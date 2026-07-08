[Rheinmetall 7/10] Los productos ofensivos de Rheinmetall: un pequeño catálogo de herramientas de muerte

8 de julio de 2026

Séptima parte del dossier-retrato: Lista no exhaustiva de las armas fabricadas

VII- Los productos ofensivos de Rheinmetall: un pequeño catálogo de herramientas de muerte

Este «catálogo», extraído de la comunicación oficial de Rheinmetall, inventaría lo que la industria armamentística presenta como «soluciones» tecnológicas. Pero para quien mira el mundo desde el lado de las víctimas de la guerra, estos «productos» tienen otro nombre: herramientas de muerte diseñadas para matar más lejos, más rápido, con una precisión quirúrgica que no hace sino volver más fría la eficacia de la masacre.

Lanzagranadas airburst capaces de segar una tropa a 900 metros, drones kamikaze convertidos en ingenios de caza autónomos, munición de artillería producida a 1,5 millones de ejemplares al año: este no es el catálogo de una industria anodina, sino la maquinaria industrial de una carrera armamentística que alimenta conflictos, aviva guerras por delegación y obtiene miles de millones de euros de beneficio sobre la sangre derramada en los cuatro rincones del planeta.

Mientras las necesidades humanitarias se disparan y las poblaciones civiles pagan el alto precio de los bombardeos y las ocupaciones, Rheinmetall bate récords en Bolsa y mantiene ritmos de producción cuyo único horizonte es la guerra sin fin. La empresa se jacta de sus alianzas internacionales: no son más que eslabones de una cadena mundial de la muerte, donde cada contrato firmado con un Estado es un duelo anunciado para familias, aquí y allá.

Este documento merece ser leído, no para admirar la técnica, sino para denunciar la lógica que la subyace: la de un complejo militar-industrial que prospera con los conflictos y que, en nombre de la «defensa», prepara y normaliza la ofensiva, allí donde los intereses económicos y estratégicos lo ordenan. Para todos los términos técnicos, véase el glosario al final.

Sistemas de armas portátiles y de infantería

SSW40 (Squad Support Weapon) : Lanzagranadas automático (40 mm), el más compacto y ligero del mundo. Combina la maniobrabilidad de un fusil de asalto con un alcance efectivo de 900 metros y capacidad de tiro en airburst (antidrón y antiinfantería). Entró en producción en serie en 2026.

: Lanzagranadas automático (40 mm), el más compacto y ligero del mundo. Combina la maniobrabilidad de un fusil de asalto con un alcance efectivo de 900 metros y capacidad de tiro en airburst (antidrón y antiinfantería). Entró en producción en serie en 2026. Granadas de mano : Rheinmetall suministra una gama completa de granadas, incluidos modelos ofensivos y defensivos, a clientes como Países Bajos y Estonia.

Artillería y munición de grueso calibre

El grupo es uno de los líderes mundiales en la producción de munición, con capacidades de producción en fuerte expansión.

Munición de artillería (155 mm) : Proyectiles de artillería, incluido el famoso calibre 155 mm, con una capacidad de producción prevista de 1,5 millones de proyectiles al año para 2030.

: Proyectiles de artillería, incluido el famoso calibre 155 mm, con una capacidad de producción prevista de 1,5 millones de proyectiles al año para 2030. Munición para carros de combate (120 mm) : En particular la munición EKE (Enhanced Kinetic Energy), desarrollada en el marco de un programa conjunto con el Reino Unido.

: En particular la munición EKE (Enhanced Kinetic Energy), desarrollada en el marco de un programa conjunto con el Reino Unido. Munición de calibre medio : Proyectiles para cañones de 20 mm a 40 mm, incluida munición airburst para la defensa naval y aérea. Se prevé que la producción de este tipo de munición alcance los 4 millones de unidades al año para 2030.

Sistemas de precisión y ataque autónomo

Munición merodeadora (Loitering Munition) – HERO : Una gama de drones kamikaze ofrecida en colaboración con UVision y producida en Italia. HERO 30 : Modelo ligero y portátil para infantería. HERO 120 : Modelo de tamaño medio para ataque de precisión contra vehículos blindados. HERO 400 : Modelo de alcance medio/largo para atacar posiciones fortificadas.

: Una gama de drones kamikaze ofrecida en colaboración con UVision y producida en Italia. FV-014 Loitering Munition System (LMS) : Otro sistema de munición merodeadora, presentado como un sistema clave del enfoque «sensor-to-shooter». Combina capacidades de reconocimiento y ataque de precisión, con un alcance de hasta 100 km y una autonomía de 70 minutos.

Plataformas y sistemas aerotransportados

Cañón revólver Oerlikon Mk3 (35 mm) : Pieza clave del sistema de defensa aérea Skynex, este cañón puede utilizarse para misiones de defensa, pero también como sistema de arma ofensivo contra objetivos en tierra, con una cadencia de 1.000 disparos por minuto.

: Pieza clave del sistema de defensa aérea Skynex, este cañón puede utilizarse para misiones de defensa, pero también como sistema de arma ofensivo contra objetivos en tierra, con una cadencia de 1.000 disparos por minuto. Sistema de lanzamiento de drones en contenedor : Un sistema modular que permite transportar y lanzar hasta 18 drones kamikaze (municiones merodeadoras) simultáneamente desde un contenedor, aumentando considerablemente la potencia de fuego disponible en un teatro de operaciones.

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