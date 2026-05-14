Jornada de protesta estudiantil: registran manifestaciones en la Alameda

14 de mayo de 2026

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Protestas estudiantiles en Chile contra políticas del Gobierno

Los manifestantes rechazan en particular los recortes presupuestarios previstos por el Ejecutivo, que afectarán diversos sectores, entre ellos la educación y la alimentación escolar.

Cientos de educandos se sumaron al llamado “mochilazo”, convocado por el Cordón Secundarios de la Región Metropolitana y el colectivo Estudiantes por la Causa Popular.

Los manifestantes protagonizaron cortes de tránsito en la emblemática avenida de La Alameda y fueron dispersados por las fuerzas de seguridad con carros lanza agua.

Además de los ajustes presupuestarios, el movimiento estudiantil rechaza las medidas de seguridad que consideran punitivas e insuficientes para abordar problemas de fondo y denuncian lo que califican como criminalización de la protesta social.

En estos momentos se debate en el Senado el proyecto “Escuelas Protegidas”, impulsado por el gobierno, que prevé la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias en la entrada de los establecimientos educacionales.

También estipula el endurecimiento de sanciones por violencia escolar y la eliminación de la gratuidad a estudiantes condenados por estos delitos.

Sin embargo, el Colegio de Profesores calificó la iniciativa como pobre, insuficiente y efectista porque carece de medidas para abordar de verdad el problema de la violencia escolar, entre ellos la salud mental.

La protesta estudiantil de este miércoles se suma a otras registradas en los últimos días en establecimientos emblemáticos como el Instituto Nacional General José Miguel Carrera, el Liceo de Aplicación y el Liceo 1 Javiera Carrera.

La manifestación de hoy coincidió con el anuncio de una rebaja de 32 mil 721 millones de pesos (36,8 millones de dólares) en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y la Familia.

Este recorte afectará principalmente al Servicio de Protección Especializada a la Niñez, a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de la Discapacidad y el del Adulto Mayor.

*Fuente: PrensaLatina