«No hay otra tierra»: Documental sobre la «limpieza étnica» sionista en Palestina. Primer Premio en Berlin (febrero 2024)

Imagen superior: Campaña internacional de solidaridad con Masafer Yatta

08 de febrero de 2025

Menos de 2 horas después de que esta película palestina fuera nominada a los Oscars como Mejor Documental, el ejército sionista invadió el pueblo del protagonista del documental, Massafer Yatta (Cisjordania), y asaltó su propia casa.

El documental es sobre la limpieza étnica que el ejército sionista perpetra en Masafer Yatta, en Hebrón (Cisjordania), contra una serie de aldeas palestinas que luchan por mantener sus tierras y enfrentan cada dia el terrorismo de los colonos.

El film se centra en la vida de Basel, un joven activista palestino que con su cámara filma todos los brutales crímenes que el ejército sionista perpetra contra su pueblo en Masafer Yatta, donde los palestinos se ven obligados a malvivir en cuevas en su propia tierra y son desarraigados de cualquier propiedad.

Hoy, 08 de febrero de 2025, editando la publicación sobre este documental, busco más información sobre la localidad de Masafer Yatta y me encuentro con este mensaje de Basel Adra, de hace apenas 3 días, es decir del 5 de febrero de 2025:

Traducción:

Ahora estoy rodeado de colonos armados y enmascarados, que están llevando a cabo un ataque terrorista en Masafer Yatta mientras escribo.

Decenas de colonos llegaron a la casa del amigo Naser en Susya, arrojando piedras a su casa, destrozando su vehículo y rajando los neumáticos con cuchillos.

(Redacción de piensaChile)

I’m surrounded now by armed and masked settlers, who are leading a terror attack on Masafer Yatta as I write.

Dozens of settlers arrived to friend Naser’s house in Susya, throwing stones at his home, smashing his vehicle, and slashing tires with knive. pic.twitter.com/Sl7bpdoO1U

