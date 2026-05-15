Brutalidad policial: Gas pimienta directo al rostro de un joven inconsciente, tendido en el suelo
por Cata Hernandez (Chile)
1 hora atrás 2 min lectura
15 de mayo de 2026
Gas pimienta directo al rostro de un joven inconsciente arrastrado por el suelo y vehículos policiales que casi atropellan a manifestantes: Denuncian graves abusos de Carabineros en marcha estudiantil en Santiago
A través de una declaración pública, la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas denunció una brutal represión de Carabineros contra las y los estudiantes secundarios y universitarios que se manifestaron durante la jornada de este jueves 14/5 en Santiago
A través de una declaración pública, la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas denunció una brutal represión de Carabineros contra las y los estudiantes secundarios y universitarios que se manifestaron durante la jornada de este jueves 14/5 en Santiago.
Fuimos testigos de una represión desproporcionada e indiscriminada contra una manifestación mayoritariamente pacífica. Observamos provocaciones y hostigamiento por parte de vehículos policiales, incluyendo un carro que avanzó a alta velocidad empujando a manifestantes mientras hacía sonar su bocina, poniendo en riesgo de atropello a estudiantes y asistentes», señala la denuncia de las y los Observadores de DDHH.
Asimismo, agrega la declaración, «constatamos detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes. Entre ellas, la de un estudiante con sangre en su rostro y otro joven que quedó inconsciente producto de golpes propinados por agentes COP, quien posteriormente fue arrastrado por el suelo y lanzado violentamente al interior de un vehículo policial».
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Además, las y los Observadores de DDHH denunciaron el uso «indiscriminado de gas pimienta aplicado directamente al rostro y ojos de manifestantes, así como maniobras extremadamente peligrosas de reducción, donde agentes policiales inmovilizaban a jóvenes detenidos utilizando rodillas y el peso de sus cuerpos sobre ellos».
«Estas prácticas han provocado muertes en distintos países y no pueden ser relativizadas ni normalizadas bajo ninguna circunstancia», agrega la declaración de la Casa Memoria José Domingo Cañas.
Por todo lo anterior, desde la entidad hicieron un llamado a todas las instituciones autónomas de Derechos Humanos, «particularmente a la Defensoría de la Niñez y al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a ejercer activamente sus funciones de promoción, monitoreo y resguardo de los derechos fundamentales, especialmente frente a vulneraciones que afectan a niños, niñas, adolescentes y estudiantes».
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*Fuente: ElCiudadano
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