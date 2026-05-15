Irán y la lección para América Latina: ¿se puede disuadir a EEUU?

15 de mayo de 2026

Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan las lecciones que deja la guerra en Irán para América Latina: los límites del poder militar estadounidense, la necesidad de una estrategia regional de disuasión soberana y el riesgo de una nueva ofensiva imperial sobre el continente. Además, revisan el debate en medios sobre la derrota estratégica de Washington, el modelo de defensa iraní y conversan con Bruno Sgarzini sobre integración, soberanía y seguridad regional.