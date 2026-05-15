Esto ocurrió ayer, en la Alameda. No es represión. ¡Es tortura!

15 de mayo de 2026

Esto de hoy en la Alameda NO es represión ¡ES TORTURA!

Carabinero rocía gas pimienta directo al rostro de una muchacha que está tendida en el suelo, sin ofrecer ninguna resistencia. Esta no es una acción de defensa de ese funcionario, es tortura, es una demostración de la bestialidad de un funcionario del estado.

Digamos la cosas por su nombre, esta tarde una menor de edad fue salvajemente TORTURADA por los carabineros del gobierno de Kast.

Desde el Estallido Social que no se veían imágenes de este Calibre.