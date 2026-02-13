Articulos recientes

15 Feb 2026

Noticias

Cuba, Derecho y justicia, Mujeres, Solidaridad

México: Sheinbaum abre la posibilidad de puente aéreo a Cuba para envío de ayuda

por Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia (México)

2 días atrás

México: Sheinbaum abre la posibilidad de puente aéreo a Cuba para envío de ayuda
13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 09:45

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “si lo pide Cuba”, México -por su ubicación geográfica- podría abrir un puente aéreo para que otras naciones puedan hacer llegar ayuda humanitaria a la isla.

“Habría esas condiciones, por supuesto. No están cerrados los vuelos” e incluso, si aeronaves necesitan turbosina, “pueden venir a cargar a México; tienen que pagar, por supuesto”.

Precisó que los vuelos de aerolíneas mexicanas a Cuba “no están cerrados, porque está muy cerca y aquí hay turbosina”.

*Fuente: La Jornada
Análisis, Colonialismo, EE.UU., Imperialismo, Venezuela

Jeffrey Sachs en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas denuncia el significado de la agresión norteamericana a Venezuela

Análisis, Colonialismo, EE.UU., Imperialismo, Venezuela

¿Caracas bajo tutela? CIA, embajada y energía: el guión de EEUU.

