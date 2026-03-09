Trump sobre nuestro idioma castellano: «No voy a aprender su maldito idioma»

Imagen superior: Trump paseando con sus perritos mascotas.

09 de marzo de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica al declarar ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene intención de aprender español, durante un encuentro regional. Entre risas, el mandatario afirmó: “No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo para eso”, al explicar que prefiere apoyarse en intérpretes durante sus reuniones internacionales.

«Kast poniéndose p’a la foto» y… me lo sacan cagando!!! Asi de bajo ha caído Chile.



Y lo ponen en el último rincón. ¿Lo ve? Allá arriba, «al fondo a la derecha»

Trump sobre Kast: «Gastan millones y millones en una campaña y me ruegan por un apoyo. Ganan hasta por unos 30 puntos. Es un honor tener ese poder»





Claro, despues de recibir apoyo del amo, hay que serle fiel y obediente: