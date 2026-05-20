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20 May 2026

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Cuba, EE.UU., Imperialismo, Pueblos en lucha, Resistencia, Socialismo

¿Atacará EEUU a Cuba?

por La Base (España)

1 hora atrás 1 min lectura

¿Atacará EEUU a Cuba?
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20 de mayo de 2026

En el programa de hoy, 20/5/2026, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Laura Arroyo analizan los preparativos narrativos y militares de EEUU para un posible ataque o invasión contra Cuba. Con la participación del economista cubano José Enrique González Calvo.

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Etiquetas #cuba #derecho a la autodefensa #no a la intervencion #no al bloqueo
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