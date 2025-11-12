Articulos recientes

México: Generación Z secuestrada, pero jóvenes mexicanos luchan por mejorar educación, vivienda, solidaridad con Palestina

En el programa de hoy, 11/11/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz analizan cómo la oposición mexicana intenta camuflarse detrás de la etiqueta “Generación Z” y de las banderas de One Piece para impulsar la marcha del 15 de noviembre contra Claudia Sheinbaum, mientras invisibiliza las luchas reales de una juventud precarizada, antigentrificación y solidaria con Palestina.

Conversamos con el filósofo David Bak Geller sobre el fenómeno global de la Gen Z y el riesgo de su captura por proyectos reaccionarios, y con Carlos Montero y Aaron Mauricio Narváez, del frente memero subversivo y Generación Zmx, que participaron en la marcha del 8 de noviembre y denuncian el secuestro mediático y político de su generación.

