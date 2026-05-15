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15 May 2026

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Denuncia, Derechos Humanos, Pueblos en lucha, Represión

Esto ocurrió ayer, en la Alameda. No es represión. ¡Es tortura!

por La Lista del Pueblo

2 horas atrás 1 min lectura

Esto ocurrió ayer, en la Alameda. No es represión. ¡Es tortura!
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15 de mayo de 2026

Esto de hoy en la Alameda NO es represión ¡ES TORTURA!

Carabinero rocía gas pimienta directo al rostro de una muchacha que está tendida en el suelo, sin ofrecer ninguna resistencia. Esta no es una acción de defensa de ese funcionario, es tortura, es una demostración de la bestialidad de un funcionario del estado.

Digamos la cosas por su nombre, esta tarde una menor de edad fue salvajemente TORTURADA por los carabineros del gobierno de Kast.

Desde el Estallido Social que no se veían imágenes de este Calibre.

 

 

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Etiquetas #14 de mayo 2026 #brutalidad de carabineros #delito de tortura #protestas estudiantiles #violencia policial
Denuncia, Derechos Humanos, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia

Brutalidad policial: Gas pimienta directo al rostro de un joven inconsciente, tendido en el suelo

Análisis, Colonialismo, Geopolítica, Imperialismo, NuestrAmérica

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