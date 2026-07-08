[Rheinmetall 7/10] Los productos ofensivos de Rheinmetall: un pequeño catálogo de herramientas de muerte
por Fausto Giudice (Tlaxcala)
4 horas atrás 8 min lectura
8 de julio de 2026
Séptima parte del dossier-retrato: Lista no exhaustiva de las armas fabricadas
DOSSIER-RETRATO DE RHEINMETALL
- Historia del grupo de 1889 a la actualidad
- Estructura del grupo.
- Balance financiero y estratégico de Rheinmetall (junio de 2026)
- Principales clientes.
- Lugar en el dispositivo ReArm Europe/Readiness 2030.
- Todos los sitios de producción.
- Los productos ofensivos de Rheinmetall: un pequeño catálogo de herramientas de muerte
- Rheinmetall e Israel
- Movilizaciones contra Rheinmetall
- Bonus
VII- Los productos ofensivos de Rheinmetall: un pequeño catálogo de herramientas de muerte
Este «catálogo», extraído de la comunicación oficial de Rheinmetall, inventaría lo que la industria armamentística presenta como «soluciones» tecnológicas. Pero para quien mira el mundo desde el lado de las víctimas de la guerra, estos «productos» tienen otro nombre: herramientas de muerte diseñadas para matar más lejos, más rápido, con una precisión quirúrgica que no hace sino volver más fría la eficacia de la masacre.
Lanzagranadas airburst capaces de segar una tropa a 900 metros, drones kamikaze convertidos en ingenios de caza autónomos, munición de artillería producida a 1,5 millones de ejemplares al año: este no es el catálogo de una industria anodina, sino la maquinaria industrial de una carrera armamentística que alimenta conflictos, aviva guerras por delegación y obtiene miles de millones de euros de beneficio sobre la sangre derramada en los cuatro rincones del planeta.
Mientras las necesidades humanitarias se disparan y las poblaciones civiles pagan el alto precio de los bombardeos y las ocupaciones, Rheinmetall bate récords en Bolsa y mantiene ritmos de producción cuyo único horizonte es la guerra sin fin. La empresa se jacta de sus alianzas internacionales: no son más que eslabones de una cadena mundial de la muerte, donde cada contrato firmado con un Estado es un duelo anunciado para familias, aquí y allá.
Este documento merece ser leído, no para admirar la técnica, sino para denunciar la lógica que la subyace: la de un complejo militar-industrial que prospera con los conflictos y que, en nombre de la «defensa», prepara y normaliza la ofensiva, allí donde los intereses económicos y estratégicos lo ordenan. Para todos los términos técnicos, véase el glosario al final.
Sistemas de armas portátiles y de infantería
- SSW40 (Squad Support Weapon) : Lanzagranadas automático (40 mm), el más compacto y ligero del mundo. Combina la maniobrabilidad de un fusil de asalto con un alcance efectivo de 900 metros y capacidad de tiro en airburst (antidrón y antiinfantería). Entró en producción en serie en 2026.
- Granadas de mano : Rheinmetall suministra una gama completa de granadas, incluidos modelos ofensivos y defensivos, a clientes como Países Bajos y Estonia.
Artillería y munición de grueso calibre
El grupo es uno de los líderes mundiales en la producción de munición, con capacidades de producción en fuerte expansión.
- Munición de artillería (155 mm) : Proyectiles de artillería, incluido el famoso calibre 155 mm, con una capacidad de producción prevista de 1,5 millones de proyectiles al año para 2030.
- Munición para carros de combate (120 mm) : En particular la munición EKE (Enhanced Kinetic Energy), desarrollada en el marco de un programa conjunto con el Reino Unido.
- Munición de calibre medio : Proyectiles para cañones de 20 mm a 40 mm, incluida munición airburst para la defensa naval y aérea. Se prevé que la producción de este tipo de munición alcance los 4 millones de unidades al año para 2030.
Sistemas de precisión y ataque autónomo
- Munición merodeadora (Loitering Munition) – HERO : Una gama de drones kamikaze ofrecida en colaboración con UVision y producida en Italia.
- HERO 30 : Modelo ligero y portátil para infantería.
- HERO 120 : Modelo de tamaño medio para ataque de precisión contra vehículos blindados.
- HERO 400 : Modelo de alcance medio/largo para atacar posiciones fortificadas.
- FV-014 Loitering Munition System (LMS) : Otro sistema de munición merodeadora, presentado como un sistema clave del enfoque «sensor-to-shooter». Combina capacidades de reconocimiento y ataque de precisión, con un alcance de hasta 100 km y una autonomía de 70 minutos.
Plataformas y sistemas aerotransportados
- Cañón revólver Oerlikon Mk3 (35 mm) : Pieza clave del sistema de defensa aérea Skynex, este cañón puede utilizarse para misiones de defensa, pero también como sistema de arma ofensivo contra objetivos en tierra, con una cadencia de 1.000 disparos por minuto.
