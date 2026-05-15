Irán y la lección para América Latina: ¿se puede disuadir a EEUU?
por La BaseLatam
3 horas atrás 1 min lectura
15 de mayo de 2026
Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan las lecciones que deja la guerra en Irán para América Latina: los límites del poder militar estadounidense, la necesidad de una estrategia regional de disuasión soberana y el riesgo de una nueva ofensiva imperial sobre el continente. Además, revisan el debate en medios sobre la derrota estratégica de Washington, el modelo de defensa iraní y conversan con Bruno Sgarzini sobre integración, soberanía y seguridad regional.
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11 de mayo de 2026
Condenamos las declaraciones irresponsables e inexactas emitidas recientemente por algunos gobiernos, las cuales pretenden echar tierra sobre los ojos para ocultar las realidades sobre el terreno en el Sáhara Occidental ocupado y desviar la atención de la guerra agresiva continua que el Estado ocupante marroquí libra contra el pueblo saharaui desde octubre de 1975.
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