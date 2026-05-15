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15 May 2026

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Análisis, Colonialismo, Geopolítica, Imperialismo, NuestrAmérica

Irán y la lección para América Latina: ¿se puede disuadir a EEUU?

por La BaseLatam

3 horas atrás 1 min lectura

Irán y la lección para América Latina: ¿se puede disuadir a EEUU?
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15 de mayo de 2026

Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan las lecciones que deja la guerra en Irán para América Latina: los límites del poder militar estadounidense, la necesidad de una estrategia regional de disuasión soberana y el riesgo de una nueva ofensiva imperial sobre el continente. Además, revisan el debate en medios sobre la derrota estratégica de Washington, el modelo de defensa iraní y conversan con Bruno Sgarzini sobre integración, soberanía y seguridad regional.

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Etiquetas #doctrina monroe 2.0 #iran #lecciones para america latina #trump
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