La Oficina Salitrera «Buenaventura» reclama su lugar en la historia
por Julio Cámara Cortés (Chile)
2 horas atrás 2 min lectura
La imagen superior es sólo referencial. Fue tomada del archivo de la Biblioteca Nacional Digital
29 de junio de 2026
Como un trágico preludio de la masacre obrera en la escuela Santa María de Iquique, perpetrada el 21 de diciembre de 1907, el día anterior, en la salitrera Buenaventura, y en el contexto del movimiento huelguístico que había paralizado la pampa, un grupo de obreros, hombres y mujeres, intentaron bajar en tren a Iquique desde la estación de dicho campamento, siendo reprimidos por fuerzas militares apostadas allí para impedir que más huelguistas se concentraran en el cercano puerto.
Acerca del número de obreros asesinados en Buenaventura el 20 de diciembre de 1907, versiones de diversas fuentes, no concluyentes, estiman los fallecidos entre seis y 20, además de una indeterminada cantidad de heridos, una tarea aún pendiente de seguir investigando y precisando.
Buenaventura fue un importante centro salitrero, ubicado al sur de pozo Almonte, perteneciente al Cantón Bellavista, y la acción represiva ocurrida allí, previa a la masacre de la escuela Santa María, ha permanecido prácticamente en el olvido, derivado de la magnitud e impacto provocado por lo sucedido en la escuela un 21 de diciembre.
BUENAVENTURA RECLAMA SU LUGAR EN LA HISTORIA.
Es así que, junto a algunas entidades y amigos/as, nos hemos propuesto trabajar para que este año logremos realizar un acto conmemorativo en Buenaventura, un encuentro para honrar la memoria de los hombres y mujeres que cayeron un 20 diciembre de 1907…Para seguir venciendo el olvido que aún permanece respecto de otros sucesos represivos…
Para finalizar, vaya un mensaje a los jóvenes, a las nuevas generaciones:
Les invito a comprometerse en la tarea de reconocer y honrar nuestra memoria histórica, tenemos como región un valioso legado de organización, de unidad y lucha reivindicativa, de esfuerzo y generosidad, que debemos como sociedad reconocer, preservar y difundir.
Que este legado, sea también una vigorosa fuente de inspiración en el día a día para estudiar y trabajar por un Chile mejor, sin exclusiones, y sin persecuciones…
Asumir este compromiso es el mejor homenaje que podemos tributar en diciembre 2026, a la memoria de nuestros luchadores sociales, hombres y mujeres de la pampa, héroes y mártires del pueblo que ofrendaron sus vidas en la escuela Santa María, en Buenaventura y en otros campamentos salitreros, por una sociedad más justa y solidaria…
Artículos Relacionados
«No soy comunista, pero tengo conciencia social y quiero que mis nietos tengan derecho a estudiar y no me olvido que soy obrera»
por Rosa Alejandra Frutos (Chile)
12 meses atrás 1 min lectura
ZOFRI: La tortura continúa
por Alejandra Huerta (Iquique, Chile)
10 años atrás 6 min lectura
«No cuenten con nuestro olvido, estamos repletos de Memoria»
por Mónica Flores Vivanco (Chincolco, Chile)
2 años atrás 2 min lectura
El 70º aniversario de la República Popular China y el empeño occidental en borrar la Historia
por Manlio Dinucci (Italia)
7 años atrás 4 min lectura
A dos años del 18 de octubre
por Víctor Herrero A. (Chile)
5 años atrás 5 min lectura
Francia acusa a la firma israelí BlackCore de injerencia electoral
por @IanCoronaN
2 horas atrás
29 de junio de 2026
Francia, a través de su agencia de detección de desinformación Viginum, señaló a la empresa israelí BlackCore por injerencia en las elecciones de Francia, Nueva York y Escocia, con operaciones en Angola y Togo.
La Oficina Salitrera «Buenaventura» reclama su lugar en la historia
por Julio Cámara Cortés (Chile)
2 horas atrás
29 de junio de 2026
Les invito a comprometerse en la tarea de reconocer y honrar nuestra memoria histórica, tenemos como región un valioso legado de organización, de unidad y lucha reivindicativa, de esfuerzo y generosidad, que debemos como sociedad reconocer, preservar y difundir.
Miércoles 10:00 horas: Estación Metro Tobalaba.
por Coordinadora Nacional de Trabajadores (Chile)
1 día atrás
28 de junio de 2026
Este encuentro busca reunir a organizaciones sindicales, sociales y a trabajadores de distintos sectores para manifestar, de manera organizada y colectiva, nuestra defensa de los derechos laborales, el empleo digno, la negociación colectiva y la participación de las y los trabajadores en las decisiones que impactan al mundo del trabajo.
La realidad del genocidio: un mensaje desde Gaza
por Pascal Lottaz y Mohammad AlTurk
4 días atrás
25 de junio de 2026
Mohammad AlTurk, un recién graduado universitario de Gaza y traductor autónomo, se une para contarnos todo sobre la vida en Gaza después de casi 3 años de genocidio contra sus amigos y su familia.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.