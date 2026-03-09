Articulos recientes

09 Mar 2026

El papel de la escritura en la plasticidad cerebral

por Luis Fernando Lara (México)

5 horas atrás 1 min lectura

08 de marzo de 2026

En esta charla, Luis Fernando Lara, lingüista y miembro de El Colegio Nacional, explicará el papel fundamental que tiene la escritura en la capacidad del cerebro para cambiar y aprender a lo largo de la vida.

Trump sobre nuestro idioma castellano: "No voy a aprender su maldito idioma"

Un «Día Internacional de la Mujer» como ningún otro (en el Campo de Prisioneros de Ritoque, 1975)

