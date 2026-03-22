Iran advierte: «Estamos listos para la guerra total.» ¿Que les espera a los BRICS?
por Pepe Escobar - Judge Andrew Napolitano
11 mins atrás 1 min lectura
22 de marzo de 2026
El yacimiento de South Pars, el más grande del mundo, ha sufrido graves incendios tras ser blanco de ataques militares el 18 de marzo de 2026. Este evento marca una escalada crítica en las tensiones regionales.
0:00 — Escalada y ataque contra South Pars
9:40 — Negociaciones, Ormuz, nuevos aranceles
13:21 — Turquía, el petróleo y Erdogan
15:05 — La crisis de los BRICS y Modi
19:38 — Declaración de Irán y pronóstico del ataque
Iran advierte: "Estamos listos para la guerra total." ¿Que les espera a los BRICS?
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22 de marzo de 2026
Nadie me lo contó, yo tambien lo viví!!!
Lo entendi mejor todavia cuando, junto con Luther Castillo Harry, con las brigadas cubanas y mis colegas de la ELAM (aun en formacion), tuvimos que volar destino a Haití en el 2010, al rescate de mis paisanos tras el nefasto terremoto.
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14 de marzo de 2026
En definitiva, el gobierno de Boric utilizó la represión, la militarización, la cárcel, la tortura y diversos abusos contra nuestro pueblo con el propósito de fortalecer el sistema de dominación.
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