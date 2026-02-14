Jeffrey Sachs en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas denuncia el significado de la agresión norteamericana a Venezuela
por piensaChile
1 día atrás 2 min lectura
13 de febrero de 2026
Presentamos el discurso de Jeffry Sachs en el Consejo de Seguridad de la ONU, con el ánimo de convencer a algunos lectores que siguen sin comprender el verdadero significado de la agresión norteamericana a Venezuela, reduciendo todo a una crítica a un supuesto «mal gobierno de Maduro», a un «carácter represivo de la revolución chavista», etc. sin ver la complejidad del proceso que ha vivido Venezuela desde la llegada de Chavez al poder, olvidando los detalles de la realidad histórica venezolana y de la forma en como la oposición y los gobiernos norteamericanos han actuado frente al pueblo trabajador de ese país.
Jeffrey Sachs (Detroit, Míchigan, 5 de noviembre de 1954) es un economista y profesor estadounidense, destacado por su trabajo en el campo del desarrollo sostenible, la macroeconomía global y la lucha contra la pobreza.[1] Fue director (2002-2016) del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia y asesor especial de las Naciones Unidas en relación con los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Violación de la Carta de la ONU: Argumentó que la política de EE. UU. viola el Artículo 2, Sección 4, que prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza contra la soberanía de los estados.
- Patrón histórico: Sachs citó una larga serie de operaciones estadounidenses de «cambio de régimen» desde 1989 (Irak, Libia, Siria, Ucrania) sin autorización del Consejo.
- Situación de Venezuela: Denunció el «secuestro» del presidente Maduro y la «estrangulación económica» como tácticas ilegales.
- Llamado a la acción: Instó al Consejo a defender el derecho internacional frente a lo que describió como la «anarquía» de EE. UU..
Israel Rojas: «Yo luché, lucho y lucharé hasta el último aliento por Cuba soberana»
por piensaChile
9 horas atrás
15 de febrero de 2026
Yo luché, lucho y lucharé hasta el último aliento por Cuba soberana. Lucharé contra el fascismo y el imperialismo. Para evitar que desaparezca el sueño de Martí y de Fidel: el de una nación donde la ley primera sea el culto a la dignidad plena del hombre, y para que el futuro del país esté en manos de hombres y mujeres de ciencia. Para seguir echando mi suerte con los pobres de la tierra, hasta que desaparezca toda inequidad.
Clases sociales en una formación social y… ¿a nivel planetario?
por Manuel Acuña Asenjo (Chile)
11 horas atrás
15 de febrero de 2026
Las clases sociales no aparecen porque sí: representan los particulares intereses de grupos humanos; existen, en consecuencia, en oposición, no solamente con su contraparte sino, además, entre ellas mismas, es decir, entre sus propias fracciones.
Gaza – Miles de palestinos evaporados por Israel con bombas térmicas y termobáricas estadounidenses
por Baptiste Maisonnave
3 días atrás
12 de febrero de 2026
En el momento del impacto, la explosión alcanza una temperatura y una presión tales que el cuerpo humano se evapora, desaparece.
Sáhara Occidental. EE UU impone la ley del silencio en la reunión entre Marruecos y el Polisario en Madrid
por Juan Carlos Sanz
3 días atrás
12 de febrero de 2026
El diálogo sobre el futuro del Sáhara entre Marruecos y el Frente Polisario impulsado por Estados Unidos se ha iniciado aparentemente este domingo en Madrid sin más confirmación oficial que la mención del Ministerio de Asuntos Exteriores Español a una “reunión multilateral” y la presencia expresa de los jefes de la diplomacia de la Argelia y Mauritania.