- Sistema de lanzamiento de drones en contenedor : Un sistema modular que permite transportar y lanzar hasta 18 drones kamikaze (municiones merodeadoras) simultáneamente desde un contenedor, aumentando considerablemente la potencia de fuego disponible en un teatro de operaciones.
Glosario
Airburst – Modo de funcionamiento de un proyectil que explota en el aire, a una altura o distancia predefinida, en lugar de hacerlo al impactar contra el suelo. La explosión aérea dispersa esquirlas sobre una amplia zona, permitiendo alcanzar objetivos en posición cubierta (trincheras, muros) o drones con mayor eficacia.
Artillería (155 mm) – Piezas de artillería (obuses, cañones) que utilizan proyectiles de calibre 155 mm, estándar OTAN. Rheinmetall es uno de los principales productores mundiales de esta munición, con un objetivo de producción masivo (1,5 millones de proyectiles al año para 2030).
Cadencia de tiro – Número de disparos que un arma puede efectuar por unidad de tiempo (generalmente por minuto). Por ejemplo, el cañón Oerlikon Mk3 alcanza 1.000 disparos por minuto.
Calibre – Diámetro interior del cañón de un arma de fuego, expresado en milímetros (mm). Determina el tipo de munición utilizada. Ejemplos en el documento: 40 mm (lanzagranadas), 120 mm (munición para carros de combate), 155 mm (artillería).
Drone kamikaze – Apodo habitual de las municiones merodeadoras (véase Loitering Munition). Se trata de un dron equipado con una carga explosiva que se autodestruye al impactar contra el objetivo.
EKE (Enhanced Kinetic Energy) – Munición para carro de combate mejorada de energía cinética, desarrollada en el marco de un programa conjunto entre Rheinmetall y el Reino Unido. Diseñada para perforar los blindajes más gruesos gracias a su alta velocidad y su mayor poder de penetración.
FV-014 Loitering Munition System (LMS) – Sistema de munición merodeadora ofrecido por Rheinmetall, que combina reconocimiento y ataque de precisión. Alcance de hasta 100 km, autonomía de 70 minutos.
HERO – Gama de municiones merodeadoras (drones kamikaze) desarrollada en colaboración con la empresa UVision y producida en Italia. Incluye varios modelos:
- HERO 30 : ligero, portátil para infantería.
- HERO 120 : tamaño medio, para ataque de precisión contra vehículos blindados.
- HERO 400 : alcance medio/largo, para atacar posiciones fortificadas.
Lanzagranadas automático – Arma de infantería capaz de disparar granadas de forma rápida y repetida. El SSW40 se presenta como el más compacto y ligero del mundo.
Loitering Munition (munición merodeadora) – Aparato volador (dron) equipado con una carga explosiva que puede «merodear» sobre una zona durante un cierto tiempo antes de ser guiado hacia su objetivo, al que destruye estrellándose contra él. También se conoce como «drone kamikaze».
Mk3 – Cañón revólver Oerlikon – Cañón rotativo de calibre 35 mm, pieza clave del sistema de defensa aérea Skynex. Aunque concebido para la defensa, también puede utilizarse en modo ofensivo contra objetivos terrestres, con una cadencia de 1.000 disparos por minuto.
Munición de calibre medio – Proyectiles para cañones de 20 mm a 40 mm, utilizados especialmente para la defensa naval y aérea. Rheinmetall prevé producir 4 millones de unidades al año para 2030, incluidas versiones airburst.
Munición merodeadora – Véase Loitering Munition.
Alcance efectivo – Distancia máxima a la que un arma puede alcanzar un objetivo con una precisión y letalidad consideradas satisfactorias. Ejemplo: 900 metros para el SSW40.
Sensor-to-shooter – Concepto militar que designa la cadena que va desde la detección de un objetivo (mediante sensores, drones, etc.) hasta el ataque a ese objetivo (mediante un sistema de arma). Los sistemas de munición merodeadora FV-014 ilustran este enfoque, al integrar reconocimiento y ataque en un mismo aparato.
Skynex – Sistema de defensa aérea de corto alcance desarrollado por Rheinmetall, cuyo componente principal es el cañón Oerlikon Mk3.
SSW40 (Squad Support Weapon) – Lanzagranadas automático de 40 mm, el más compacto y ligero del mundo según Rheinmetall. Combina la maniobrabilidad de un fusil de asalto, un alcance efectivo de 900 metros y capacidad de tiro airburst (antidrón y antiinfantería). Entró en producción en serie en 2026.
Sistema de lanzamiento de drones en contenedor – Módulo modular que permite transportar y lanzar hasta 18 drones kamikaze (municiones merodeadoras) simultáneamente desde un contenedor, aumentando considerablemente la potencia de fuego desplegable en un teatro de operaciones.
*Fuente: Faustotounsi
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