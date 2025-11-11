Cumbre CELAC/UE: saboteo de Washington y logros alcanzados

11 de noviembre de 2025

En el episodio de hoy, 10/11/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz analizan la Cumbre realizada en Colombia entre la CELAC y la Unión Europea, marcada por el saboteo se Washington y los bombardeos a lanchas. ¿América Latina solo puede contar consigo misma? Con la participación del vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo.

P’a variar, Boric participó del boycot y no asistió.