la fase económica del plan. Se explica el nuevo marco petrolero: reforma de la Ley de Hidrocarburos en Caracas (más gestión y comercialización privada, posibles rebajas de regalías y exenciones) y, del lado estadounidense, la Licencia 46 de la OFAC, que habilita operaciones y exportación por empresas de EE.UU. pero con pagos canalizados a fondos bajo supervisión estadounidense y con vetos de facto a Rusia, China e Irán. También se aborda el reordenamiento político: el debate sobre elecciones, la Ley de Amnistía, la liberación de presos y el nuevo equilibrio de poder con Washington como actor central. En su bloque, Estefanía reconstruye el “caso Diosdado Cabello” solo a partir de medios: CNN y The Guardian lo moldean como figura ominosa (“el Pulpo”, “el siguiente en peligro”), Reuters lo presenta simultáneamente como objetivo y canal de comunicación (“cooperas o te pasa lo mismo”), y el contraste con TeleSUR y Breitbart muestra cómo el encuadre editorial convierte una misma frase en garantía de paz o amenaza.

El episodio cierra con entrevista a la analista venezolana Lorena Freitez Mendoza sobre clima social, expectativas, soberanía y costos internos de la restauración bilateral.