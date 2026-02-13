Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
15 Feb 2026

Noticias

Análisis, Colonialismo, EE.UU., Imperialismo, Venezuela

¿Caracas bajo tutela? CIA, embajada y energía: el guión de EEUU.

por La Base America Latina

2 días atrás 1 min lectura

¿Caracas bajo tutela? CIA, embajada y energía: el guión de EEUU.
Compartir:

13 de febrero de 2026

Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan el “desembarco” de la administración Donald Trump en Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores (3 de enero): primero la visita del director de la CIA John Ratcliffe, luego la reactivación diplomática con Laura Dogu y finalmente la llegada del secretario de Energía Chris Wright para cerrar la fase económica del plan. Se explica el nuevo marco petrolero: reforma de la Ley de Hidrocarburos en Caracas (más gestión y comercialización privada, posibles rebajas de regalías y exenciones) y, del lado estadounidense, la Licencia 46 de la OFAC, que habilita operaciones y exportación por empresas de EE.UU. pero con pagos canalizados a fondos bajo supervisión estadounidense y con vetos de facto a Rusia, China e Irán. También se aborda el reordenamiento político: el debate sobre elecciones, la Ley de Amnistía, la liberación de presos y el nuevo equilibrio de poder con Washington como actor central. En su bloque, Estefanía reconstruye el “caso Diosdado Cabello” solo a partir de medios: CNN y The Guardian lo moldean como figura ominosa (“el Pulpo”, “el siguiente en peligro”), Reuters lo presenta simultáneamente como objetivo y canal de comunicación (“cooperas o te pasa lo mismo”), y el contraste con TeleSUR y Breitbart muestra cómo el encuadre editorial convierte una misma frase en garantía de paz o amenaza.

El episodio cierra con entrevista a la analista venezolana Lorena Freitez Mendoza sobre clima social, expectativas, soberanía y costos internos de la restauración bilateral.

Compartir:
Etiquetas #china #ee.uu. #petroleo #rusia #venezuela
Cuba, Derecho y justicia, Mujeres, Solidaridad

México: Sheinbaum abre la posibilidad de puente aéreo a Cuba para envío de ayuda

Colonialismo, Cuba, Derechos Humanos, EE.UU., Imperialismo, Socialismo...

1972: "Hay que levantar una poderosa ola de solidaridad. No podemos permitir que el pueblo chileno sea asfixiado por el imperialismo"

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.