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22 Mar 2026

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Análisis, BRICS, Energía, Imperialismo, Sionismo

Iran advierte: «Estamos listos para la guerra total.» ¿Que les espera a los BRICS?

por Pepe Escobar - Judge Andrew Napolitano

11 mins atrás 1 min lectura

Iran advierte: «Estamos listos para la guerra total.» ¿Que les espera a los BRICS?
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22 de marzo de 2026

El yacimiento de South Pars, el más grande del mundo, ha sufrido graves incendios tras ser blanco de ataques militares el 18 de marzo de 2026. Este evento marca una escalada crítica en las tensiones regionales.

0:00 — Escalada y ataque contra South Pars
9:40 — Negociaciones, Ormuz, nuevos aranceles
13:21 — Turquía, el petróleo y Erdogan
15:05 — La crisis de los BRICS y Modi
19:38 — Declaración de Irán y pronóstico del ataque

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Etiquetas #brics #ee.uu. #guerra #iran #israel #juez napolitano #pepe escobar #south pars
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Iran advierte: "Estamos listos para la guerra total." ¿Que les espera a los BRICS?

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