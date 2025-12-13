¿Por qué vas a votar por Jeannette Jara?
por piensaChile
9 horas atrás 1 min lectura
13 de diciembre de 2025
«¿Por qué vas a votar por Jeannette Jara?», con esa pregunta empieza la entrevista Daniel Matamala en su programa de YouTube «Lo que importa», en donde entrevistó a Francisco Vidal
Jeannette Jara | Candidata a la presidencia entre duelos, pérdidas y coraje
por Javiera Quiroga (Chile)
5 horas atrás
13 de diciembre de 2025
Duelo, dignidad, política y futuro. Una conversación honesta sobre el dolor, la esperanza y la decisión de seguir adelante incluso cuando parece que todo está en contra.
Vidal: La desinformación en Chile es brutal y demuestra que las propuestas de Kast no son posibles o serán muy dolorosas para muchos
por El Desconcierto
5 horas atrás
13 de diciembre de 2025
Francisco Vidal, expone datos demoledores sobre la economía chilena y arremete contra las propuestas de José Antonio Kast, especialmente la eliminación de contribuciones.
De feministas, socialistas, populares, terroristas y cínicos, con el Sáhara Occidental okupado de fondo
por Luis Portillo Pasqual del Riquelme (España)
4 días atrás
09 de diciembre de 2025 Artículo publicado originalmente el 13 de noviembre de 2025 en el periódico El Independiente. Lo republicamos con la autorización del autor. La Redacción de…
La educación después del genocidio de Gaza según René Vega Cantor
por Fausto Giudice
2 semanas atrás
27 de noviembre de 2025
pese a los bloqueos, asesinatos sistemáticos y bombardeos continuos que soporta Gaza desde hace varias décadas, el nivel educativo de su población es sorprendente, con un bajo índice de analfabetismo (del 0 o el 2% según las fuentes). Gaza tiene uno de los niveles más altos de matrícula escolar en el mundo, que alcanza la cifra de un 95% de niños cursando la educación básica.
