Esto ocurrió ayer, en la Alameda. No es represión. ¡Es tortura!
por La Lista del Pueblo
2 horas atrás 1 min lectura
15 de mayo de 2026
Esto de hoy en la Alameda NO es represión ¡ES TORTURA!
Carabinero rocía gas pimienta directo al rostro de una muchacha que está tendida en el suelo, sin ofrecer ninguna resistencia. Esta no es una acción de defensa de ese funcionario, es tortura, es una demostración de la bestialidad de un funcionario del estado.
Digamos la cosas por su nombre, esta tarde una menor de edad fue salvajemente TORTURADA por los carabineros del gobierno de Kast.
Desde el Estallido Social que no se veían imágenes de este Calibre.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Ein Beitrag geteilt von La Lista del Pueblo (@lalistadelpueblo)
Artículos Relacionados
Cierre de la campaña de solidaridad: «¡Construyamos puentes de amistad y respeto hacia Cuba!»
por Comité Internacional Paz Justicia y Dignidad de los pueblos, capítulo Suecia
1 año atrás 4 min lectura
Lima, 19 de enero de 2023, Día Histórico
por El Pueblo (Perú)
3 años atrás 2 min lectura
La Solidaridad es la ternura de los Pueblos: ¡Funa a ENEL en Milán!
por La Calle
6 años atrás 1 min lectura
Aumenta vertiginosamente la violencia antes de las elecciones colombianas
por DemocracyNow (EE.UU.)
7 años atrás 1 min lectura
Operación Cóndor: Condenan a 20 ex DINA, entre ellos Gladys Calderón, alias «El ángel del cianuro»
por El Mostrador
8 años atrás 3 min lectura
El nuevo Secretario General de la ONU se descalifica con un informe sesgado sobre el Sahara Occidental
por Carlos Ruiz Miguel (España)
9 años atrás 4 min lectura
Brutalidad policial: Gas pimienta directo al rostro de un joven inconsciente, tendido en el suelo
por Cata Hernandez (Chile)
1 hora atrás
15 de mayo de 2026
Gas pimienta directo al rostro, un joven inconsciente arrastrado por el suelo y vehículos policiales que casi atropellan a manifestantes: Denuncian graves abusos de Carabineros en marcha estudiantil en Santiago
Esto ocurrió ayer, en la Alameda. No es represión. ¡Es tortura!
por La Lista del Pueblo
1 hora atrás
15 de mayo de 2026
Carabinero rocía gas pimienta directo al rostro de una muchacha que está tendida en el suelo, sin ofrecer ninguna resistencia. Esta no es una acción de defensa de ese funcionario, es tortura, es una demostración de la bestialidad de un funcionario del estado.
Futuro Abierto: «En Defensa de la Causa Saharaui»
por RTVE (España)
2 días atrás
13 de mayo de 2026
El contencioso sobre el Sáhara Occidental, comenzó en el año 1975 cuando Marruecos se anexionó ese territorio con la llamada «Marcha Verde». Esa operación, organizada por el entonces rey de Marruecos, Hassan II, movilizó a 350.000 civiles marroquíes para apoderarse de un territorio de 266.000 kilómetros cuadrados.
Texto íntegro de la carta de Brahim Ghali a Naciones Unidas
por Brahim Ghali (Presidente Sahara Occidental)
4 días atrás
11 de mayo de 2026
Condenamos las declaraciones irresponsables e inexactas emitidas recientemente por algunos gobiernos, las cuales pretenden echar tierra sobre los ojos para ocultar las realidades sobre el terreno en el Sáhara Occidental ocupado y desviar la atención de la guerra agresiva continua que el Estado ocupante marroquí libra contra el pueblo saharaui desde octubre de 1975.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.