La Oficina Salitrera «Buenaventura» reclama su lugar en la historia

La imagen superior es sólo referencial. Fue tomada del archivo de la Biblioteca Nacional Digital

29 de junio de 2026

Como un trágico preludio de la masacre obrera en la escuela Santa María de Iquique, perpetrada el 21 de diciembre de 1907, el día anterior, en la salitrera Buenaventura, y en el contexto del movimiento huelguístico que había paralizado la pampa, un grupo de obreros, hombres y mujeres, intentaron bajar en tren a Iquique desde la estación de dicho campamento, siendo reprimidos por fuerzas militares apostadas allí para impedir que más huelguistas se concentraran en el cercano puerto.

Acerca del número de obreros asesinados en Buenaventura el 20 de diciembre de 1907, versiones de diversas fuentes, no concluyentes, estiman los fallecidos entre seis y 20, además de una indeterminada cantidad de heridos, una tarea aún pendiente de seguir investigando y precisando.

Buenaventura fue un importante centro salitrero, ubicado al sur de pozo Almonte, perteneciente al Cantón Bellavista, y la acción represiva ocurrida allí, previa a la masacre de la escuela Santa María, ha permanecido prácticamente en el olvido, derivado de la magnitud e impacto provocado por lo sucedido en la escuela un 21 de diciembre.

BUENAVENTURA RECLAMA SU LUGAR EN LA HISTORIA.

Es así que, junto a algunas entidades y amigos/as, nos hemos propuesto trabajar para que este año logremos realizar un acto conmemorativo en Buenaventura, un encuentro para honrar la memoria de los hombres y mujeres que cayeron un 20 diciembre de 1907…Para seguir venciendo el olvido que aún permanece respecto de otros sucesos represivos…

Para finalizar, vaya un mensaje a los jóvenes, a las nuevas generaciones:

Les invito a comprometerse en la tarea de reconocer y honrar nuestra memoria histórica, tenemos como región un valioso legado de organización, de unidad y lucha reivindicativa, de esfuerzo y generosidad, que debemos como sociedad reconocer, preservar y difundir.

Que este legado, sea también una vigorosa fuente de inspiración en el día a día para estudiar y trabajar por un Chile mejor, sin exclusiones, y sin persecuciones…

Asumir este compromiso es el mejor homenaje que podemos tributar en diciembre 2026, a la memoria de nuestros luchadores sociales, hombres y mujeres de la pampa, héroes y mártires del pueblo que ofrendaron sus vidas en la escuela Santa María, en Buenaventura y en otros campamentos salitreros, por una sociedad más justa y solidaria…