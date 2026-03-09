El papel de la escritura en la plasticidad cerebral
por Luis Fernando Lara (México)
5 horas atrás 1 min lectura
08 de marzo de 2026
En esta charla, Luis Fernando Lara, lingüista y miembro de El Colegio Nacional, explicará el papel fundamental que tiene la escritura en la capacidad del cerebro para cambiar y aprender a lo largo de la vida.
Boric y el retorno del fascismo a La Moneda
por Oleg Yasynsky
16 segundos atrás
09 de marzo de 2026
«Sin eximir de responsabilidad a los votantes comunes, es inevitable señalar el papel clave del actual presidente chileno, el pseudoizquierdista Gabriel Boric, y su gobierno, en el retorno del pinochetismo al poder.
Un «Día Internacional de la Mujer» como ningún otro (en el Campo de Prisioneros de Ritoque, 1975)
por Hugo Behm Rosas (Chile)
1 día atrás
8 de marzo de 2026 Fraternidad en los campos de concentración de la dictadura Como es sabido, el 8 de marzo es el “Día Internacional de la Mujer” y…
¡Manifiesto por la libertad de los Presos Políticos Saharauis!
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
7 días atrás
02 de marzo de 2026
Se cumplen ahora cinco años desde que los integrantes del Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) en cárceles marroquíes, y cuantas personas solidarias lo desean, nos concentramos aquí, en la Plaza de la Provincia, en Madrid, ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, todos los lunes, para exigir que el Gobierno de España reclame la puesta en libertad de los presos políticos saharauis.
El Sionismo une a Kast y Zaliasnik
por Pablo Jofré Leal (Chile)
1 semana atrás
01 de marzo de 2026
La designación del abogado Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile ante los territorios palestinos ocupados revela más que un simple nombramiento diplomático. Expone la convergencia política e ideológica entre el presidente electo José Antonio Kast y uno de los principales defensores del sionismo en Chile.
