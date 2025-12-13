Vidal: La desinformación en Chile es brutal y demuestra que las propuestas de Kast no son posibles o serán muy dolorosas para muchos
por El Desconcierto
5 horas atrás 2 min lectura
13 de diciembre de 2025
Francisco Vidal, expone datos demoledores sobre la economía chilena y arremete contra las propuestas de José Antonio Kast, especialmente la eliminación de contribuciones.
🔴 EN ESTA ENTREVISTA:
→ Revela que el 92% de los hogares chilenos no llega a fin de mes según Oron.com
→ Expone que 5 millones de trabajadores (50% del total) ganan menos de $600 mil pesos mensuales
→ Denuncia el nivel «brutal» de desinformación ciudadana sobre economía e inflación
→ Advierte que es imposible deportar a 330 mil venezolanos como promete Kast
→ Critica duramente la propuesta de eliminar contribuciones: «Me regalan un millón y la pobladora de Bajos de Mena me lo repone con el IVA»
→ Analiza la responsabilidad de los medios de comunicación en la percepción negativa del país
→ Revela datos positivos del gobierno: 230 mil viviendas entregadas, 50% menos migración ilegal
→ Hace autocrítica a la izquierda: en Puente Alto, Jara obtuvo 35% vs 60% de Bachelet
→ Explica las dos inseguridades: dentro de la casa (económica) y fuera de la casa (delincuencia)
→ Da consejos para el debate presidencial de esta noche en Anatel
→ Analiza el fenómeno Parisi y el hastío ciudadano con la política tradicional
PROPUESTA DE CONTRIBUCIONES:
Vidal explica que la propuesta de Kast de eliminar contribuciones para mayores de 65 años:
Beneficiaría principalmente a 300 mil personas de sectores acomodados (Las Condes, Vitacura, Providencia)
Solo 1.1 millones tienen casas de menos de 50 UF (no pagarían de todas formas)
Se reemplazaría con impuestos generales, principalmente IVA
Significaría que «los pobres pagan las contribuciones de los ricos»
🎯 LOGROS DEL GOBIERNO (según Vidal):
230 mil viviendas entregadas al 30 de octubre
120 mil viviendas en ejecución
229 mil mujeres beneficiadas con Ley Partido Corazón
2 millones de beneficiarios del fin del copago FONASA
50% de reducción en migración ilegal gracias a infraestructura fronteriza
68% de reducción de hechos violentos en macrozona sur
Jeannette Jara | Candidata a la presidencia entre duelos, pérdidas y coraje
por Javiera Quiroga (Chile)
5 horas atrás
13 de diciembre de 2025
Duelo, dignidad, política y futuro. Una conversación honesta sobre el dolor, la esperanza y la decisión de seguir adelante incluso cuando parece que todo está en contra.
De feministas, socialistas, populares, terroristas y cínicos, con el Sáhara Occidental okupado de fondo
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
4 días atrás
09 de diciembre de 2025 Artículo publicado originalmente el 13 de noviembre de 2025 en el periódico El Independiente. Lo republicamos con la autorización del autor. La Redacción de…
La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor
por Fausto Giudice
2 semanas atrás
27 de noviembre de 2025
pese a los bloqueos, asesinatos sistemáticos y bombardeos continuos que soporta Gaza desde hace varias décadas, el nivel educativo de su población es sorprendente, con un bajo índice de analfabetismo (del 0 o el 2% según las fuentes). Gaza tiene uno de los niveles más altos de matrícula escolar en el mundo, que alcanza la cifra de un 95% de niños cursando la educación básica.
