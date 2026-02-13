México: Sheinbaum abre la posibilidad de puente aéreo a Cuba para envío de ayuda

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “si lo pide Cuba”, México -por su ubicación geográfica- podría abrir un puente aéreo para que otras naciones puedan hacer llegar ayuda humanitaria a la isla.

“Habría esas condiciones, por supuesto. No están cerrados los vuelos” e incluso, si aeronaves necesitan turbosina, “pueden venir a cargar a México; tienen que pagar, por supuesto”.

Precisó que los vuelos de aerolíneas mexicanas a Cuba “no están cerrados, porque está muy cerca y aquí hay turbosina”.