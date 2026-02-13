1972: «Hay que levantar una poderosa ola de solidaridad. No podemos permitir que el pueblo chileno sea asfixiado por el imperialismo»

13 de febrero de 2026

Solidaridad de Cuba con Chile, año 1972, cuando EE.UU. ahogaba la economía chilena, por orden de su gobierno.

La frase «hay que hacer chillar la economía chilena» es una célebre instrucción dada por el presidente estadounidense Richard Nixon en 1970 para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. Implicó sabotaje económico, desabastecimiento, bloqueos financieros y campañas de descrédito, contribuyendo al golpe de Estado de 1973.

Frente al bloqueo económico que Estados Unidos aplicó a Chile, Cuba compartió con Chile, no lo que le sobraba, sino lo que tenía:

Más sobre el tema:

Cuba ha formado como médicos, gratuitamente, a cientos de jóvenes chilenos,

649 jóvenes chilenos han sido formados como médicos en Cuba, sin que Chile pagué un solo peso. Esta formación ha tenido un costo de más de 30 millones de dólares para Cuba. Lo ha hecho por Solidaridad, por Humanidad. (Cifra estimada por Cuba)

Cuba ha formado, a la fecha, un total de 31.649 médicos, para 122 países del Tercer Mundo, gratuitamente, con un costo estimado de 1.519 millones de dólares. (Cifra estimada por Cuba)

Ver información completa aquí: Estudiantes de medicina chilenos en Cuba, critica a Jeanette Jara