Jeffrey Sachs en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas denuncia el significado de la agresión norteamericana a Venezuela

13 de febrero de 2026

Presentamos el discurso de Jeffry Sachs en el Consejo de Seguridad de la ONU, con el ánimo de convencer a algunos lectores que siguen sin comprender el verdadero significado de la agresión norteamericana a Venezuela, reduciendo todo a una crítica a un supuesto «mal gobierno de Maduro», a un «carácter represivo de la revolución chavista», etc. sin ver la complejidad del proceso que ha vivido Venezuela desde la llegada de Chavez al poder, olvidando los detalles de la realidad histórica venezolana y de la forma en como la oposición y los gobiernos norteamericanos han actuado frente al pueblo trabajador de ese país.

Jeffrey Sachs (Detroit, Míchigan, 5 de noviembre de 1954) es un economista y profesor estadounidense, destacado por su trabajo en el campo del desarrollo sostenible, la macroeconomía global y la lucha contra la pobreza.[1]​ Fue director (2002-2016) del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia y asesor especial de las Naciones Unidas en relación con los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El economista y asesor de la ONU, Jeffrey Sachs, intervino en el Consejo de Seguridad el 6 enero de 2026 para denunciar la intervención de Estados Unidos en Venezuela, calificándola de ilegal. Exigió el cese inmediato de la coacción y la retirada de fuerzas, advirtiendo que tales acciones violan el derecho internacional y la Carta de la ONU, poniendo en riesgo la paz mundial.

Puntos clave de su intervención:

Violación de la Carta de la ONU: Argumentó que la política de EE. UU. viola el Artículo 2, Sección 4, que prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza contra la soberanía de los estados.

Patrón histórico: Sachs citó una larga serie de operaciones estadounidenses de «cambio de régimen» desde 1989 (Irak, Libia, Siria, Ucrania) sin autorización del Consejo.

Situación de Venezuela: Denunció el «secuestro» del presidente Maduro y la «estrangulación económica» como tácticas ilegales.

Llamado a la acción: Instó al Consejo a defender el derecho internacional frente a lo que describió como la «anarquía» de EE. UU..

Sachs subrayó que la inacción del Consejo frente a estas agresiones convierte al organismo en inútil, equiparando la situación actual con la caída de la Sociedad de Naciones.