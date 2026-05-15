Brutalidad policial: Gas pimienta directo al rostro de un joven inconsciente, tendido en el suelo

15 de mayo de 2026

Gas pimienta directo al rostro de un joven inconsciente arrastrado por el suelo y vehículos policiales que casi atropellan a manifestantes: Denuncian graves abusos de Carabineros en marcha estudiantil en Santiago

A través de una declaración pública, la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas denunció una brutal represión de Carabineros contra las y los estudiantes secundarios y universitarios que se manifestaron durante la jornada de este jueves 14/5 en Santiago

A través de una declaración pública, la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas denunció una brutal represión de Carabineros contra las y los estudiantes secundarios y universitarios que se manifestaron durante la jornada de este jueves 14/5 en Santiago.

Fuimos testigos de una represión desproporcionada e indiscriminada contra una manifestación mayoritariamente pacífica. Observamos provocaciones y hostigamiento por parte de vehículos policiales, incluyendo un carro que avanzó a alta velocidad empujando a manifestantes mientras hacía sonar su bocina, poniendo en riesgo de atropello a estudiantes y asistentes», señala la denuncia de las y los Observadores de DDHH.

Asimismo, agrega la declaración, «constatamos detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes. Entre ellas, la de un estudiante con sangre en su rostro y otro joven que quedó inconsciente producto de golpes propinados por agentes COP, quien posteriormente fue arrastrado por el suelo y lanzado violentamente al interior de un vehículo policial».

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von La Lista del Pueblo (@lalistadelpueblo)

Además, las y los Observadores de DDHH denunciaron el uso «indiscriminado de gas pimienta aplicado directamente al rostro y ojos de manifestantes, así como maniobras extremadamente peligrosas de reducción, donde agentes policiales inmovilizaban a jóvenes detenidos utilizando rodillas y el peso de sus cuerpos sobre ellos».

«Estas prácticas han provocado muertes en distintos países y no pueden ser relativizadas ni normalizadas bajo ninguna circunstancia», agrega la declaración de la Casa Memoria José Domingo Cañas.

Por todo lo anterior, desde la entidad hicieron un llamado a todas las instituciones autónomas de Derechos Humanos, «particularmente a la Defensoría de la Niñez y al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a ejercer activamente sus funciones de promoción, monitoreo y resguardo de los derechos fundamentales, especialmente frente a vulneraciones que afectan a niños, niñas, adolescentes y estudiantes».

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Casa Memoria Jose Dgo Cañas (@casa.memoria)

*Fuente: ElCiudadano