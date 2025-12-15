«…los derechos no son privilegios, y el futuro no se negocia». La lucha continúa

Compañeras y compañeros,

Hoy duele. Duele porque caminamos juntos, porque pusimos el cuerpo, la esperanza y los sueños en una batalla difícil. Duele porque creímos —y seguimos creyendo— que Chile merece más justicia, más dignidad y más igualdad. Pero que nadie confunda este resultado con una derrota histórica: no hemos perdido el rumbo, ni las convicciones, ni la fuerza colectiva.

La campaña de Jeannette Jara no fue solo una candidatura. Fue una escuela de organización, una demostración de que la izquierda vive cuando se conecta con la vida real de la gente, cuando habla de trabajo digno, de derechos sociales, de cuidados, de futuro. Eso no se borra con una elección. Eso queda sembrado.

Desde la izquierda sabemos algo que otros olvidan: los cambios profundos nunca han sido lineales. Cada avance ha tenido retrocesos, cada conquista ha nacido de la perseverancia tras la frustración. Hoy no bajamos la cabeza; hoy tomamos aire, aprendemos y seguimos.

Miremos hacia adelante con claridad y con coraje. Nos toca fortalecer las bases, cuidar la organización, escuchar más, estar donde duele, construir unidad sin renunciar a los principios. Nos toca convertir la tristeza en convicción y la convicción en acción cotidiana: en los barrios, en los sindicatos, en las comunidades, en cada espacio donde la dignidad se defiende.

Que este momento nos recuerde por qué luchamos: porque nadie sobra, porque los derechos no son privilegios, porque el futuro no se negocia. La historia no termina hoy. Se escribe con paciencia, con solidaridad y con la certeza de que, más temprano que tarde, la justicia social se abre camino.

Ánimo, compañeras y compañeros. La izquierda no se rinde: se organiza, aprende y vuelve a levantarse.