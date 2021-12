¿Hasta dónde puede llegar el odio, el racismo, el desprecio, hacia quienes vivimos honradamente de nuestro trabajo? 

“Las Indomables de Patricia Maldonado” es un programa que hace la opinóloga junto a Catalina Pulido, y donde en el último programa tuvieron de invitada a Christel Felmer, ex candidata a diputada por el Partido Republicano y una de las líderes de la campaña de José Antonio Kast 🗣️ pic.twitter.com/LvcSoAZ09P — VIA X (@viax) November 29, 2021

Señoras Patricia Maldonado, Catalina Pulido y Christel Felmer

Las he visto en el video que circula en internet y no puedo creer lo que veo. Podemos tener diferencias de opiniones políticas, podemos ver el mundo de diferente forma, podemos tener sueños diferentes, pero lo que ustedes hacen y dicen, no tiene nombre. Y se supone que ustedes son personas cultas, educadas, cristianas, muy probablemente católicas, defensoras de la ‘democracia occidental y cristiana’. ¡Hipócritas!

¿Cómo es posible que se rían del apellido de una persona? ¿Cómo es posible que se rían de la representatividad de una persona que fue elegida -primera mayoría nacional- con más 400.000 votos?. ¿Ustedes creen que porque Fabiola no fue a una universidad no puede defender nuestros derechos en el Senado?. Estoy seguro de que ella va representar nuestros derechos en incomparable mejor forma que esos senadores que han sido enjuiciados por corrupción, por coimas, por servir los intereses de empresas privadas y no los intereses del país, de sus ciudadanos.

¿Ustedes son chilenas, no? Y si están tan metidas en política, me podrían decir ¿qué país quieren? ¿Cuántos ciudadanos caben en el país con que ustedes sueñan?. Con sólo ver la forma en que se comportan, nos basta para ir teniendo las respuestas a esas preguntas. Desgraciadamente es un poco tarde para recomendarles que se fueran a vivir a la Sudafrica del Apartheid, aunque no creo que hubieran aceptado a la Señora Maldonado. En el país de vuestros abuelos o padres, que no precisamente por riqueza emigraron a Chile, lo que ustedes han hecho, no lo podrían hacer. Lo saben, ¿no?. Las castigaría la ley.

En el país con que soñamos nosotros, todos tienen cabida, todos los que respetan los derechos de los demás, teniendo la dignidad y el respeto al ser humano y a sus necesidades y derechos como límites inviolables

Ustedes son tan cretinas que se ríen de una mujer, que sin haber recibido nada de esta sociedad, lucha por mejorarla y hacerla más humana para todos. Y eso, a pesar del cobarde crimen que se ha cometido en contra de ella. Mientras ustedes, que lo han tenido todo, no son ni siquiera capaces de defender su honor y dignidad frente a ese imbécil de Johannes Kaiser que ha ofendido a todas las mujeres, incluidas ustedes. Y es seguramente un gran amigo de ustedes, ¿no?. Ya quisiera ver dónde estarían hoy si hubieran tenido la misma infancia y juventud de Fabiola. Rían, síganse riendo. La vida sigue y la historia es nuestra. Que la vida les de el doble de lo que ustedes le dan hoy al mundo.

Más sobre el tema: