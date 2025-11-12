¿El fin de Trump? ¡Revelan los correos entre Epstein y Trump!

12 de noviembre de 2025

«Nuevos documentos ligados al caso Jeffrey Epstein publicados este miércoles por el Congreso revelan correos electrónicos donde el pederasta dice que el presidente de EE.UU., Donald Trump, es «un perro que no ha ladrado», insinuando que estaba al tanto de sus abusos, y asegura también que el magnate neoyorquino habría pasado «horas» con una víctima.» (Fuente: Swissinfo )

