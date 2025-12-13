Jeannette Jara | Candidata a la presidencia entre duelos, pérdidas y coraje
por Javiera Quiroga (Chile)
5 horas atrás 1 min lectura
13 de diciembre de 2025
En este capítulo conversamos con Jeannette Jara, hoy candidata a la presidencia de Chile, sobre lo que significó enviudar a los 21 años, atravesar distintos duelos y decidir, una y otra vez, si pararse frente a la vida como víctima o como luchadora. Hablamos de pérdidas que marcan para siempre, de culpa, de resiliencia, de salud mental y también de lo mejor y lo peor de ser candidata presidencial en un país cansado y polarizado.
Duelo, dignidad, política y futuro. Una conversación honesta sobre el dolor, la esperanza y la decisión de seguir adelante incluso cuando parece que todo está en contra.
